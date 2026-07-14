Proyección oficial sitúa la ejecución del gasto público en 91.1% al cierre del ejercicio fiscal 2026

En el tercer año de gobierno, la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) proyecta una ejecución del 91.1% al cierre del presente ejercicio fiscal, por Q153 mil 673 millones, mientras continúa con la elaboración del proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027.

Aunque la ejecución rondará el promedio de los últimos años, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) registrará el menor porcentaje, con 78.9%, equivalente a Q6 mil 146 millones, según el documento del Ministerio de Finanzas (Minfin) presentado al diputado Orlando Blanco, integrante de la Comisión de Finanzas.

La estimación técnica se elaboró con un presupuesto vigente de Q168 mil 715 millones, según la DTP.

La proyección significa que el Estado dejará de prestar bienes y servicios a la población al no ejecutar la totalidad del presupuesto aprobado por el Congreso de la República, según explicó el diputado Orlando Blanco.

“Hay un riesgo de que dejen de ejecutarse unos Q15 mil millones este año, producto de subejecuciones que afectan servicios esenciales para la población, como justicia, seguridad, empleo, salud, educación y mejores carreteras”, añadió.

CIV queda rezagado

Además del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), otra de las carteras que proyecta una menor ejecución es el Ministerio de Cultura y Deportes, con 78.4% y Q807 millones ejecutados. En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) proyecta una ejecución del 82.5%, equivalente a Q1 mil 710 millones, y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), del 85.8%, con Q3 mil 232 millones, según la estimación oficial.

Para Obligaciones a Cargo del Tesoro se estima una ejecución de Q57 mil 382 millones. En el caso de las secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo, la proyección asciende a Q2 mil 82 millones, equivalente al 96.2%.

El único rubro que alcanzará el 100% de ejecución, según la DTP, será el servicio de la deuda pública, por Q21 mil 79 millones.

Walter Figueroa Chávez, viceministro encargado del área de administración financiera, presentó el desglose de los techos indicativos para la formulación del presupuesto del 2027. (Foto Prensa Libre: Cortesía Minfin)

Icefi ve focos de subejecución

Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), indicó que la estimación del cierre de la ejecución es muy similar a la de años anteriores: “No es extraordinariamente baja ni extraordinariamente alta”.

Aclaró que el problema está en los detalles. Aunque la estimación global es del 91.1%, existen áreas con dificultades para ejecutar el presupuesto. Como ejemplo, señaló que será necesario observar la ejecución del CIV, Cultura y Deportes, Agricultura, Desarrollo Social y, probablemente, Ambiente y Recursos Naturales, pues, a su juicio, ahí se concentran los principales problemas.

“El 91% no se ve mal respecto del promedio. Uno puede leer una gota de optimismo y, si estas son las estimaciones oficiales, con mucha pena hay que decir que el CIV sigue teniendo problemas. Ahí entran debates sobre si la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp) tiene capacidad para ejecutar la inversión en infraestructura. Ahí sí hay que decir que este gobierno tiene problemas muy graves en su tercer año de administración”, enfatizó.

El director del Icefi añadió que otro aspecto relevante es el rubro de Obligaciones a Cargo del Tesoro y la proyección de ejecución de los Q15 mil 400 millones asignados a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes), cuya ejecución, a mediados de julio, era del 16%.

“Dudo mucho que la ejecución de los Codedes este año logre superar el 80%. Estos administran el doble de recursos que el CIV para inversión pública e infraestructura, y uno puede anticipar que no se superará ese porcentaje”, recalcó.

Avanza presupuesto del 2027

Esta semana continúa el proceso de elaboración del proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 2027. Cada uno de los ministerios deberá plantear sus techos presupuestarios con base en las prioridades de sus programas de gasto.

El pasado 19 de junio, durante el desarrollo del Presupuesto Abierto, se presentó una propuesta de techo de gasto por Q181 mil 563 millones, con un enfoque en el gasto prioritario y el cumplimiento de las metas presidenciales, así como una advertencia sobre los riesgos fiscales asociados al fenómeno de El Niño y al alza del precio del petróleo.

Con la información que presenten los ministerios, la Dirección Técnica del Presupuesto (DTP) elaborará la versión final del proyecto de presupuesto, que deberá presentar, a más tardar, el próximo 2 de septiembre.

Según el diputado Orlando Blanco, en el marco de la discusión del proyecto de presupuesto para el 2027, que asciende a Q14 mil millones más que el vigente, se planteará ese debate técnico.