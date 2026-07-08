Vuelos directos entre Guatemala y El Salvador: a partir de julio habrá más opciones para viajar

ECONOMÍA

Vuelos directos entre Guatemala y El Salvador: a partir de julio habrá más opciones para viajar

TAG Airlines iniciará vuelos directos entre Guatemala y El Salvador el 13 de julio con cuatro frecuencias semanales y tarifas promocionales desde US$199.

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EN FOTOGRAFIA: SALA DE ESPERA Guatevisión y Prensa Libre realizaron una visita al Aeropuerto Internacional La Aurora para conocer los avances, necesidades y principales desafíos de la terminal aérea. foto Byron Rivera 26/06/2026

Con la incorporación de TAG Airlines, Guatemala y El Salvador contarán con hasta 25 vuelos directos semanales entre ambos países, al sumar las operaciones de esta aerolínea y Avianca. (Foto, Prensa Libre: Byron Rivera)

La Agencia para la Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés), ha anunciado que, a partir del 13 de julio del 2026, TAG Airlines incorporará una nueva ruta aérea directa entre Guatemala y El Salvador, ampliando las opciones de conectividad entre ambos países.

El trayecto tendrá una duración aproximada de 50 minutos.

Los vuelos operarán entre el Aeropuerto Internacional La Aurora, en la Ciudad de Guatemala, y el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

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El precio regular del boleto de ida y vuelta será de aproximadamente US$350, aunque la tarifa podrá variar según la temporada, la disponibilidad y la anticipación con la que se realice la compra.

¿Cuántos vuelos semanales tendrá la nueva ruta?

La aerolínea anunció que la nueva conexión contará con cuatro vuelos semanales, distribuidos de la siguiente manera:

Guatemala – El Salvador

  • Lunes: 9.05 horas.
  • Miércoles: 9.45 horas.
  • Viernes: 9.05 y 20.20 horas.

El Salvador – Guatemala

  • Lunes: 10.35 horas.
  • Miércoles: 11.15 horas.
  • Viernes: 10.35 Y 21.50 horas

Avianca también conecta Guatemala y El Salvador

Con esta incorporación, TAG Airlines se suma a la oferta existente de Avianca, que actualmente opera vuelos diarios entre ambos países.

Los horarios de Avianca son los siguientes:

Guatemala – El Salvador

  • Lunes, miércoles, viernes y domingo: 5.25, 15.45 y 20.15 horas.
  • Martes: 5.25, 10 y 20.15 horas.
  • Jueves y sábado: 5.25 y 10 horas.

El Salvador – Guatemala

  • Lunes, martes, miércoles y viernes: 8.15, 17.40 y 22.20 horas.
  • Jueves, sábado y domingo: 8.15 y 22.20 horas.

¿Cuánto costarán los boletos?

Como parte del lanzamiento de la nueva ruta, TAG Airlines mantiene una promoción vigente hasta el 31 de julio, con tarifas desde US$199 para el viaje redondo, sujetas a disponibilidad y condiciones de la aerolínea.

precio del boleto de ida y vuelta entre Guatemala y El Salvador oscila entre US$220 y US$350, tanto en TAG Airlines como en Avianca, según un sondeo realizado por Prensa Libre. La tarifa varía de acuerdo con la temporada, la disponibilidad y la anticipación con la que se realice la compra. Con esta nueva operación, los viajeros dispondrán de más opciones de horarios y frecuencias para desplazarse entre Guatemala y El Salvador, fortaleciendo la conectividad aérea regional.

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

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