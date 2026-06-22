¿Habrá ampliación para pagar la calcomanía 2026? Esto es lo que debe saber sobre el Impuesto Sobre Circulación de Vehículos

Aunque entre los guatemaltecos es habitual hablar del costo de la calcomanía o valor de la calcomanía, una expresión que se popularizó porque años atrás el distintivo físico debía colocarse en el vidrio del vehículo, en realidad el pago corresponde al Impuesto Sobre Circulación de Vehículos (ISCV), cuyo valor es calculado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el artículo 29, literal a), del Decreto 70-94, Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, la fecha límite para pagar el impuesto de circulación es el 31 de julio de cada año.

Aunque en ocasiones anteriores el Congreso de la República ha aprobado decretos para ampliar el plazo de pago, hasta el momento no existe ninguna iniciativa presentada que permita extender la fecha límite para el pago correspondiente a 2026.

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Según confirmó a este medio, la Dirección de Comunicación Social del Congreso de la República: "a la fecha no se ha ingresado ningún expediente orientado a promover una ampliación del plazo".

Las prórrogas han sido excepcionales

En años anteriores, el Legislativo aprobó decretos temporales para ampliar el período de pago del tributo. Estas medidas se denominaron "Ley Temporal para ampliar el Plazo del Pago del Impuesto de Circulación de Vehículos Terrestres". Sin embargo, durante la última década únicamente se han aprobado dos prórrogas.

La primera ocurrió en 2020, cuando el Congreso autorizó extender el pago hasta el 31 de octubre, con el objetivo de aliviar las dificultades económicas provocadas por la pandemia de covid-19.

Posteriormente, en 2024 se aprobó una nueva ampliación hasta el 30 de septiembre. En esa ocasión, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda argumentó que la medida buscaba apoyar a los propietarios de vehículos ante los efectos económicos derivados del período posterior a la pandemia por el coronavirus, como también se le nombró.

En 2025 también se presentó una iniciativa impulsada por un grupo de diputados a mediados de junio. No obstante, el expediente fue remitido a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, pero no avanzó ni fue conocido por el pleno antes del 31 de julio, por lo que la fecha límite permaneció sin cambios.

Ante la ausencia de nuevas propuestas, todo apunta a que en 2026 se volverá a la aplicación normal de la ley, y no habrá una ampliación del plazo para cancelar el impuesto de circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos.

¿Cuándo se paga la calcomanía 2026 en Guatemala?

A medida que se acerca julio, numerosos propietarios de vehículos incluyen dentro de los gastos del Bono 14 el pago del Impuesto sobre Circulación de Vehículos (ISCV).

De acuerdo con el artículo 29 del Decreto 70-94, los propietarios de vehículos pueden cancelar este tributo desde el 1 de enero y tienen como fecha máxima el 31 de julio de cada año. Después de ese plazo se generan multas e intereses por mora.

¿Cuánto vale la calcomanía de circulación 2026?

La superintendencia de Administración Tributaria determina el valor del Impuesto sobre Circulación de Vehículos con base en la marca, línea, modelo y año de fabricación del vehículo.

Una vez efectuado el pago, la SAT actualiza la tarjeta de circulación y la calcomanía correspondiente, documentos que deben ser presentados por los propietarios durante retenes y operativos de las autoridades y que tienen vigencia hasta el 31 de julio de 2027, en este caso.

En noviembre de 2025, la SAT publicó la tabla de valores imponibles que sirve como referencia para determinar el impuesto correspondiente al año 2026.

¿Cómo pagar la calcomanía 2026?

Los contribuyentes cuentan con varias opciones para efectuar el pago del impuesto de circulación.

Entre ellas se encuentran:

Pago en agencias bancarias autorizadas.

Transferencias desde la banca virtual.

Pago electrónico con tarjeta de crédito o débito.

Antes de realizar el pago, el propietario debe completar el formulario SAT-4091, correspondiente al Impuesto Sobre Circulación de Vehículos para vehículos terrestres, trámite que puede efectuarse a través de la Agencia Virtual de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

¿Cómo saber cuánto debe pagar?

Existen dos formas para conocer el monto del impuesto de circulación 2026:

Ingresar a la Agencia Virtual de la SAT y generar el formulario de pago. El sistema mostrará automáticamente el valor correspondiente. Consultar la tabla de valores imponibles publicada por la SAT, ubicando el vehículo según marca, línea, modelo y año de fabricación. Posteriormente, se debe aplicar la reducción del 50 % establecida en el artículo 5 del Decreto 1-2013.

De esta manera, cada propietario puede determinar el monto que deberá cancelar para mantener vigente la documentación de circulación de su vehículo durante 2026.