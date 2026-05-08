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Prestamos Gota a Gota: empleados de Migración habrían facilitado permanencia ilegal de colombianos en Guatemala, según el MP
El MP ha proporcionado avances de la investigación iniciada en el 2024 y, en una nueva fase del caso Gota a Gota, capturó a 14 personas vinculadas a una red de prestamistas colombianos que ofrece préstamos usureros, principalmente, a vendedores de mercados y pequeños comerciantes.
Evidencias presentadas por el MP durante la nueva fase del caso Gota a Gota, investigación que vincula a una red de prestamistas colombianos con presunto apoyo de empleados de Migración en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: cortesía MP)
El Ministerio Público (MP) informó este 8 de mayo del 2026 sobre una nueva fase de investigación del caso “Gota a Gota”, en la que se identificó la presunta participación de trabajadores del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) en una estructura criminal que operaba desde Colombia y en Guatemala se dedicada al préstamo ilegal de dinero y a facilitar la permanencia irregular de extranjeros en Guatemala.
La información fue dada a conocer por Luis Vinicio Silva, encargado del despacho de la Fiscalía contra Delitos Transnacionales, durante una conferencia de prensa en la sede central del MP.
Operación coordinada desde Colombia
Según el Ministerio Público, la estructura criminal vinculada al caso “Gota a Gota” era coordinada desde Colombia, país desde donde reclutaban personas para operar préstamos ilegales en Guatemala.
Estas son algunas características de los préstamos conocidos como “gota a gota”:
- Montos pequeños: Los créditos suelen oscilar entre Q500 y Q5 mil.
- Plazos cortos: Por lo general, deben pagarse en pocos días o semanas.
- Altas tasas de interés: Los intereses pueden incrementarse drásticamente en caso de atraso.
- Cobros adicionales: Incluyen recargos por mora u otros cargos injustificados.
- Métodos agresivos de cobro: Se reportan llamadas constantes, visitas al domicilio o lugar de trabajo y amenazas.
- Falta de transparencia: No se explican con claridad los términos del préstamo ni el monto total a pagar.
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Durante la nueva fase denominada “Gota a Gota: Migración”, la Fiscalía detectó que presuntos integrantes de la estructura criminal mantenían vínculos con trabajadores del IGM.
De acuerdo con la investigación, ciudadanos extranjeros ingresaban legalmente al país, pero permanecían en Guatemala más tiempo del autorizado. Para aparentar legalidad, funcionarios migratorios presuntamente colocaban los sellos de migración en pasaportes y alteraban los registros oficiales.
Durante la conferencia, el Ministerio Público explicó que la estructura criminal tenía dos modos de operación para facilitar la permanencia irregular de extranjeros vinculados a la red “Gota a Gota”.
Primer modo de operación
Los llamados “tramitadores” recibían los pasaportes de ciudadanos extranjeros y los entregaban a trabajadores del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), quienes realizaban el sellado ilícito.
Además, personas ajenas a la institución tenían acceso a los sistemas informáticos para ingresar movimientos migratorios falsos y simular salidas o ingresos legales al país.
Segundo modo de operación
Funcionarios trasladaban ilegalmente los sellos migratorios fuera de las instalaciones del IGM y coordinaban reuniones en distintos puntos para colocar los sellos en los pasaportes.
Posteriormente, cuando regresaban a sus puestos de trabajo, ingresaban la información alterada al sistema oficial para dar apariencia de legalidad a la permanencia de los extranjeros en Guatemala.
Operativos y capturas en mayo 2026
El 5 de mayo de 2025, la Fiscalía contra Delitos Transnacionales y la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutaron 30 allanamientos en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Santa Rosa, Sololá y San Marcos.
El resultado preliminar fue la captura de 14 personas, entre ellas cuatro delegados del Instituto Guatemalteco de Migración.
Los detenidos según los datos que brindo el fiscal del MP son investigados por los delitos de:
- falsedad ideológica
- usurpación de funciones
- abuso de autoridad
- incumplimiento de deberes
- y lavado de dinero u otros activos
Aunque el fiscal que brindó los detalles en la conferencia del 8 de mayo no precisó si a todos los capturados se les imputan los mismos delitos.
Evidencia incautada
Durante los allanamientos en los diferentes lugares, las autoridades decomisaron:
- sellos migratorios
- pasaportes
- teléfonos celulares
- armas de fuego
- dinero en efectivo
- talonarios de préstamos
- documentos migratorios
La fiscalía destacó que varios sellos oficiales fueron encontrados fuera de instalaciones autorizadas, lo que fortaleció la hipótesis de colaboración interna dentro del sistema migratorio.
Investigación inició en el 2024
Según la fiscalía, las investigaciones comenzaron en febrero del 2024, luego de recibir información policial sobre una organización criminal originaria de Colombia que operaba en Guatemala bajo el sistema de préstamos conocido como “Gota a Gota”.
Las pesquisas permitieron establecer que la red operaba a nivel nacional y captaba principalmente a personas de sectores vulnerables, como vendedores de mercados y pequeños comerciantes que necesitaban acceso inmediato a dinero.
El MP explicó que los préstamos eran otorgados con intereses elevados y mecanismos de cobro coercitivos. Cuando las víctimas no podían cumplir con los pagos, eran objeto de amenazas, extorsiones y despojo de bienes.
“Las víctimas empiezan a ser acosadas, amenazadas y, en muchas ocasiones, les quitan vehículos o propiedades”, explicó Silva.
MP asegura que investigaciones continúan
El Ministerio Público afirmó que las investigaciones contra las estructuras dedicadas al préstamo ilegal “Gota a Gota” continúan en desarrollo y no descartó nuevas capturas.
Asimismo, hizo un llamado a la población para denunciar amenazas, extorsiones y operaciones de préstamos ilegales vinculadas con estas redes criminales.