Precios de los combustibles se estabilizarían tras el ajuste por el fin del subsidio estatal, prevén distribuidores

Los consumidores guatemaltecos de combustibles se adaptan al nuevo ciclo de precios, luego de que concluyó el pasado jueves 2 de julio el programa de subsidio estatal de Q5 por galón para las gasolinas superior y regular, y de Q8 para el diésel.

Representantes de la cadena de importación y comercialización informaron este sábado 4 de julio que los precios continúan ajustándose, mientras se agotan los inventarios adquiridos con el subsidio y se renuevan los despachos con los nuevos valores.

Agregaron que el mercado volvió a las condiciones previas a la entrada en vigor del subsidio; es decir, los precios se rigen por la oferta y la demanda, así como por la competitividad entre las empresas comercializadoras.

Los precios de referencia observados este sábado en el área metropolitana, en la modalidad de autoservicio, son: gasolina superior, Q37.09; gasolina regular, Q36.09, y diésel, Q35.29.

Fin del subsidio impulsa alza gradual

Fausto Velásquez, gerente de Ventas de Unopetrol Guatemala, y Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), explicaron que, una vez eliminado el subsidio, se observa un incremento en los precios con respecto a los vigentes durante la aplicación del apoyo estatal.

“Como se están dando las condiciones del mercado, era de esperarse que, en la medida en que las gasolineras fueran agotando sus inventarios, los precios subieran poco a poco. Ese fue el fenómeno que se observó en diferentes sectores y localidades. Algunas estaciones del interior del país aún no habían aplicado el ajuste. Hay un incremento paulatino, por lo que consideramos que se generalizará durante este fin de semana y a principios de la próxima”, apuntó Velásquez.

El directivo reiteró que debe analizarse el contexto de cada región, ya que hay algunos lugares “en los cuales ha subido y en otros no. Hay estaciones que tienen diferentes precios al analizar todo el entorno”.

Velásquez agregó que esta medida tendrá un impacto para el consumidor y recomendó buscar ahorros en el consumo, optimizar los viajes y dar mantenimiento a los vehículos, acciones que contribuyen a fortalecer el salario real de los consumidores de derivados del petróleo.

Mercado absorbe el fin del subsidio

Meléndez explicó que, una vez eliminado el subsidio, se observa un incremento de entre Q5 y Q8 por galón con respecto a los precios vigentes durante la aplicación del apoyo estatal.

Agregó que, en este momento, se mantiene un monitoreo del comportamiento del precio internacional del barril de petróleo y sus derivados, por lo que la evolución de los precios dependerá de la tendencia que presenten esos mercados y de sus efectos en el mercado local durante los próximos días.

El directivo agregó que algunas estaciones comenzaron a aplicar los ajustes el pasado viernes, mientras que otras lo hicieron este sábado.

Espera estabilidad en combustibles

Sobre la tendencia del mercado local para los próximos días, Meléndez reconoció que será necesario esperar los precios que fijen las compañías importadoras, de acuerdo con el comportamiento de la oferta y la demanda, así como con los costos de adquisición de estos productos en el mercado internacional.

“Tendríamos que esperar cuáles son sus decisiones para la próxima semana”, aseveró.

Para Velásquez, el mercado internacional del barril de petróleo ha mostrado estabilidad, por lo que no se prevén cambios significativos con respecto a los precios actuales, en términos generales.

“Vamos a empezar la dinámica tradicional que responde al mercado internacional por ser cien por ciento importadores”, mencionó.

En todo caso, se espera conocer si el Ministerio de Energía y Minas (MEM) continuará publicando los precios de referencia los martes, como lo hacía mientras estuvo vigente el subsidio.