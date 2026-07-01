Cómo cambiaría el salario mínimo en Guatemala con un modelo multianual

La viceministra de Trabajo, Damarys Oliva, representante del Gobierno ante la CNS, explicó que la idea de “la política de empleo, productividad y salarios” se discutió en el 2024 y se mantuvo en el 2025; sin embargo, este año se busca dar pasos concretos al respecto para crear una política pública.

El objetivo es aprobar y poner en vigencia la política pública en el 2027 y que los salarios mínimos para el 2028 ya se propongan bajo esta disposición, con una fijación multianual, lo cual cambiaría la modalidad actual en que se discute y se fija para un año. Aunque depende de la dinámica en la comisión y la conformación de esa política.

De concretarse estos pasos mencionados por la funcionaria, el actual gobierno mediante decisión final del presidente de la República, fijaría con esa nueva modalidad el salario del 2028, pero lo ejecutaría el próximo gobierno.

Oliva dijo que el tema de que la fijación sea multianual se debe decidir no solo por el sector Gobierno, sino por las instancias tripartitas en la CNS, con el sector trabajador y empleador.

Expuso que las decisiones que se tomarán a partir de la sesión de este martes 30 buscan trazar la ruta para la generación de esa política pública en función de la fijación de salarios mínimos, por lo que aún no tienen plazos definidos, e insistió en que se deberá elevar el tema a la ministra de Trabajo.

En qué consiste que sea multianual

La modalidad consiste en proyectar los indicadores por varios años y establecer un porcentaje de aumento de forma multianual, lo cual daría predictibilidad, aunque los indicadores se deberán revisar anualmente para determinar si alguno cambió en ese período.

En la sesión de este martes 30 de junio, los integrantes de la CNS conocieron la propuesta del Cacif, la cual había sido presentada en su Congreso Laboral en mayo pasado. Al respecto, Oliva dijo que este sería uno de los varios elementos que se deberán discutir, ya que una política de esta naturaleza debe gestarse por el Ministerio de Trabajo, integrar otros componentes y conlleva un proceso más largo, con base en la normativa de Segeplan. Tampoco se ha decidido por qué período multianual se establecerá la fijación del salario mínimo, explicó.

La funcionaria indicó que se prevé definir la ruta este año y continuar el próximo, porque se debe contextualizar en la guía de la Secretaría de Planificación para la elaboración de políticas públicas y en los aspectos que se deben abordar, ya que debe ser de forma integral. Por ejemplo, empleo, productividad, competitividad y la parte salarial, pues este es solo un componente entre varios.

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“Se tiene previsto iniciar con esto definitivamente, porque ya ha pasado el tiempo y no lo hemos aterrizado como tal, y entendería que sí podría llevarse hasta el 2027, esperando y confiando en que para ese año ya contemos con una política pública, y todo dependerá de los actores que también intervengan”, expuso la viceministra.

Consultada respecto de los plazos para tener lista la política a finales del 2027, dijo que esperan que sea antes, pero dependerá de la dinámica interna de la CNS como ente asesor del Mintrab. Para ello, se tendrá un seminario durante julio con diferentes centros de análisis e investigación.

La propuesta

Guido Ricci, representante del sector empleador ante la CNS y coordinador de la Unidad Laboral del Cacif, indicó que la propuesta de la entidad es amplia, la cual se refiere a lineamientos para una política de empleo, y que uno de los elementos es la fijación multianual del salario mínimo, la cual han solicitado desde hace varios años, ya que esto les permitirá a las empresas tener certeza y proyectar en el mediano y largo plazo.

Por ello, considera valioso que el Organismo Ejecutivo, desde el 2024, aborde también el tema en la CNS.

El directivo expuso que la revisión se tendría que hacer todos los años mientras no cambie el Código de Trabajo, que establece ese proceso anual en la CNS, es decir tener un proceso de revisión anual del salario y llegar a conclusiones cada año, pero se proyectarían los salarios con base en esos compromisos o disposiciones que se establezcan en el mediano y largo plazo. “La propuesta multianual permitiría proyectar en el tiempo y dejar fijadas bases para que cada año solo se revise si las variables cambiaron”, comentó.

Indicó que aún no tienen una propuesta concreta sobre cuántos años abarcaría esta modalidad.

Ricci explicó que hay experiencias en otros países: se establecen condicionantes; por ejemplo, que el incremento sería recomendable con base en fórmulas técnicas de un 3% anual y, en los próximos años, si las circunstancias no varían, se mantendría igual. Pero si cambian en función de algún factor específico, ese elemento también variaría.

Respecto de qué indicadores se deberán analizar para definir las proyecciones, comentó que aún no se han definido, refirió que se deben atender las necesidades del trabajador, pero también considerar las posibilidades de las empresas, dentro de un contexto que no afecte la creación de empleo.

Por aparte, la viceministra señaló que, aunque la proyección del salario mínimo se haga para varios años, se deben considerar acontecimientos a nivel mundial que impactan al país, como el incremento del petróleo que se está experimentando en la actualidad, por lo que estos factores deberán analizarse técnicamente.

Oliva refirió que las decisiones son importantes porque involucran a los tres sectores y deben dar sostenibilidad a la política en el tiempo, por lo que las proyecciones tendrían que revisarse si ocurren estos cambios.

En tanto, Franky Pozuelos, representante del sector trabajador ante la CNS, expuso que hay varias aristas que se deben visualizar dentro de este esfuerzo tripartito. Mencionó que existen muchos factores que impactan los procesos y, por ende, la toma de decisiones, por lo que buscan conocer la propuesta del sector empleador sobre lineamientos e ir evaluando qué tanto se pueden adaptar, sin perder de vista las condiciones de los trabajadores y los hogares, así como la informalidad y el aumento de precios por las condiciones internacionales.

Analizarán circunscripciones

Las circunscripciones económicas (CE) vigentes en la actualidad, como CE1, conformada por el departamento de Guatemala, y CE2, por los otros 21 departamentos, empezaron a regir para el salario mínimo del 2023.

Consultada al respecto, la viceministra considera que una evaluación sobre si se mantienen o se modifican las circunscripciones debe considerarse dentro de este análisis integral que se hará en la CNS y el Ministerio, porque estas forman parte de las decisiones que en su momento se deberán tomar.

“Dentro de esa misma política de empleo, productividad y salarios tendría que hacerse el análisis para ver cuál ha sido realmente el resultado que se ha tenido en el funcionamiento de las circunscripciones económicas”, refirió. Añadió que actualmente existen dos, pero que, al revisar los antecedentes de la CNS, anteriormente se fijaban salarios para casi todas las actividades económicas, como elaboración de calzado, panadería y otros. “Hoy por hoy contamos con estas dos grandes divisiones y ya será después del análisis que se haga en torno a esta política” que se puedan tomar decisiones.

Reservan información

Consultada la comisión acerca de qué escenarios macroeconómicos están observando y qué discusiones se han llevado a cabo, la presidenta de la CNS, Diana Schula, indicó que en la actualidad las sesiones de dicha comisión se encuentran bajo reserva de información, de conformidad con el acuerdo 1319 que contiene el Reglamento de la Comisión Nacional del Salario y Comisiones Paritarias de Salarios.

Solo se indicó que se están analizando diversos aspectos técnicos propuestos por los sectores, que se tendrá una sesión ordinaria mensual y, de ser necesario, reuniones extraordinarias. Además, en julio se llevará a cabo un seminario con centros de análisis, y posteriormente se iniciará la discusión sobre el salario mínimo.

Oliva explicó que la decisión se basa en el artículo 50 del acuerdo mencionado, y que a la información discutida en el 2025 y años anteriores ya se retiró la reserva, pero en el presente año no porque el tema del salario mínimo está en discusión.

Expectativas

Acerca de las expectativas para el 2027, tomando en cuenta los escenarios macroeconómicos, la incertidumbre inflacionaria y la propuesta del Cacif, Ricci dijo respecto a la propuesta de su sector que no pueden adelantar opinión porque no existe una posición definida y hay elementos que deben reservarse para la discusión en la mesa tripartita. Sin embargo, recordó que en el 2024 el presidente de la República, Bernardo Arévalo, dejó abierta la posibilidad de discutir una política de empleo.

Oliva comentó que desde el 2025 el sector Gobierno, junto con los sectores trabajador y empleador, han visto la necesidad de generar una política pública de empleo, productividad y salarios, y que este año se decidió conocer la propuesta de lineamientos del Cacif como punto de partida.

Pozuelos señaló que es importante considerar que los fenómenos económicos a nivel mundial impactan la economía de Guatemala, tomando en cuenta que es un país importador en varios productos, lo cual repercute en los hogares. Por ello, expresó preocupación por la recuperación de ingresos familiares.