Guatemala arrastra 25 años sin estadísticas laborales unificadas y sistematizadas

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) creó el Sistema de Información del Mercado Laboral de Guatemala (Simel-GT), una plataforma diseñada para centralizar, sistematizar y divulgar datos estadísticos clave sobre el empleo en el país.

Según la institución, este sistema constituye un paso fundamental hacia la modernización de la gestión pública en materia laboral, al promover la transparencia, la accesibilidad de información y la formulación de políticas basadas en evidencia.

Sin embargo, la propuesta no es nueva. Se ha intentado en varias ocasiones contar con esta información sistematizada. “Es una promesa pendiente, porque el país carece de estadísticas en materia de mercado laboral, un rezago de unos 25 años”, afirmó Luis Linares, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) y exministro de Trabajo.

¿En qué consiste el Simel-GT?

Según el Mintrab, el Simel-GT busca garantizar el acceso equitativo y oportuno a datos confiables, promover la transparencia y cumplir con estándares internacionales. Su objetivo es fortalecer la capacidad institucional del Ministerio y mejorar las condiciones del mercado laboral a través de una toma de decisiones más informada.

Este sistema permitirá definir y estandarizar las fuentes de información, capacitar a personal técnico, instalar infraestructura tecnológica, facilitar el acceso público a datos, establecer convenios interinstitucionales y evaluar el mercado laboral con base en datos sistematizados, explicó a Prensa Libre Julio César Hernández Rodríguez, director de Estadísticas Laborales del Mintrab.

Además, el Simel-GT facilitará la coordinación entre entidades como el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Banco de Guatemala (Banguat) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), entre otras, para consolidar información relevante que oriente políticas y estrategias de empleo digno y sostenible, agregó el funcionario.

El sistema integrará información proveniente de diversas instituciones nacionales, comenzando con el INE, el Mintrab, el Banguat y el Igss. Esta información incluirá indicadores clasificados por fases: 36 en la fase 1, 48 en la fase 2 y 19 en la fase 3, sumando un total de 109.

Estas métricas se agrupan en áreas clave como: oportunidades de empleo, ingresos y productividad, horas de trabajo decente, seguridad y estabilidad laboral, igualdad de trato, entornos laborales seguros, conciliación laboral-familiar, erradicación del trabajo forzoso, seguridad social, diálogo social, contexto económico-social y migración laboral.

Sin embargo, pese a años de anuncios y planes institucionales, el Mintrab aún no logra consolidar un sistema de información laboral robusto, integrado y accesible. Así lo afirmó Linares, quien expresó su preocupación por la falta de avances tangibles en estadísticas laborales y transparencia informativa.

El especialista recordó que desde 2012 se impulsó la creación del Observatorio del Mercado Laboral, una herramienta que, para 2019, seguía en fase de construcción. “Tenían una serie de estudios, pero no estaban disponibles en la plataforma del Ministerio. Se podía solicitar acceso, pero nunca obtuve respuesta, ni siquiera tras varias conversaciones con funcionarios”, aseguró Linares.

La situación no ha mejorado con el paso del tiempo. Según el exministro, durante su gestión existía un Departamento de Estadísticas Laborales que publicaba anualmente un anuario estadístico. Sin embargo, a pesar de que esta unidad fue elevada a Dirección, sus productos desaparecieron del panorama institucional. “Nunca se conocieron nuevas publicaciones. Lo único que ha divulgado el Ministerio recientemente son los informes de los empleadores, como el correspondiente a 2023, que fue publicado en septiembre del año siguiente, una vez procesada la información recibida”, explicó.

Una promesa que nunca se concreta

Linares expresó su escepticismo ante los reiterados anuncios institucionales sobre nuevos sistemas de información. “Llevan años hablando de esta iniciativa sin aterrizarla. Todo lo que dicen suena muy bien: bases de datos, objetivos, productos; pero en la práctica no se concreta nada. Existe un vacío en la información sistematizada”, afirmó.

Actualmente, para entender la dinámica del mercado laboral, los analistas deben recurrir a múltiples fuentes externas como el INE, el Intecap o el Irtra.

Un atraso frente a la región

Esta falta de sistematización coloca a Guatemala en desventaja frente a otros países. “No contar con estadísticas laborales integradas nos pone atrás. Esto afecta la investigación, a los empleadores, a los trabajadores y también a las empresas extranjeras que evalúan instalarse en el país”, explicó Linares.

La información disponible en el portal del Ministerio es limitada. Incluso para conocer los requisitos laborales para formalizar una empresa o los derechos y obligaciones patronales, una compañía necesita contratar a un abogado, debido a la falta de documentación clara en línea, agregó el profesional.

¿Cuánto tiempo se necesita para tener un sistema funcional?

A juicio del exministro, el desarrollo de un boletín inicial de análisis laboral podría completarse en tres meses, siempre que se cuente con un equipo técnico capacitado en el manejo de bases de datos.

Fuentes como la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) o la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (Enig) ofrecen información valiosa que puede utilizarse como base. “Lo primero es definir los esquemas de información que se quiere presentar y luego iniciar la compilación. Con una estructura mínima, se puede tener un producto antes de noviembre, evitando el impase de fin de año”, afirmó.

Punto de partida y acompañamiento técnico

El Mintrab explicó que en 2024 se definió al Simel-GT como una prioridad institucional. Ese mismo año se desarrolló un taller técnico donde se discutió un listado preliminar de indicadores, validados posteriormente por la Oficina Coordinadora Sectorial de Estadísticas (OCSE) de empleo, en el marco del Sistema Estadístico Nacional dirigido por el INE.

Asimismo, se están gestionando acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para su acompañamiento técnico en la implementación del sistema.

¿Requiere encuestas o presupuestos adicionales?

El Simel-GT no requiere la realización de nuevas encuestas. No obstante, se alimentará principalmente de encuestas ya existentes, como la ENEI, y de registros administrativos. El Mintrab enfatiza que el sistema no sustituye a la ENEI, sino que la complementa al presentar sus datos de manera armonizada y accesible para el público general, con desagregaciones útiles para expertos.

En cuanto al financiamiento, el Ministerio indicó que se cuenta con el apoyo del Programa de Empleo Digno de la Unión Europea, que ha proporcionado asistencia técnica mediante expertos regionales en estadísticas laborales. También se ha fortalecido la Dirección de Estadísticas Laborales con más recurso humano para avanzar en la implementación del sistema.

Proyecciones y utilidad del sistema

El primer producto del Simel-GT consistirá en la sistematización de la información, seguida eventualmente por la publicación de boletines o cartillas estadísticas. En esta etapa, la prioridad es armonizar y estandarizar los datos laborales de acuerdo con normas estadísticas internacionales.

El Mintrab sostiene que contar con información puntual y confiable permitirá a formuladores de políticas, empleadores, investigadores y demás actores tomar decisiones fundamentadas. Esto, a su vez, mejorará la asignación de recursos, impulsará la investigación laboral, permitirá identificar áreas prioritarias de capacitación y adecuará las capacidades de la fuerza laboral a las dinámicas del mercado.