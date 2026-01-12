Mintrab plantea evaluar el próximo año si el salario mínimo seguirá con división regional en el 2027, y de qué forma

El Mintrab convocó a los sectores empleador y laboral a presentar candidatos para integrar las comisiones paritarias del período 2026-2027. En esa convocatoria se mantiene la modalidad vigente desde hace varios años: dos circunscripciones económicas (CE). La CE1 está conformada por el departamento de Guatemala, y la CE2, por el resto del país. En ambas hay tres actividades económicas: agrícola, no agrícola, y la de exportación y maquila.

Consultada sobre el futuro de la fijación del salario mínimo por región, la viceministra de Administración del Trabajo, Damarys Oliva, indicó que la Comisión Nacional del Salario (CNS) es el espacio adecuado para analizar estos temas. Añadió que, en consenso, al cerrar la última sesión de la comisión de este año, se acordó iniciar ese análisis durante el 2026.

La funcionaria explicó que mientras el sector empleador plantea ampliar el número de circunscripciones, el sector trabajador se opone a estas, pues eso conlleva salarios diferenciados.

Oliva señaló que, tras tres años de funcionamiento, es oportuno evaluar los resultados de las CE. “Por ejemplo, si la inversión ha llegado a toda la CE2, que fue uno de los argumentos para su creación, y qué beneficios ha traído”, expuso.

La viceministra añadió que no se puede ignorar que hay personas que viven en la CE1 pero trabajan en la CE2, lo cual implica gastos según los precios de la primera, aunque perciben un salario de la segunda. “Son análisis que deben hacerse”, indicó.

Durante el 2026, según Oliva, se elaborará un plan de trabajo, ya que no se ha tenido en años anteriores. Afirmó que este espacio no solo sirve para fijar el salario mínimo, sino también para generar una política salarial, lo cual permitiría evitar cada año la falta de consenso.

“Es una preocupación constante. Entendemos que se deben tomar en cuenta tanto las necesidades de los trabajadores como la capacidad de las micro y medianas empresas”, expresó.

Oliva afirmó que desde el Gobierno se ha intentado mantener un equilibrio entre las posturas de ambos sectores. Al cierre del 2026, podría definirse si se mantienen las dos CE, se amplían o reducen para el 2027, también debe trabajarse en generar una política salarial, ya que la CNS tiene varias funciones.

La CNS cuenta con asesores del IGSS, Mineco y la Junta Monetaria, quienes aportan insumos técnicos para la toma de decisiones.

Consultada sobre el número de circunscripciones que ha solicitado el sector empleador, Oliva respondió que no recuerda que hayan planteado una cantidad específica.

Recordó que las CE están contempladas en el Código de Trabajo, decreto 330, pero que “lo que debe analizarse es su conveniencia”. Insistió en la necesidad de evaluar casos en los que se vive en una CE y se trabaja en otra, con el consiguiente desajuste entre ingreso y gasto.

“El salario mínimo es un componente de la economía del país, pero no lo es todo. Hay muchos factores que deben considerarse para tomar este tipo de decisiones”, concluyó.

Opiniones de los sectores

Los sectores tienen opiniones divergentes sobre las circunscripciones económicas o la regionalización.

Guido Ricci, representante del sector empleador ante la CNS y director de la Unidad Laboral del Cacif, expresó que ve con buenos ojos la regionalización del salario mínimo. Su opinión personal es que la CE2 es demasiado amplia, y que valdría la pena segmentarla más, por ejemplo, según el nivel de productividad de las ciudades. Aclaró que aún no hay una propuesta formal.

Indicó que deben considerarse datos como la productividad y el promedio salarial, que en muchos lugares del interior ese promedio está por debajo del mínimo.

Alejandro Ceballos, vicepresidente de Vestex, también se mostró a favor de tener más CE, divididas según el grado de formalidad. Señaló que en departamentos como Totonicapán hay poca afiliación al IGSS, lo cual evidencia la informalidad.

Planteó que el altiplano podría ser una CE y las zonas industriales, como la ruta a Puerto Barrios, otra. Añadió que las diferencias entre la capital y el interior son marcadas. En zonas del interior, el promedio salarial ronda los Q1,200, lo que limita el acceso a prestaciones como salud.

Afirmó que el país no debe verse como homogéneo. “Los departamentos más competitivos están alrededor de la capital; en el interior, la situación es otra”, comentó. La informalidad nacional ronda el 66%, pero en el interior llega al 90%.

Franky Pozuelos, representante del sector ante la CNS, expuso que no debe haber diferenciaciones salariales, ya que eso afecta el ingreso de los trabajadores y su capacidad de consumo. Explicó que los gastos en los hogares pueden variar levemente, pero no tanto como para justificar sueldos tan diferenciados.

“Nosotros no estamos de acuerdo con que existan las circunscripciones económicas, porque a igual trabajo, igual debe ser el salario”, manifestó Pozuelos, quien también se opone a la diferenciación por actividades económicas.

El sector laboral considera que fijar salarios mínimos distintos por región o por actividad —como en el caso de las circunscripciones— no dinamiza la economía. Según el directivo, se deben tomar en cuenta factores como el costo de vida y el transporte, y trabajar en devolver la capacidad de consumo a los hogares.

Contexto

El salario mínimo está diferenciado por actividad económica: agrícola, no agrícola, y exportación y maquila.

En el 2022 se aprobaron dos CE: la CE1, que abarca el departamento de Guatemala, y la CE2, que incluye el resto de los departamentos. Estas empezaron a aplicarse en el 2023.

Para el 2026, el salario mensual mínimo en la CE1 será de:

No agrícola: Q4,002.28

Agrícola: Q3,791.20

Exportación y maquila: Q3,409.73

En la CE2:

No agrícola: Q3,816.90

Agrícola: Q3,625.89

Exportación y maquila: Q3,221.10

A cada uno se le deben sumar los Q250 de bonificación incentivo.