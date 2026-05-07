Cómo pagar el impuesto sobre circulación de vehículos con tarjeta de crédito

Según la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos (ISCV), Decreto 70-94, el tributo debe pagarse entre el 1 de enero y el 31 de julio de cada año. Después de esa fecha, los contribuyentes se exponen a multas, intereses por mora y sanciones en retenes de tránsito.

De acuerdo con registros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), históricamente julio es el mes en el que más guatemaltecos realizan el pago del impuesto, aprovechando el desembolso del Bono 14.

Generar formulario de pago para vehículos en circulación

Antes de realizar el pago, el contribuyente debe llenar el formulario SAT-4091, utilizado para validar y confirmar los datos del vehículo.

El trámite ahora debe hacerse desde la Agencia Virtual de la SAT, ya que anteriormente solo estaba disponible en Declaraguate.

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Pasos para generar el formulario SAT-4091

Ingresar a la Agencia Virtual de la SAT.

Seleccionar el menú Declaraguate.

Hacer clic en “Generar Formulario”.

Elegir el formulario SAT-4091 – Impuesto Sobre Circulación de Vehículos para vehículos terrestres.

Completar la información requerida.

Validar los datos y verificar el monto del impuesto.

Congelar la información e imprimir la boleta SAT-2000.

Pago del impuesto de circulación con tarjeta de crédito

La SAT permite efectuar el pago a través de la plataforma de Neoservicios siguiendo este procedimiento:

Ingresar al sitio web de www.neoservicios.com.gt

Iniciar sesión. Si no tiene cuenta deberá registrarse y crear su usuario.

Asociar su tarjeta de crédito (también puede asociar tarjetas de débito).

Seleccionar la opción “Pago de impuestos”. Se realiza un recargo de 1%, es decir, Q1 por cada Q100. Por ejemplo si el pago de impuesto por circulación de vehículos es Q300, es recargo será de Q3.

Ingresar el número del formulario SAT-2000.

Confirmar la información y realizar el pago del ISCV.

Otros métodos de pago disponibles

La SAT también mantiene habilitadas otras opciones para cancelar el impuesto, entre ellas:

Cajas bancarias

Cajeros automáticos BI

Documentos que deben descargarse después del pago

Tras completar el pago del impuesto, los usuarios deben descargar dos documentos fundamentales:

Ambos documentos pueden descargarse las veces que sea necesario hasta el 31 de diciembre del 2026.

Tarjeta y calcomanía pueden portarse en digital

Desde la entrada en vigencia de las reformas a la Ley de Tránsito, el 24 de diciembre del 2024, los conductores pueden portar tanto la tarjeta de circulación como la calcomanía de circulación en formato digital.

Sin embargo, algunos automovilistas únicamente descargaron la calcomanía de circulación tras pagar el impuesto del 2025, pero omitieron descargar la tarjeta de circulación actualizada.

Esto ha provocado problemas en retenes de tránsito, según experiencias a las que tuvo acceso Prensa Libre, donde usuarios presentan la calcomanía vigente en formato digital, pero no cuentan con la tarjeta de circulación correspondiente al año 2025. Esto hizo que las autoridades de tránsito les impusieran multa de Q500 por no portar la Tarjeta de Circulación vigente.

Dado que, la SAT deshabilitó la descarga de la tarjeta de circulación del período anterior desde el 1 de enero, por lo que únicamente podrá obtenerse nuevamente al completar el pago del impuesto de circulación 2026.