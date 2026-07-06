Estos son los precios promedio del combustible en Guatemala tras el fin del subsidio del MEM

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) informó que desde el 2 de julio concluyó el subsidio a los combustibles en Guatemala. Ese mismo día aclaró que en las estaciones de servicio el beneficio se mantendría únicamente hasta agotar las existencias de combustible adquiridas con el apoyo estatal.

in embargo, un monitoreo realizado por Prensa Libre evidenció que después del anunció, el mismo 2 de julio, varias gasolineras ya reflejaban el fin del subsidio estatal en sus precios. Dependiendo del tipo de combustible, el galón aumentó entre Q5 y Q8, con lo que volvió a comercializarse a su precio sin subsidio.

Uno de los casos observados fue el de la gasolina superior, que pasó de Q32 a Q37 por galón en la modalidad de autoservicio.

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Estos son los precios promedio del combustible

Un nuevo monitoreo realizado por Prensa Libre en estaciones de servicio de la Ciudad de Guatemala, Villa Nueva y Sacatepéquez determinó que, desde el 2 de julio, los precios se han mantenido estables en distintas marcas de gasolineras.

En la modalidad de autoservicio, el precio promedio por galón es el siguiente:

Diésel: Q35.29

Gasolina superior: Q37.09

Gasolina regular: Q36.09

Estos valores son los que predominan en las estaciones de servicio visitadas por este medio, aunque pueden presentar ligeras variaciones según la ubicación o la cadena de distribución.

¿Quién fija el precio de los combustibles en Guatemala?

El MEM ha reiterado en diferentes oportunidades que en Guatemala rige un sistema de libre mercado, por lo que las autoridades no pueden intervenir para establecer los precios de los combustibles.

La única excepción reciente fue el subsidio temporal, vigente del 1 de mayo al 2 de julio de 2026. Durante ese período, el Estado compensó parte del costo del combustible mediante un aporte económico, lo que permitió reducir el precio pagado por los consumidores.

Aunque inicialmente el presupuesto estaba diseñado para cubrir aproximadamente tres meses, el beneficio finalizó antes de lo previsto debido a que los recursos asignados se agotaron por la demanda registrada, según explicaron las autoridades.

Con la conclusión del subsidio, los precios vuelven a depender exclusivamente de las condiciones del mercado, los costos de importación y la competencia entre las empresas distribuidoras.