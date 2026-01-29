¿Necesita imprimir su calcomanía 2025? Qué pasa si la perdió y necesita descárgala nuevamente este año, esto debe saber

Desde el 1 de enero de 2026, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) habilitó el cobro del Impuesto sobre Circulación de Vehículos (ISCV) 2026, lo que implica cambios para quienes aún intentan imprimir o descargar la calcomanía 2025 y la tarjeta de circulación del año pasado.

Para 2026, la SAT proyecta que al menos el 8% de los contribuyentes realice el pago del impuesto durante enero, mientras que la mayoría lo efectúa de forma gradual a lo largo del año.

Según el artículo 29 del Decreto 70-94, Ley del ISCV, los propietarios de vehículos deben pagar este tributo a más tardar el 31 de julio de cada año para evitar multas por mora.

Imprimir Calcomanía 2025

La calcomanía 2025 sigue vigente hasta el 31 de julio de 2026, por lo que puede utilizarse sin sanción hasta esa fecha. Sin embargo, ya no puede generarse nuevamente en el sistema de la SAT.

Las autoridades de la superintendencia indicaron que solo es posible reimprimir la calcomanía 2025 si el contribuyente aún conserva el archivo PDF original. Si el documento se perdió, no podrá descargarse otra vez desde el portal.

En ese caso, la única opción es pagar el Impuesto de circulación de vehículos 2026 y descargar la calcomanía correspondiente al año vigente.

Descargar la tarjeta de circulación 2025

La tarjeta de circulación también mantiene su vigencia anual hasta el 31 de julio. Sin embargo, si el conductor perdió el archivo digital o el documento impreso, ya no podrá descargar la tarjeta de circulación 2025 desde la Agencia Virtual de la SAT.

El sistema solo permite acceder a los documentos correspondientes al año fiscal vigente, por lo que, para obtener nuevamente este documento, será necesario pagar el Impuesto sobre Circulación de Vehículos (ISCV) 2026 y descargar la tarjeta actualizada.

¿Calcomanía y tarjeta de circulación impresa o digital?

Tanto la Calcomanía electrónico de Circulación como la tarjeta de circulación puede presentarse en formato físico o digital, según las reformas a la Ley de Tránsito, vigentes desde febrero de 2025.

Esto significa que no es obligatorio imprimirlos, aunque los conductores pueden hacerlo si lo prefieren.

Las autoridades sugieren guardar los archivos digitales en una carpeta accesible en el celular.

También se debe tomar precauciones al almacenarlos en la nube, ya que sin conexión a internet no podrán visualizarse durante un retén.