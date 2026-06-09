Autoridades bancarias preparan reglamento de ley antilavado alineado con estándares del GAFI

La Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) iniciaron la elaboración del reglamento para la futura entrada en vigor del Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, cuya vigencia se prevé para el segundo semestre del año.

Actualmente, de conformidad con los artículos 177 y 178 de la Constitución Política de la República, el Congreso debe remitir el Decreto 15-2026 al Organismo Ejecutivo en un plazo no mayor de diez días después de su aprobación.

Posteriormente, el presidente Bernardo Arévalo dispondrá de 15 días a partir de su recepción para sancionarlo, promulgarlo y publicarlo en el Diario de Centro América.

“En términos generales, el reglamento que se encuentra en proceso de elaboración contendrá una parte considerativa y se estructurará en capítulos, mismos que describirán los artículos que desarrollarán los aspectos que la ley amerita que sean reglamentados”, informaron la SIB y la IVE en respuesta a una consulta de Prensa Libre.

Respecto a la fecha en que estará disponible el reglamento, las autoridades señalaron que el Decreto 15-2026 establece que la ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Diario de Centro América.

Asimismo, indicaron que la normativa dispone que la Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial, deberá elaborar el reglamento y someterlo al conocimiento y consideración del presidente de la República dentro del plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

Reglamento seguirá estándares del Gafi

Al ser consultadas sobre los elementos y criterios técnicos que se incluirán para garantizar la efectividad de la ley, las autoridades subrayaron que “el reglamento desarrollará disposiciones y criterios eminentemente técnicos para la aplicación del Decreto 15-2026, los cuales se encuentran alineados con el cumplimiento de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (Gafi), así como con el abordaje de las brechas identificadas en el último Informe de Evaluación Mutua de Guatemala emitido por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el 2016”.

Añadieron que el Decreto 15-2026 cuenta con los elementos técnicos que, al ser implementados por las autoridades competentes y las personas obligadas, contribuyen a la efectividad del sistema de prevención y represión del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo (LD/FT).

Preparan reglamento antilavado

Para la elaboración del reglamento de la ley, se informó que la Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), conformó un equipo técnico multidisciplinario que se encuentra en proceso de redactar la normativa, la cual será sometida al conocimiento y consideración del presidente de la República dentro del plazo establecido por la ley.

Asimismo, como parte de los esfuerzos para la implementación del Decreto 15-2026, se impartirán capacitaciones para socializar el contenido de la ley y su reglamento. Además, se actualizará la normativa prudencial dirigida a las personas obligadas para el cumplimiento de sus obligaciones.

Guatemala se prepara para evaluación