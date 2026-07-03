Precios de combustibles subirán conforme se agoten inventarios tras fin del subsidio

El cambio en los precios al consumidor dependerá del ritmo con que las gasolineras agoten sus inventarios subsidiados y de los precios de mercado porque ya no se aplicarían los precios de referencia que calcula el MEM, según fuentes consultadas.

Aunque el MEM informó que el subsidio a las gasolinas y el diésel concluyó el jueves 2 de julio para los combustibles que salen de las importadoras para su distribución, en las gasolineras se dejará de aplicar hasta que se terminen los inventarios adquiridos con esa subvención.

Consultado el ahora ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, acerca del plazo en que se podrían agotar esos inventarios, el funcionario no brindó una fecha exacta, pero respondió que “tardará varios días e incluso semanas para que se perciba el cambio en el 100% de los expendios, ya que hay importante (volumen de) inventario en tránsito y en tanques”.

Los efectos en los precios

Por la noche el MEM explicó que el apoyo temporal representa un aporte de Q5 por galón de gasolinas y Q8 por galón de diésel y al concluir su vigencia el beneficio se elimina, y respondió como ejemplo que a los precios de referencia se le sumarían esos montos.

Los precios de referencia emitidos por dicho ministerio para el consumidor final en las estaciones de servicio de la Ciudad de Guatemala, para la semana del 30 de junio al 6 de julio, son de Q32.09 para el galón de gasolina superior, Q31.09 para la regular y Q27.29 para el diésel, montos que se reflejan en las gasolineras visitadas este jueves por Prensa Libre.

Tomando en cuenta el ejemplo mencionado por la institución los nuevos precios podrían ser de Q37.09 para la gasolina superior; Q36.09 la regular; y Q35.29 el diésel.

Cómo se ha distribuido el subsidio

Del total de Q2 mil millones aprobados, del 28 de abril al 21 de junio se pagaron Q1 mil 580.2 millones, y todavía faltan las dos semanas más recientes.

Por combustible el subsidio a mencionada fecha se destinó así:

Diésel: subsidio para 115.8 millones de galones, Q926.4 millones. Gasolina superior: para 58.1 millones de galones, Q290.7 millones. Gasolina regular: para 72.6 millones de galones, Q363.1 millones

Según el decreto 11-2026, el subsidio se paga a los importadores y toda la cadena debe aplicar el descuento hasta llegar al consumidor final. Según datos proporcionados por el MEM, de esa cifra, por compañía importadora se ha pagado:

Uno Guatemala. S. A.: Q401.1 millones. Chevron Guatemala Inc.: Q525.4 millones. Puma Energy Bahamas, S. A.: Q103.9 millones. Puma Energy Guatemala, S. A.: Q236.7 millones. Uno Fuels Guatemala, S. A.: Q312.9 millones

Importadores y expendedores

Fausto Velásquez, gerente de Ventas de Unopetrol Guatemala —licenciatario de la marca Shell en el país—, indicó que, según la información recibida de las autoridades, el subsidio terminó el jueves 2 de julio y con lo cual, a partir de este viernes 3 de julio, todo el combustible que las compañías importadoras vendan a las gasolineras ya no cuente con subsidio.

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Respecto de cómo se aplicarán los precios de los combustibles al público, Velásquez dijo que, según como está estructurada la legislación, se espera que las gasolineras vayan cambiando o subiendo el precio en la medida que agoten el inventario adquirido con subsidio.

Para el consumidor, de forma referencial, habría que ver qué precio tienen en este momento las gasolineras, y sobre eso se esperaría un aumento de Q5 por galón en las gasolinas superior y regular, y de Q8 por galón en diésel.

“Con ello, como mínimo, se debería observar un aumento de Q5 por galón de gasolina y Q8 en diésel”, respondió al ser consultado sobre cuánto podrían cambiar los precios.

El director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), Enrique Meléndez, Meléndez explicó que, además de que ya no se aplicarán esos montos de subsidio por galón, esa porción también está afecta al impuesto al valor agregado (IVA), por lo que este se incrementa.

Acerca del plazo en que se podrían agotar los inventarios, Meléndez comentó que es difícil establecerlo porque cada estación tiene su propia dinámica y días de compra. El directivo mencionó como ejemplo que no se podría precisar si los inventarios podrían durar tres o cuatro días a partir del viernes, ya que algunas gasolineras compraron el martes, otras tenían previsto hacerlo el jueves y otras podrían necesitar adquirirlo en los próximos días; por lo tanto.

Sumado a ello, dio a conocer que el consumo se empezó a incrementar este jueves 2 de julio, porque los usuarios están informados de que el combustible subirá cuando ya no cuente con el subsidio, lo cual también influye en la fluctuación de inventarios y estos podrían agotarse antes de lo previsto.

El mercado de combustibles

Al agotarse esos inventarios, la expectativa es que el mercado nacional regrese a las condiciones regulares que se rige por lo que ocurre en los mercados internacionales y por su comportamiento, explico Velásquez.

Añadió que en épocas recientes se observa que Guatemala se ha vuelto a posicionar como uno de los países con precios más competitivos de la región centroamericana, en la medida que los subsidios han ido eliminándose y la tendencia del precio internacional se ha estabilizado de alguna manera, por las noticias relacionadas con posibles acuerdos por el conflicto en el Medio Oriente, lo cual influye en el estrecho de Ormuz y, por ende, en el suministro del mercado internacional.

Otro aspecto explicado por Meléndez es que ya no regirán los precios de referencia estimados por el MEM con base en la fórmula que establecieron en la ley y los reglamentos del subsidio, sino que se pasará a un precio de mercado de oferta y demanda, el cual dependerá del valor que los proveedores fijen al combustible.

Respecto de la conformación de los precios, Meléndez dijo que el precio de referencia actual lo estructura el MEM con base en una fórmula establecida por la institución; sin embargo, estos perderán vigencia cuando deje de aplicarse el subsidio porque esa modalidad está regida por la ley y el reglamento con los que fue creada esa subvención.

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Explicó que la fórmula de los precios de referencia del MEM se elabora con base en un índice llamado Platts del Golfo, que genera un precio diario. El Ministerio toma los correspondientes a cinco días para calcular un promedio, al cual se le suma el flete marítimo y el seguro, para establecer un precio CIF; por lo tanto, sí incorpora el comportamiento del precio internacional.

A partir del viernes 3 de julio, a los importadores ya no se les reconocerá ningún subsidio para trasladar esa rebaja a la cadena, y al finalizar la vigencia de los precios de referencia se retomará el precio de mercado, con el cual cada proveedor establece el valor al que venderá, de acuerdo con las condiciones del mercado, añadió el directivo de Ageg.

En tanto en el mercado, el proveedor puede establecer una fórmula con mayor o menor cantidad de días, de acuerdo con sus políticas de precio, y así vende a las estaciones de servicio, dijo Meléndez.

Consultado acerca de cuándo se reflejarían en el país los precios del barril de petróleo, que han oscilado entre US$66 y US$78, explicó que aún tardará un tiempo, ya que primero deben reflejarse en el precio internacional de los derivados, pues no existe una correlación directa. Esto se debe a que el petróleo puede bajar, pero los productos derivados, como gasolina y diésel, pueden tener un comportamiento distinto, ya que dependen de inventarios, capacidades de refinación y otros factores.

Con información de Urías Gamarro