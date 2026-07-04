Gasolina con etanol en Guatemala: el MEM explica por qué el programa E10 aún no entra en vigor

El subdirector de Comercialización de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Guillermo Xoy, informó que la mezcla obligatoria de 10% de etanol con las gasolinas aún no ha comenzado en Guatemala y que su implementación continúa prevista para el 21 de agosto.

Explicó que originalmente esa era la fecha prevista para comenzar el proceso; sin embargo, posteriormente se estableció un período de preparación técnica y operativa antes de iniciar el suministro al consumidor.

Xoy indicó que actualmente el MEM y las empresas involucradas desarrollan una fase de pruebas para garantizar que el combustible mantenga la misma calidad que reciben los usuarios.

Entre las acciones figuran la calibración de los equipos que realizarán la mezcla, la verificación de tanques, las pruebas de funcionamiento y la revisión de posibles fugas, con el objetivo de asegurar que las gasolinas superior y regular continúen cumpliendo los estándares de calidad una vez incorporado el etanol.

El funcionario enfatizó que ninguna estación de servicio despacha gasolina mezclada con etanol. Explicó que, por ahora, las gasolineras únicamente limpian sus tanques para eliminar agua y sedimentos, mientras que los transportistas revisan sus unidades y las terminales de importación preparan los sistemas donde se efectuará la mezcla de 90% de gasolina y 10% de etanol.

Finalmente, Xoy detalló que las calibraciones se realizan en las terminales de importación ubicadas en el Pacífico y el Atlántico, que serán las únicas autorizadas para efectuar la mezcla antes de distribuir el combustible a las estaciones de servicio.

Respaldan la implementación del E10

La Embajada de Estados Unidos felicitó el pasado 30 de junio a Guatemala por el programa de mezcla de gasolina y etanol (E10) y señaló que la Administración Trump ha impulsado activamente la apertura de mercados extranjeros al etanol estadounidense.

Añadió que, como Estados Unidos es el mayor productor mundial de etanol, el programa E10 en Guatemala crea una demanda directa de ese combustible producido en ese país. La representación diplomática también indicó que espera la entrada en vigor del programa en agosto.

También, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) expresó su respaldo a la implementación del mandato E10 y afirmó que el fortalecimiento de la relación comercial entre Guatemala y Estados Unidos requiere avanzar en los compromisos asumidos con un enfoque técnico, responsable y orientado a brindar mayor certeza al comercio, la inversión y la competitividad.

La organización empresarial señaló que el desarrollo del mercado de etanol representa una oportunidad para diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de los derivados del petróleo, atraer nuevas inversiones y generar beneficios ambientales y para la salud. Además, indicó que la medida contribuirá al cumplimiento de los compromisos comerciales asumidos por Guatemala.

El Cacif añadió que continuará dando seguimiento a la implementación de los acuerdos comerciales con Estados Unidos, en particular al mandato E10, con el objetivo de contribuir a una ejecución técnica y ordenada que fortalezca la relación bilateral y favorezca el desarrollo del país.