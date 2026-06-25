Guatemala y Medellín quedan conectadas por primera vez sin escalas

La aerolínea Wingo ha inaugurado este 25 de junio su nueva ruta directa entre Medellín, Colombia, y la Ciudad de Guatemala, una conexión que según la empresa pretende fortalecer la conectividad aérea entre ambos países y amplía las opciones de viaje para turistas, empresarios y estudiantes.

La nueva operación contará con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados, y ofrecerá tarifas desde US$80 por trayecto, aproximadamente Q620, incluidos impuestos y tasas aeroportuarias.

Con esta incorporación, Wingo se convierte en la primer aerolínea que conecta de manera directa Medellín con la Ciudad de Guatemala, facilitando el intercambio turístico, cultural y comercial entre Colombia y Guatemala. Ya que actualmente hay opciones Guatemala Medellín pero vía El Salvador, Colombia o Panamá.

Guatemala y Colombia fortalecen su conexión aérea

La apertura de la ruta forma parte de la estrategia de expansión internacional de la aerolínea en Centroamérica. Según Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, la conexión permitirá fortalecer los vínculos entre dos mercados con creciente dinamismo económico y turístico.

La nueva ruta brinda a los viajeros guatemaltecos acceso directo a una de las ciudades más importantes de Colombia, considerada un centro de negocios, innovación y turismo. Además, desde Medellín los pasajeros podrán enlazarse con una red de 15 rutas operadas por la aerolínea, entre destinos nacionales e internacionales.

Autoridades destacan impacto en turismo y comercio

El vuelo inaugural contó con la participación de representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Embajada de Colombia en Guatemala.

Las autoridades coincidieron en que la nueva conexión contribuirá a fortalecer las relaciones bilaterales, impulsar el turismo y generar mayores oportunidades de intercambio comercial, académico y cultural.

Para el director general del INGUAT, Harris Whitbeck, la nueva operación abre oportunidades para atraer más visitantes colombianos al país y promover la riqueza cultural, natural y gastronómica de Guatemala.

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil destacó que la llegada de nuevas rutas internacionales refleja la confianza de la industria aérea en el potencial de crecimiento del mercado guatemalteco.

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Estados Unidos lidera las conexiones directas

Guatemala cuenta actualmente con 25 destinos internacionales directos, con una concentración de vuelos hacia Estados Unidos, Centroamérica, México y Colombia, según el comportamiento de la conectividad aérea del país de la DbCAC.

El mercado estadounidense se mantiene como el principal eje de conexión, con múltiples ciudades enlazadas directamente con Guatemala, lo que consolida a este destino como el más relevante en la red internacional.

La participación de 15 aerolíneas internacionales y regionales,en su mayoría de bajo costo, que operan rutas directas hacia y desde el país, ampliando la oferta de vuelos y la competencia en el sector aéreo.