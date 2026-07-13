¿Dónde conviene comprar combustible? Cuatro recomendaciones tras el monitoreo de Prensa Libre en 15 gasolineras el 13 de julio

Los precios de las gasolinas y el diésel continúan al alza luego de que concluyera el subsidio y el mercado retomara la dinámica del libre mercado, modelo bajo el cual, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Gobierno no puede intervenir en la fijación de los precios.

Durante los dos meses que estuvo vigente el subsidio, los consumidores observaron precios relativamente estables; sin embargo, tras su finalización, los ajustes comenzaron a reflejarse con mayor frecuencia en las estaciones de servicio.

Entre el 6 y el 13 de julio, el monitoreo realizado por Prensa Libre identificó tres ajustes en los precios de los combustibles: uno en las gasolinas regular y superior y dos en el diésel, lo que confirma una tendencia alcista en los valores de venta al consumidor.

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Así se cotizan los combustibles este 13 de julio

Un recorrido efectuado por Prensa Libre en cerca de 15 estaciones de servicio ubicadas en Villa Nueva, zona 12, zona 8, Fraijanes y carretera a El Salvador encontró que los precios por galón, en modalidad autoservicio, ya se acercan o superan los Q39 en las gasolinas y los Q37 en el diésel.

Tipo de combustible Rango de precios por galón (autoservicio) Gasolina regular Entre Q37.99 y Q39.09 Gasolina superior Entre Q39.09 y Q39.57 Diésel Entre Q37.57 y Q37.59

En términos generales, los precios muestran una variación de apenas algunos centavos entre estaciones; sin embargo, el monitoreo confirma que el costo del combustible continúa incrementándose respecto a los valores registrados durante los primeros días posteriores al fin del subsidio.

¿Qué tomar en cuenta antes de abastecer combustible?

Por criterios editoriales, Prensa Libre no divulga la ubicación específica de las estaciones de servicio incluidas en el monitoreo. No obstante, el análisis de cerca de 15 gasolineras permite identificar tendencias en el comportamiento de los precios y ofrece información útil para que los consumidores comparen opciones antes de abastecer combustible.

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El monitoreo dejó varios hallazgos que pueden ayudar a los conductores a tomar una mejor decisión al momento de llenar el tanque: