Más de cinco mil guatemaltecos con experiencia laboral han sido retornados de EE. UU. y México en el 2026

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó este jueves 5 de febrero que, durante enero del 2026, registró el retorno de 5 mil 94 personas guatemaltecas provenientes de Estados Unidos y México.

Este grupo presenta un promedio de edad de 24 años y un perfil caracterizado por la experiencia laboral adquirida en el extranjero, principalmente en sectores productivos, destacó la institución.

Una parte significativa de las personas retornadas permaneció más de tres años fuera del país, periodo en el cual desarrollaron competencias técnicas y laborales que pueden contribuir a su proceso de reintegración social y económica en Guatemala, subrayó el IGM.

Entre las principales áreas de experiencia se encuentran oficios como construcción, cocina, jardinería, agricultura, pintura, mantenimiento, electricidad y mecánica, entre otros.

Estas habilidades representan una oportunidad para fortalecer distintos sectores económicos mediante procesos adecuados de inserción laboral, remarcó el instituto.

El director general del IGM, Alfredo Danilo Rivera, indicó que las personas retornadas no solo aportan conocimientos técnicos, sino también experiencia en entornos laborales formales, lo que favorece su integración productiva en el país.

El IGM explicó que, en el marco del Plan Retorno al Hogar, se desarrollan acciones orientadas a garantizar una atención digna y humanitaria a las personas migrantes retornadas, así como a facilitar su proceso de reintegración social y económica.

Este plan contempla el reconocimiento de capacidades, como la certificación de habilidades y competencias adquiridas en el extranjero, como mecanismo para fortalecer su perfil laboral.

Además, se brinda acompañamiento en la gestión de documentos personales, tales como antecedentes penales y policíacos, licencias de conducir y elaboración de currículum vitae, para favorecer su acceso al empleo formal.

También se coordina con el Ministerio de Trabajo y con el sector privado la referencia de personas retornadas a oportunidades laborales, tanto a escala nacional como en programas de empleo en el extranjero.

