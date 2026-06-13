Comercio, manufactura y construcción elevan 4.5% el Imae de abril

La actividad económica en Guatemala mantiene un ritmo positivo pese al contexto geopolítico internacional, y a la tendencia observada en los precios del petróleo y sus derivados.

Esta semana, el Banco de Guatemala (Banguat), actualizó las cifras del Índice Mensual de la Actividad Económica (Imae), que se situó en 4.5%, superior al 3.9% registrado en abril del 2024.

El indicador fue inferior al 4.7% reportado en marzo de este año y al 4.6% de febrero, cuando aumentaron las tensiones geopolíticas internacionales.

El informe señala que el resultado estuvo impulsado por el crecimiento observado en las actividades de comercio y reparación de vehículos; industrias manufactureras; actividades inmobiliarias; actividades financieras y de seguros; y construcción.

El Imae es un indicador que mide el comportamiento de la producción real y tiene como objetivo dar seguimiento al ritmo de crecimiento de la economía mes a mes.

Economía muestra resiliencia

En la reciente misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la evaluación de Guatemala conforme al artículo IV, un examen periódico de la economía, se explicó que el país continúa beneficiándose de sólidos fundamentos macroeconómicos. Gracias al fuerte consumo privado y al impulso fiscal positivo, el producto interno bruto (PIB) real creció 4.3% en el 2025, por encima de las expectativas.

Esto refleja una economía resiliente frente a las dificultades y la incertidumbre.

El informe señala que la inflación se situó en 1.7% en diciembre del 2025, muy por debajo de la meta del banco central. El superávit de la cuenta corriente aumentó a 4.7% del PIB y las reservas internacionales alcanzaron US$32 mil 700 millones. Ambos indicadores reflejan niveles récord de remesas familiares.

Además, en un contexto de incertidumbre sobre los precios de las materias primas, el Banco de Guatemala (Banguat) mantiene desde febrero del 2026 la tasa de política monetaria en 3.5%.

El déficit fiscal aumentó a 1.9% del PIB en el 2025, aunque se mantuvo por debajo del 3.8% presupuestado, debido principalmente a una ejecución moderada del gasto de capital. Guatemala sigue gozando de acceso favorable a los mercados financieros y mantiene una deuda del Gobierno central equivalente al 27% del PIB.

Remesas e inversión sostendrán economía

El documento del Fondo Monetario Internacional (FMI) subraya que el choque en los precios del petróleo está modificando un panorama que había comenzado como un año muy favorable.

“El crecimiento del 4.4% de la actividad económica en el primer trimestre apuntaba a perspectivas sólidas para 2026. Sin embargo, la misión proyecta que los efectos de la guerra en Oriente Medio —en un contexto de gran incertidumbre sobre la evolución de los precios del petróleo— moderen el crecimiento hasta 3.75% este año”, expone.

Más allá del 2026, se espera que el crecimiento repunte a medida que se disipen los efectos del choque petrolero y que el aumento de la inversión pública y las reformas comiencen a dar resultados.

Las expectativas de inflación respaldan la confianza en que esta se mantendrá, al cierre del 2026 —salvo que se produzcan choques severos—, dentro del rango meta de 4%, más/menos 1%, establecido por el Banco de Guatemala (Banguat).

“Se prevé que el déficit fiscal se sitúe por debajo del 3.6% del PIB presupuestado para 2026 y que, de acuerdo con las proyecciones de ingresos del personal técnico del FMI, se estabilice en torno a 2.5% del PIB a mediano plazo. Por su parte, el superávit de la cuenta corriente disminuirá conforme se modere el crecimiento de las remesas y se fortalezca la inversión privada”, refiere el informe publicado el lunes 8 de junio.