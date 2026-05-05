Capturan a 14 personas, incluidos delegados del IGM, por red de migración ilegal vinculada con préstamos “gota a gota”

La Fiscalía contra Delitos Transnacionales coordinó la aprehensión de 14 personas, entre ellas cuatro delegados del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), durante el operativo “Gota a Gota, Fase Migración”, informó este martes 5 de mayo el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC).

Además, tres personas fueron citadas a primera declaración, informó el Ministerio Público (MP).

Los detenidos son América T., Carlos E., Kevin O., Azucena E., Eyner E., Rosy C., Jhon C., Diego B. y Adelaida L., sindicados de lavado de dinero u otros activos; así como Heliodoro C., señalado de falsedad ideológica.

También fueron capturados los delegados del IGM Rony M., Vilma O. y Berliuos D., sindicados de encubrimiento propio, y César O., por usurpación de funciones.

Durante las diligencias, las autoridades incautaron 16 teléfonos celulares, dos talonarios de constancias de ingreso al territorio nacional del IGM, un arma de fuego, tres computadoras portátiles, un disco duro, un DVR, dos libretas con apuntes, 155 registros de cobros de préstamos, un pasaporte de Italia, una guía de mensajería y dos sellos migratorios. Además, fue clausurado un inmueble.

Estructura criminal

Según las investigaciones, la red operaba desde el 2019 y mantenía vínculos con estructuras en Colombia, México y Estados Unidos, dedicadas a facilitar el ingreso y permanencia ilegal de extranjeros en Guatemala.

El MP informó que los integrantes coordinaban el ingreso de personas —principalmente colombianas— por el Aeropuerto Internacional La Aurora, donde posteriormente eran recibidas por cabecillas de la estructura.

Estas personas gestionaban alojamiento y aseguraban su permanencia irregular en el país.

Las pesquisas establecieron que la red contaba con apoyo de empleados del IGM, quienes realizaban cobros ilegales para permitir el ingreso o permanencia de extranjeros.

Manipulación de documentos

Uno de los principales mecanismos para evadir controles migratorios era la manipulación de pasaportes. Los documentos eran enviados a puestos fronterizos como El Carmen, en San Marcos, u otros puntos fuera de control oficial, donde se les colocaban sellos falsos.

Además, se ingresaban datos falsos en el sistema del IGM para simular movimientos migratorios legales.

Con estas acciones, los extranjeros mantenían un estatus migratorio aparentemente regular mientras desarrollaban actividades ilícitas, entre ellas el lavado de dinero mediante múltiples transacciones financieras.

Posteriormente, los fondos eran distribuidos dentro de la organización o enviados al extranjero en remesas de baja cuantía, con el objetivo de evadir controles.

Modalidades delictivas

Las autoridades identificaron que la estructura también operaba el sistema de préstamos ilegales conocido como “gota a gota”, así como estafas relacionadas con encomiendas.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, que permitió identificar a los implicados.

Postura

El Instituto Guatemalteco de Migración informó, en un comunicado, que colaborará con las autoridades tras los allanamientos y capturas efectuados en el puesto migratorio El Carmen.

Añadió que atenderá los requerimientos de las autoridades competentes y reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, indicó que el registro migratorio en ese puesto continúa operando con normalidad, tanto en ingresos como en egresos.

Ampliación



Capturan a prestamistas “Gota a Gota” señalados de lavado de dinero, usurpación y falsedad ideológica



Por medio de allanamientos se capturó a 15 personas y dos notificaciones de nuevos procesos judiciales pic.twitter.com/HDeInS6mGv — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) May 5, 2026

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