Redes criminales buscarían nuevas formas de operar ante nueva ley antilavado

La entrada en vigor de los mecanismos contemplados en el decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, fortalece los controles para prevenir el blanqueo de capitales.

En el corto plazo, se prevé un “reacomodo” derivado de la aplicación de las reformas aprobadas. Entre los principales cambios figuran los nuevos lineamientos sobre el beneficiario final (UBO, en inglés), la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP), el control reforzado sobre contratistas y proveedores del Estado, el registro de accionistas, la debida diligencia ampliada y las mayores facultades de supervisión de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

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Estos elementos son considerados fundamentales para el desmantelamiento de estructuras complejas utilizadas para ocultar o movilizar recursos de origen ilícito.

Aunque la ley fortalece los controles sobre operaciones y recursos de origen ilícito, no elimina por completo el riesgo de lavado de dinero.

Testaferros siguen siendo un riesgo

En ese contexto, Guillermo Díaz Castellanos, coordinador del Instituto de Investigación en Ciencias Sociohumanistas de la Universidad Rafael Landívar (URL), explicó que la figura del beneficiario final permitirá rastrear con mayor precisión el destino del dinero. Sin embargo, advirtió de que esta herramienta tiene limitaciones, ya que pueden utilizarse testaferros para ocultar a quienes realmente se benefician de los recursos.

Añadió que el alcance de la ley se limita al círculo familiar cercano del beneficiario. Además, pueden emplearse empresas offshore o fuera de plaza para dificultar la identificación de los beneficiarios reales. La ley dificulta el lavado de dinero, pero no lo impide por completo.

Empresas fachadas bajo mayor control

En los casos de simulación de empresas ficticias, especialmente aquellas utilizadas en la obra pública, el analista político independiente Douglas González enfatizó en que una de las principales novedades de la nueva ley es que obliga a identificar a la persona que realmente controla o se beneficia de una empresa, aunque se oculte detrás de socios, familiares, fideicomisos o estructuras societarias complejas.

“Esto dificulta utilizar constructoras de papel o empresas fachada para ocultar el origen o destino de fondos públicos” Douglas González, analista independiente

Además, los contratistas y proveedores del Estadoquedan sujetos a un mayor escrutinio, especialmente cuando intervienen funcionarios o personas políticamente expuestas.

“Esto dificulta utilizar constructoras de papel o empresas fachada para ocultar el origen o destino de fondos públicos”, añadió.

La nueva ley deroga la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto 67-2001) y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (Decreto 58-2005), y las sustituye por un marco legal unificado. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Ley fortalece trazabilidad financiera

El director ejecutivo de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), José Córdova, aclaró que la ley no fue diseñada para perseguir a un sector económico, una actividad específica o a determinados funcionarios públicos. Por lo tanto, corresponde exclusivamente a las autoridades competentes determinar, en cada caso concreto, si existe la comisión de un delito.

“Lo que hace esta legislación es fortalecer los mecanismos de transparencia, identificación de beneficiarios finales, debida diligencia y trazabilidad de operaciones, independientemente de quién participe en ellas”, resaltó.

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Añadió que la nueva ley fortalece significativamente la capacidad del sistema para identificar a las personas que realmente controlan o se benefician de una empresa, mediante la incorporación de reglas más robustas sobre beneficiario final, debida diligencia y enfoque basado en riesgo.

“En la práctica, esto dificulta el uso de sociedades pantalla, estructuras corporativas complejas o terceros interpuestos para ocultar la identidad de quienes se encuentran detrás de una operación financiera o comercial”, apuntó Córdova.

Además, la ley amplía y moderniza las obligaciones de monitoreo, análisis y reporte de operaciones sospechosas, lo que incrementa la capacidad para detectar estructuras utilizadas para ocultar o movilizar recursos de origen ilícito.

La efectividad de estas medidas dependerá de su adecuada implementación por parte de las instituciones competentes y de los sujetos obligados.

Controles obligarán a reinventarse

Sobre la tendencia que podría observarse y una eventual reacción de los grupos multicriminales, Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), declaró que, desde la perspectiva de la economía política y el estudio de las mafias, existe evidencia de que los grupos de crimen organizado dedicados a estas actividades ilícitas se comportan como cualquier empresario: buscan rentabilizar sus activos, conocimientos especializados, habilidades y competencias.

“Van a hacer lo que cualquier persona de negocios legal hace. Un cambio en las condiciones del mercado es tratar de innovar, ajustarse, encontrar nuevas formas y, ahí, en términos generales, yo esperaría que puedan surgir incluso nuevas formas” Hugo Maul, analista Cien

Por ello, el hecho de que cambie una ley no implica necesariamente que quienes participan en actividades ilícitas abandonen operaciones en las que han invertido recursos, tecnología, maquinaria, capital, contactos y redes de información.

“Van a hacer lo que cualquier persona de negocios legal hace. Un cambio en las condiciones del mercado es tratar de innovar, ajustarse, encontrar nuevas formas y, ahí, en términos generales, yo esperaría que puedan surgir incluso nuevas formas”, aseguró Maul.

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Díaz Castellanos considera muy probable que quienes se dedican al lavado de dinero ya hayan ideado nuevas formas de operar. Además, señaló que el lavado de dinero es un delito difícil de probar.

Por su parte, González enfatizó que las reformas dificultan el uso de testaferros, cuentas bancarias controladas por terceros, sociedades anónimas opacas y otros mecanismos utilizados para justificar patrimonios de origen dudoso.

Asimismo, señaló que el mayor control sobre transferencias, beneficiarios finales y operaciones inusuales reduce los espacios para movilizar dinero ilícito dentro del sistema financiero sin dejar rastros documentales.

Aunque ningún sistema elimina por completo el lavado de dinero, la nueva legislación eleva significativamente el costo y el riesgo de incurrir en estas prácticas.

Redes ilícitas entrarán en adaptación

Ante un eventual reacomodo, Díaz Castellanos considera probable que las estructuras dedicadas al lavado de dinero se trasladen a operaciones de menor monto, pero más frecuentes, o a actividades más difíciles de fiscalizar. A su juicio, la ley eleva el costo de la corrupción y del enriquecimiento ilícito, pero no los elimina.

Por su parte, González consideró razonable esperar una etapa de adaptación.

“Algunas redes podrían fragmentar operaciones en montos menores, utilizar más efectivo, recurrir a prestanombres más sofisticados o trasladar parte de sus actividades a sectores menos regulados. También podría observarse una migración hacia estructuras internacionales o mecanismos más complejos de ocultamiento patrimonial”, enfatizó.

Sin embargo, el efecto inmediato más probable será un aumento de la cautela entre quienes antes utilizaban empresas vinculadas a Personas Expuestas Políticamente (PEP).