Salario mínimo 2027: inflación y canasta básica marcarán la discusión

Aunque son diversas las variables que se analizan en las comisiones paritarias y en la Comisión Nacional del Salario (CNS) para formular las propuestas dentro del proceso de fijación del salario mínimo, este año la inflación, el alza de los precios y el incremento en los costos de la canasta básica presionarán la discusión.

Los tres sectores representados en la CNS —gobierno, empleador y laboral—, desde su propia perspectiva, coinciden en que ese será uno de los aspectos que deberán analizarse, tomando en cuenta las alzas de precios derivadas del conflicto internacional en el Medio Oriente.

Ese conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado cierres constantes del estrecho de Ormuz y ataques contra infraestructura energética en esa región, lo que ha derivado en aumentos de los precios internacionales de los combustibles y fertilizantes, con efectos sobre productos y servicios.

El jueves 6 de agosto se llevó a cabo el segundo Seminario de la CNS y de las comisiones paritarias de salarios mínimos, para conocer el panorama, los datos estadísticos y el comportamiento de distintos ámbitos relacionados con la economía, la generación de empleo, los salarios y otros indicadores.

No se pueden obviar alzas

Por el sector gobierno, la viceministra de Trabajo, Damarys Oliva, indicó que la inflación y el aumento en los precios de la canasta básica podrían ser algunas de las principales variables que se tomarán en cuenta para decidir el incremento del salario mínimo. Sin embargo, subrayó que es importante que todos los sectores estén en sintonía y cuenten con información actualizada para tomar las mejores decisiones en la CNS.

La funcionaria respondió que el alza en la inflación y el costo de la canasta básica derivados de factores internacionales, es un aspecto que no se puede obviar.

“Estamos conscientes de las situaciones geopolíticas que inciden en las decisiones de país, y precisamente esa es la riqueza de estos espacios tripartitos porque tomamos en cuenta la mirada del sector empleador, del sector trabajador y del gobierno”, expresó Oliva, al indicar que, como facilitadores de los procesos, deben tomar en cuenta todos los factores para emitir el dictamen razonado.

Aunque la funcionaria refirió que los sectores representados en la Comisión realizan los análisis, quien finalmente toma la decisión es el presidente de la República.

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Entre otros elementos que, según el gobierno, deben tomarse en cuenta, mencionó la productividad y la competitividad, aspectos que el sector empleador ha planteado durante las discusiones.

La funcionaria indicó que el Gobierno aún no puede emitir opinión acerca de la propuesta que presentará ese sector, porque todavía está en preparación para discutirla en la mesa de la CNS.

Sector empleador pide análisis más amplio

George Lewis, representante titular del sector empleador en la CNS, expuso que se vive un momento crucial “porque el índice de precios nos está pegando a todos, tanto patronos como trabajadores”.

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Consideró positivo que la Comisión haya convocado este tipo de actividades “para situarnos en una realidad nacional completa”, no solo de un sector o de una actividad, sino para conocer la información de todo el país.

Respecto de cuánto deberían pesar este año indicadores como la inflación y el costo de la canasta básica en la decisión sobre el salario mínimo para el 2027, indicó que todavía recaban ese tipo de información para contar con los insumos necesarios antes de tomar decisiones.

Consultado acerca de si el sector podría proponer que se mantenga sin cambios el salario mínimo o plantear algún porcentaje de aumento para el 2027, el representante titular insistió en que aún se encuentran en la labor de recopilar información y de consensuar una posición entre los distintos sectores.

En tanto, Guido Ricci, representante suplente del sector empleador y coordinador de la Unidad Laboral del Cacif, comentó que ese sector ha planteado en la Comisión la necesidad de discutir una política más amplia y no limitarse únicamente al salario. Considera que la propuesta ha sido bien recibida, por lo que el asunto debe seguir tratándose, aunque ya no en las reuniones ordinarias de la Comisión, sino en las extraordinarias pero eso aún no estaría preparado para definir el salario del 2027, aclaró.

Acerca de las expectativas sobre el salario mínimo que se fijará para el 2027, Ricci dijo que espera que se hayan aprendido las lecciones de los años anteriores y los efectos que tuvieron en la desaceleración de la economía y del empleo, para que la decisión se tome con criterios técnicos y no políticos.

“El ejemplo que nos dejó la falta de una fijación técnica durante el primer año de gobierno, lo único que generó fue el decrecimiento en la creación de empleo”, refirió Ricci, al indicar que deberá continuar la discusión sobre aspectos técnicos.

Sector laboral: aumento necesario

En tanto, Franky Pozuelos, representante titular del sector laboral en la CNS, dijo que conocer la información sobre el comportamiento de la economía, derivado de las tensiones geopolíticas que ya impactan la economía mundial, resulta importante porque esa situación ha repercutido en el aumento de costos y de precios.

“Para nosotros los trabajadores es importante porque viene a afectarnos en la canasta básica, tanto alimentaria como en la ampliada, que incluye los servicios”, dijo Pozuelos al mencionar el aumento en el precio del pasaje del transporte público y de los taxis, lo cual está reduciendo la capacidad adquisitiva de los hogares.

Indicó que, aunque la inflación y el costo de la canasta básica deberán ser dos de los principales aspectos por analizar, también debe observarse el comportamiento de insumos como los fertilizantes y el costo de los fletes.

Pozuelos dijo que el sector laboral propondrá un incremento al salario, aunque primero deberá analizar los datos más recientes para tomar una decisión. “Eso no quiere decir que no haya impactado ya en los hogares y en la economía, pero tenemos que tener la capacidad de visualizar el comportamiento en el tiempo para poder tomar la mejor decisión. Porque también sucede un fenómeno de que si se incrementa demasiado el salario, en la práctica lo indexan a los costos de los productos y de los servicios, y entonces no se logra la recuperación adecuada de la capacidad cubrir los gastos”, agregó.

En los últimos años el sector ha propuesto elevar el salario mínimo hasta Q200 diarios, pero para el 2027 mencionó, de forma preliminar y sin haber efectuado todavía el análisis técnico, que podría proponerse un monto mayor para alcanzar entre Q250 y Q280 diarios.

Aunque también comentó que “nos tenemos que sentar como sector a hacer nuestro trabajo técnico para poder llevar, a través de las paritarias, la posición del sector de los trabajadores en cuanto a ese incremento del salario, que podría ser porcentualmente de 12% a 15%”, lo cual dijo que es una estimación grosso modo.

Agregó que el país atraviesa un periodo relativamente crítico desde varios frentes.

Los datos conocidos en el seminario servirán de base para que las comisiones paritarias continúen la discusión y presenten su informe a la CNS a más tardar el 15 de septiembre próximo, explicaron las fuentes.

Luego, la CNS deberá realizar su propio análisis, recibir las propuestas de los tres sectores y elaborar su informe para trasladarlo posteriormente al Ministerio de Trabajo y al presidente de la República. El mandatario tiene la facultad de tomar la decisión final.