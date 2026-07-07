Ejecución del subsidio a combustibles genera dudas en el Congreso por aumento del consumo y precios

Ante dudas que han surgido acerca de la aplicación del subsidio a los combustibles aprobado por el Decreto 11-2026, diputados de la bancada Vos solicitaron informes a la Contraloría General de Cuentas (CGC), a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), acerca de la ejecución de esa subvención, con la intención de cruzar datos.

Orlando Blanco, diputado de Vos, anunció en declaraciones que tienen previsto acudir este martes a presentar una denuncia ante el Ministerio Público (MP) para que investigue la ejecución del subsidio, ya que han detectado algunos patrones que generan dudas.

“Le estamos pidiendo a la SAT el cruce de la información, a la Contraloría los informes de auditoría, a la Diaco que emita sanciones, y además la bancada va a presentar denuncia ante el MP”, expuso Blanco.

En la citación llevada a cabo el lunes 6 de julio, solicitó a los funcionarios de la Contraloría General de Cuentas un informe acerca de dicha ejecución, quienes respondieron que se nombró una comisión desde el 8 de junio y que el informe lleva un 60% de avance, por lo que, al estar finalizado, podrán brindárselo.

El Decreto 11-2026 establece en su artículo 9 diferentes labores de fiscalización a la SAT, la Contraloría General de Cuentas, la Diaco y el MEM.

Blanco dijo que identificaron tres patrones que generan posibles irregularidades en la forma de ejecución, aunque refirió que algunas de esas medidas están establecidas en el mismo decreto.

El primero que menciona es que, para calcular el precio de referencia de los combustibles durante la vigencia del subsidio, se usa como base el precio internacional de referencia y no el de importación. Blanco dijo que detectaron diferencias de entre 15 y 25 centavos de dólar por galón, dependiendo del día en que se aplicara, y que, al hablar de más de 130 millones de galones interiorizados, esto se convierte en montos elevados.

La forma de establecer el cálculo del precio ya venía diseñada desde el mismo Decreto 11-2026, con lo cual no estuvieron de acuerdo, según Blanco.

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El segundo es que, según expuso Blanco, el consumo de combustible subió durante el tiempo de vigencia del subsidio respecto del patrón histórico, ya que analizaron seis meses antes de la crisis, así como durante la crisis del alza internacional del petróleo y sus derivados, y en el plazo en que estuvo vigente la subvención. Encontraron tres posibilidades: que el combustible ingresó solo en papeles, que hubo acaparamiento o tráfico de combustible hacia otros países. Refirió que ese aspecto lo tendrá que investigar la Contraloría General de Cuentas y el MP.

Durante la citación, el diputado indicó que, según los datos semanales, durante la vigencia del subsidio el consumo creció hasta un 20% o 30%.

Aunque funcionarios del MEM que acudieron a la reunión señalaron que el crecimiento vegetativo anual es de alrededor del 3% y 4%. Además, mencionaron como referencia que este año el consumo ha sido mayor, ya que el diésel tuvo un crecimiento de 66% entre febrero y marzo.

El tercer patrón identificado es que las autoridades anunciaron el 2 de julio que ese mismo día finalizaba el subsidio de Q5 por galón de gasolinas y Q8 por el de diésel, e inmediatamente al día siguiente muchas gasolineras del país subieron el precio. Blanco explicó que esto generó dudas, ya que antes se indicaba que las reservas de combustible tardaban más tiempo y que su existencia duraba al menos dos semanas. En la propuesta en el Congreso se habló de que los Q2 mil millones aprobados para el subsidio durarían 14 semanas, pero se agotaron en nueve semanas y media, expuso.

🚨 Para estar #Actualizado: ¿Qué prevén los distribuidores tras el fin del subsidio a los combustibles?



El sector considera que, luego del ajuste registrado en los últimos días, los precios podrían entrar en un período de menor variación.⛽



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En tanto, el diputado José Chic indicó, citando datos del MEM, que al 3 de mayo se había reportado el consumo de 12 millones 952 mil 550 galones de diésel, pero en la semana posterior, del 3 al 10 de mayo, fueron 16 millones 184 mil 663, y después el consumo se mantuvo entre 13.2 millones y 15.9 millones de galones.

En el caso de la SAT, los funcionarios indicaron que cuentan con los datos de importación de combustibles por semana. Al ser consultados sobre si ya se habían realizado reuniones técnicas con la Contraloría General de Cuentas para compartir esta información, señalaron que durante la vigencia del subsidio se llevó a cabo un proceso de importación normal, sin cambios, ya que los importadores presentan su declaración, factura y documento de transporte, transmiten esa declaración y pagan los impuestos. No hubo modificaciones, y lo que finalmente se admite es el ingreso de combustibles, verificando que paguen sus impuestos conforme a la factura presentada.

En tanto las autoridades de la Diaco informaron que se hicieron alrededor de 3 mil 600 verificaciones y 21 fueron sancionadas por no haber cumplido con algunos aspectos del decreto que creó el subsidio.

Se buscó ampliar la versión del MEM, sin embargo no ha respondido a la solicitud.

El viernes 3 de julio, el nuevo ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, dijo que se reforzarán las verificaciones de la aplicación del subsidio al consumidor final en las gasolineras, principalmente en las estaciones que ya cambiaron desde el mismo viernes los precios, ajustándolos al alza. Esto luego de que se había anunciado que el 2 de julio venció el subsidio.

Por aparte el subdirector de Comercialización de Hidrocarburos del MEM, Guillermo Xoy, explicó el viernes que explicó que, en promedio, las gasolineras de la ciudad capital agotarían el combustible adquirido bajo el subsidio entre uno y tres días (luego de finalizado el aporte), mientras que en el interior del país ese inventario puede durar entre cinco y diez días.

Según datos del MEM, entre el 28 de abril y el 28 de junio ejecuta alrededor del 89% por Q1 mil 784 millones, alrededor de un promedio de Q200 millones semanales.