¿Es recomendable imprimir la tarjeta de circulación durante el estado de sitio?

Como parte de las medidas adoptadas tras declarar estado de sitio en todo el país, el presidente Bernardo Arévalo anunció acciones para combatir a las maras o pandillas, catalogadas como organizaciones criminales transnacionales y terroristas.

El estado de excepción anunciado el 18 de enero, tendrá una duración de 30 días, por lo que finalizará el 16 de febrero de 2026. Durante este período, la ley permite que se implementen patrullajes combinados entre la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército de Guatemala y la Policía de Tránsito, con puestos de control en distintas rutas.

Según el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en los primeros días de los operativos se recuperaron 205 motocicletas y 73 vehículos con reporte de robo.

En ese contexto, las autoridades indicaron que este tipo de acciones continuarán durante el estado de sitio, por lo que muchos guatemaltecos tienen dudas sobre qué documentos deben portar y si es obligatorio imprimir la tarjeta de circulación.

Documentos que deben portar los guatemaltecos

Las autoridades recomiendan portar los documentos de identificación personal, como el DPI, en caso de ser transeúnte.

En el caso de conducir un vehículo o motocicleta, se debe portar la licencia de conducir, la tarjeta de circulación y la calcomanía del impuesto de circulación.

Estas revisiones han generado dudas entre los conductores sobre si estos documentos deben presentarse en formato impreso o digital durante los operativos implementados por el estado de sitio.

¿Se puede presentar la tarjeta y calcomanía en formato digital?

De acuerdo con las reformas a la Ley de Tránsito vigentes desde febrero de 2025, tanto la tarjeta de circulación como la calcomanía electrónica de circulación pueden presentarse de manera digital, según el artículo 18 del Reglamento de Tránsito.

Esto significa que no es obligatorio imprimirlos, aunque los conductores pueden hacerlo si lo prefieren.

Las autoridades sugieren guardar los archivos digitales en una carpeta accesible en el celular.

También se debe tomar precauciones al almacenarlos en la nube, ya que sin conexión a internet no podrán visualizarse durante un retén.

En puestos de control, los agentes han permitido a conductores buscar los documentos en su teléfono; sin embargo, se recomienda tenerlos a la mano para agilizar el proceso y evitar retrasos, especialmente durante el estado de sitio, cuando los controles continuarán hasta el 16 de febrero de 2026.

Imprimir calcomanía de vehículo en portal SAT

Es importante tener en cuenta que el impuesto de circulación del año 2025 está vigente hasta julio de 2026, según la normativa vigente.

No obstante, si el contribuyente extravió el archivo digital o el documento físico con la calcomanía electrónica, no podrá recuperarlo desde el portal de la SAT. Esto se debe a que, desde el 1 de enero de 2026, el sistema habilitó el pago del impuesto sobre circulación de vehículos del 2026, por lo que para descargar e imprimir nuevamente la calcomanía será necesario pagar el impuesto correspondiente al año vigente.

Cómo imprimir la tarjeta de circulación2025 en la agencia virtual SAT

Al igual que la calcomanía, la tarjeta de circulación puede presentarse en formato físico o digital, según lo establecido en las reformas a la Ley de Tránsito.

Sin embargo, si el conductor perdió el archivo digital o el documento impreso y desea recuperarlo, deberá descargarlo desde la Agencia Virtual de la SAT.

En este caso, el documento solo estará disponible una vez se haya pagado el impuesto de circulación del año 2026, ya que el sistema no permite acceder a los archivos del año anterior.