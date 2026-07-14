Gobierno no prevé otro subsidio, mientras combustibles siguen al alza

Consultado sobre si contemplan un nuevo subsidio ante las recientes alzas en los combustibles, luego de haber finalizadoel aporte temporal que cubrió del 28 de abril al 2 de julio del 2026, el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, indicó este 14 de julio, que no se tiene ningún tipo de propuesta.

Agregó que, tras finalizar el subsidio de Q5 por galón de gasolina y Q8 por galón de diésel, se regresó a los precios normales y la población percibió el valor real del combustible sin aporte.

Sin embargo, además de haberse terminado esos montos de subvención por galón, los precios al consumidor final han reportado varias alzas.

Respecto de los aumentos recientes, el funcionario dijo que se han recrudecido las condiciones de guerra en el Medio Oriente, lo cual se refleja de inmediato en el precio internacional del petróleo y sus derivados. “Para nosotros es muy complicado porque dependemos 100% de los eh combustibles fósiles y de la importación y entonces recibimos de manera directa ese impacto”, agregó Barrios.

Los precios de referencia vigentes para el consumidor final en la última semana del subsidio —del 30 de junio al 2 de julio— en la Ciudad de Guatemala eran de Q32.09 para el galón de gasolina superior, Q31.09 para la gasolina regular y Q27.29 para el diésel. El subsidio finalizó el 2 de julio y varias gasolineras empezaron a subir sus precios a partir del viernes 3, ya sin aplicar el subsidio.

Sin embargo, posteriormente ha habido otras alzas. Según el monitoreo del MEM al 13 de julio, los precios llegaron a:

Q39.06 para la gasolina superior Q38.06 para la regular

Esto representó alrededor de Q7 más por galón respecto de cuando aún tenían subsidio (Q5 por la eliminación del aporte y Q2 de incremento adicional).

El diésel llegó a Q37.58.

En este caso, el aumento al consumidor en ese período ha sido de Q10.29 (Q8 por el subsidio y Q2.29 de alza adicional).

El gobierno ejecutó Q1 mil 932 millones de los Q2 mil millones aprobados para el subsidio. Los Q68 millones restante se devolverán al fondo común porque que ya no alcanzaban para cubrir más tiempo de subsidio y evitaban quedar endeudados, se indicó.

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Efecto del etanol en el precio

El ministro respondió que, cuando se inicie el expendio de gasolina mezclada con 10% de etanol, de mantenerse los precios actuales, se estima una baja de entre Q0.50 y Q1.50 por galón.

De ese monto, alrededor de Q0.47 correspondería a la reducción del impuesto de distribución del petróleo y sus derivados (IDP), porque el 10% de etanol no está gravado según el ministro de Energía, y cerca de Q1 se explicaría porque históricamente el precio del etanol es más bajo que el de las gasolinas.

Aunque explicó que el ministerio no regula ni define los precios, las señales de mercado apuntarían a una rebaja de entre Q0.50 y Q1.50.

“Esperamos que con la gasolina E10, que va a entrar el 21 de agosto, se genere por lo menos un estabilizador, ya que el 10% de etanol es poco pero va a ayudar para generar un amortiguador al precio de los combustibles fósiles que deviene totalmente de estas situaciones geopolíticas”, agregó Barrios.

“También hay una tendencia a la baja, porque a la gasolina que se usa para la mezcla de 10% a veces debe bajársele un poco el octanaje para que dé el octanaje de nómina y se convierte en una gasolina barata”.

Barrios indicó que continuarán fiscalizando los precios en las gasolineras para detectar y que los consumidores también pueden denunciar ante las autoridades si hay alzas que consideran irregulares.

Al 14 de julio, el precio del petróleo WTI cerró en US$79.97 el barril.