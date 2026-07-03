Si tiene multas de tránsito pendientes, estas municipalidades ofrecen descuentos en julio

Con la fecha límite para pagar el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV) fijada para el 31 de julio del 2026, varias municipalidades han lanzado programas de descuento en multas de tránsito para que los conductores puedan ponerse al día con sus obligaciones.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), al 30 de junio solo el 40% de los propietarios de vehículos había cumplido con el pago del impuesto, lo que significa que aún falta un 60% por regularizar su situación.

La SAT ha identificado que julio suele ser uno de los meses con mayor cumplimiento, impulsado por el pago del Bono 14, recurso que muchos guatemaltecos utilizan para saldar pendientes vehiculares.

¿Qué municipalidades ofrecen descuentos en julio?

Estas son algunas de las comunas que actualmente tienen vigentes programas de rebaja:

Villa Nueva

Según Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva, el municipio lanzó un programa con 50% de descuento en multas de tránsito.

El beneficio estará disponible del 1 al 31 de julio del 2026 y aplica para multas impuestas hasta el 31 de enero del 2026 y años anteriores.

Mixco

La Municipalidad de Mixco también ofrece 50% de descuento durante julio, aunque el beneficio aplica únicamente para pagos realizados con tarjeta de crédito o débito.

San Miguel Petapa

La comuna mantiene descuentos vigentes desde el 1 de julio hasta el 15 de agosto, como parte de su plan de regularización vehicular.

Ciudad de Guatemala

La PMT capitalina realizó en abril un programa con 70% de descuento, condicionado a la aprobación de un curso de educación vial con nota mínima de 70 puntos.

Según Amílcar Montejo, casi 3 mil conductores participaron en ese proceso. Además, adelantó que el próximo programa está previsto para agosto para vehículos y septiembre para motocicletas.

Santa Catarina Pinula y Fraijanes

Estas municipalidades confirmaron que actualmente no tienen descuentos vigentes.

Operativos aumentan tras vencer el impuesto

Con la llegada de agosto, las Policías Municipales de Tránsito (PMT) suelen intensificar operativos para verificar el cumplimiento del pago del impuesto y otros requisitos legales.

En ese contexto, también cobra relevancia el pago de multas de tránsito, ya que mantenerlas pendientes puede complicar otros procesos administrativos o derivar en sanciones acumulativas.

¿Pueden retenerle el vehículo por multas?

Desde diciembre de 2024, con la entrada en vigor de las reformas al Reglamento de Tránsito, establecidas en el Decreto 33-2024, las autoridades ya no pueden retener o confiscar vehículos únicamente por una infracción.

Sin embargo, la normativa establece que al acumular cinco infracciones, las autoridades sí pueden retener documentos o el vehículo hasta que el propietario solvente su situación.

SAT aclara: multas no bloquean trámites

La SAT confirmó que las multas de tránsito no impiden pagar el impuesto de circulación ni descargar los distintivos correspondientes.

No obstante, el tema adquiere importancia para quienes ya tienen infracciones acumuladas. Por ejemplo, un conductor con tres multas podría llegar a cinco si no paga el ISCV antes de la fecha límite y es sancionado en un operativo.

Multas por documentos vencidos

El artículo 184, numeral 2, establece una multa de Q500 por no portar la tarjeta de circulación o tenerla vencida.

Asimismo, el artículo 184, numeral 3, sanciona con Q500 a quienes no porten la calcomanía de circulación o la tengan vencida.

Por ello, autoridades recomiendan aprovechar los descuentos vigentes y evitar gastos adicionales o complicaciones legales.