Migración cerrará oficinas y centros de pasaportes el 29 y 30 de junio: estos servicios seguirán activos

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Migración cerrará oficinas y centros de pasaportes el 29 y 30 de junio: estos servicios seguirán activos

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que suspenderá labores administrativas por dos días, pero los puestos fronterizos aéreos, marítimos y terrestres continuarán funcionando con normalidad.

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El Instituto Guatemalteco de Migración suspenderá labores administrativas el 29 y 30 de junio del 2026. (Foto: Prensa Libre, Instituto Guatemalteco de Migración).

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que sus oficinas centrales, centros de emisión de pasaportes y sedes migratorias regionales permanecerán cerrados el 29 y 30 de junio del 2026, por los asuetos establecidos en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente.

La suspensión de labores administrativas responde al 63 aniversario de labor en materia migratoria y al asueto relacionado con el Día del Ejército, que se conmemora cada 30 de junio en Guatemala.

Durante esos dos días no habrá atención para trámites administrativos ni emisión de pasaportes en las sedes del IGM. La institución recomendó a la población tomar previsiones para evitar inconvenientes con gestiones programadas.

Puestos fronterizos seguirán operando

El IGM aclaró que los puestos de control migratorio fronterizos aéreos, marítimos y terrestres continuarán operando con normalidad.

EN ESTE MOMENTO

AME2443. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 19/06/2026.- Francisca Osorio (c) sostiene una fotografía de sus dos hermanos desaparecidos durante un acto conmemorativo este viernes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). En el marco del día Nacional contra la Desaparición Forzada en Guatemala, que se conmemora cada 21 de junio, se realizó el lanzamiento del mecanismo de búsqueda humanitaria de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno en Guatemala 2026-2036, en el Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala. EFE/ Mariano Macz

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Estos puntos mantendrán la atención a viajeros y el control migratorio en los ingresos y egresos del país, por lo que la suspensión solo afectará las labores administrativas y los servicios presenciales en oficinas, centros de pasaportes y sedes regionales.

Las labores administrativas y la atención al público se reanudarán el 1 de julio del 2026, en horario habitual.

La institución recomendó a los usuarios revisar sus fechas de viaje, citas y trámites pendientes, especialmente si necesitan gestionar pasaportes, prórrogas u otros procesos migratorios.

Por qué se suspenden labores el 29 y 30 de junio

El cierre del 29 y 30 de junio responde a dos fechas contempladas por el IGM: el aniversario institucional por la labor migratoria y el Día del Ejército.

El 30 de junio es una fecha de asueto nacional en Guatemala. En el 2026 cae martes, por lo que el descanso correspondiente se vincula con el lunes 29 de junio, en línea con el traslado de asuetos que busca favorecer fines de semana largos y el turismo interno.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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