ECONOMÍA
¿Dónde conviene comprar combustible? Cuatro recomendaciones tras el monitoreo de Prensa Libre en 15 gasolineras el 13 de julio
La estación con la gasolina regular más barata no siempre ofrece el mejor precio en la superior o el diésel. Ese fue uno de los hallazgos del monitoreo realizado por Prensa Libre.
El monitoreo de Prensa Libre detectó que los precios del combustible varían según el tipo de gasolina y la estación de servicio, incluso dentro de una misma marca. (Foto, Prensa Libre: Juan Diego González)
Los precios de las gasolinas y el diésel continúan al alza luego de que concluyera el subsidio y el mercado retomara la dinámica del libre mercado, modelo bajo el cual, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Gobierno no puede intervenir en la fijación de los precios.
Durante los dos meses que estuvo vigente el subsidio, los consumidores observaron precios relativamente estables; sin embargo, tras su finalización, los ajustes comenzaron a reflejarse con mayor frecuencia en las estaciones de servicio.
Entre el 6 y el 13 de julio, el monitoreo realizado por Prensa Libre identificó tres ajustes en los precios de los combustibles: uno en las gasolinas regular y superior y dos en el diésel, lo que confirma una tendencia alcista en los valores de venta al consumidor.
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Un recorrido efectuado por Prensa Libre en cerca de 15 estaciones de servicio ubicadas en Villa Nueva, zona 12, zona 8, Fraijanes y carretera a El Salvador encontró que los precios por galón, en modalidad autoservicio, ya se acercan o superan los Q39 en las gasolinas y los Q37 en el diésel.
|Tipo de combustible
|Rango de precios por galón (autoservicio)
|Gasolina regular
|Entre Q37.99 y Q39.09
|Gasolina superior
|Entre Q39.09 y Q39.57
|Diésel
|Entre Q37.57 y Q37.59
En términos generales, los precios muestran una variación de apenas algunos centavos entre estaciones; sin embargo, el monitoreo confirma que el costo del combustible continúa incrementándose respecto a los valores registrados durante los primeros días posteriores al fin del subsidio.
¿Qué tomar en cuenta antes de abastecer combustible?
Por criterios editoriales, Prensa Libre no divulga la ubicación específica de las estaciones de servicio incluidas en el monitoreo. No obstante, el análisis de cerca de 15 gasolineras permite identificar tendencias en el comportamiento de los precios y ofrece información útil para que los consumidores comparen opciones antes de abastecer combustible.
El monitoreo dejó varios hallazgos que pueden ayudar a los conductores a tomar una mejor decisión al momento de llenar el tanque:
- Compare el precio según el tipo de combustible que utiliza su vehículo. Una estación puede ofrecer la gasolina regular al precio más bajo, pero no necesariamente ocurre lo mismo con la gasolina superior o el diésel.
- El diésel es el combustible con el precio más estable. En las estaciones monitoreadas, las diferencias fueron de apenas unos centavos, lo que indica una menor dispersión de precios respecto a las gasolinas.
- No asuma que una marca siempre es la más económica. El monitoreo identificó diferencias de precios incluso entre estaciones de una misma cadena, ya que muchas operan bajo el modelo de franquicia y pueden aplicar políticas comerciales distintas.
- Revise los precios antes de cargar combustible. Debido al esquema de libre mercado, los valores pueden cambiar con mayor frecuencia según los costos de abastecimiento y los ajustes trasladados por los proveedores.