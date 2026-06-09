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Autoridades bancarias preparan reglamento de ley antilavado alineado con estándares del GAFI
Las autoridades bancarias comenzaron a elaborar el reglamento de la ley antilavado aprobada por el Congreso de la República hace una semana pasada y dieron a conocer parte del proceso que se desarrollará en las próximas semanas, que incluye la socialización.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterán a Guatemala a la quinta ronda de Evaluación Mutua a partir de febrero del 2027, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT). Los resultados se conocerán en agosto del 2028. (Foto Prensa Libre: Cortesía SIB)
La Superintendencia de Bancos (SIB) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) iniciaron la elaboración del reglamento para la futura entrada en vigor del Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, cuya vigencia se prevé para el segundo semestre del año.
Actualmente, de conformidad con los artículos 177 y 178 de la Constitución Política de la República, el Congreso debe remitir el Decreto 15-2026 al Organismo Ejecutivo en un plazo no mayor de diez días después de su aprobación.
Posteriormente, el presidente Bernardo Arévalo dispondrá de 15 días a partir de su recepción para sancionarlo, promulgarlo y publicarlo en el Diario de Centro América.
“En términos generales, el reglamento que se encuentra en proceso de elaboración contendrá una parte considerativa y se estructurará en capítulos, mismos que describirán los artículos que desarrollarán los aspectos que la ley amerita que sean reglamentados”, informaron la SIB y la IVE en respuesta a una consulta de Prensa Libre.
Respecto a la fecha en que estará disponible el reglamento, las autoridades señalaron que el Decreto 15-2026 establece que la ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Diario de Centro América.
Asimismo, indicaron que la normativa dispone que la Superintendencia de Bancos, por medio de la Intendencia de Verificación Especial, deberá elaborar el reglamento y someterlo al conocimiento y consideración del presidente de la República dentro del plazo máximo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto.
Reglamento seguirá estándares del Gafi
Al ser consultadas sobre los elementos y criterios técnicos que se incluirán para garantizar la efectividad de la ley, las autoridades subrayaron que “el reglamento desarrollará disposiciones y criterios eminentemente técnicos para la aplicación del Decreto 15-2026, los cuales se encuentran alineados con el cumplimiento de los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (Gafi), así como con el abordaje de las brechas identificadas en el último Informe de Evaluación Mutua de Guatemala emitido por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en el 2016”.
Añadieron que el Decreto 15-2026 cuenta con los elementos técnicos que, al ser implementados por las autoridades competentes y las personas obligadas, contribuyen a la efectividad del sistema de prevención y represión del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo (LD/FT).
Preparan reglamento antilavado
Para la elaboración del reglamento de la ley, se informó que la Superintendencia de Bancos (SIB), por medio de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), conformó un equipo técnico multidisciplinario que se encuentra en proceso de redactar la normativa, la cual será sometida al conocimiento y consideración del presidente de la República dentro del plazo establecido por la ley.
Asimismo, como parte de los esfuerzos para la implementación del Decreto 15-2026, se impartirán capacitaciones para socializar el contenido de la ley y su reglamento. Además, se actualizará la normativa prudencial dirigida a las personas obligadas para el cumplimiento de sus obligaciones.
Guatemala se prepara para evaluación
- La nueva ley antilavado moderniza los controles financieros y aleja a Guatemala del riesgo de ingresar en la lista gris con el Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
- El marco normativo para prevenir y combatir el lavado de dinero en Guatemala fue modernizado conforme a estándares internacionales, con un enfoque basado en riesgos y la obligación de identificar al beneficiario final.
- Ahora comenzará la fase de implementación y cumplimiento de la nueva normativa.
- Guatemala será sometida, a partir del 2027, a la quinta ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
- Esta consiste en una revisión del sistema del país para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD/FT).
- El país recibe una calificación que permite determinar si su sistema antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) es efectivo. Además, el proceso proporciona recomendaciones para corregir las deficiencias detectadas y reforzar el sistema.