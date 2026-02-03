¿Agentes del ICE con cámaras corporales? La medida para desacreditar a los manifestantes

Durante la noche del pasado 2 de febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que están enviando cámaras corporales para todos los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desplegados en el estado de Minnesota, tras semanas de protestas y la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

Conforme a lo expuesto en el anuncio de Kristi Noem, la decisión fue tomada luego de varias consultas con altos mandos federales, incluidos el zar de la frontera, Tom Homan, y el director interino del ICE, Todd Lyons, quienes explicaron que la implementación de las cámaras corporales se hará de inmediato en el estado de Minnesota.

Por lo tanto, según la líder del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta acción busca aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de los operativos de agentes federales, un pedido que han hecho legisladores demócratas, activistas y civiles tras las muertes de Renée Good y Alex Pretti en medio de las protestas migratorias.

Esto se debe a que, de acuerdo con el DHS, al momento de la muerte de Alex Pretti, en la escena había al menos un agente de la Patrulla Fronteriza que portaba una cámara corporal, pero esos videos no se han dado a conocer. Mientras que, en el caso de la muerte de Renée, no se sabe si alguno de los agentes presentes llevaba cámaras.

El respaldo de Trump

Por lo tanto, ante esta situación, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el uso de las cámaras corporales y aseguró que serán beneficiosas para los agentes del ICE, a pesar de que los demócratas señalan que la decisión llega demasiado tarde, en un contexto en el que dos ciudadanos han muerto a manos de oficiales.

Asimismo, decenas de activistas mencionaron que no solo se trata de que los oficiales porten cámaras, sino de las regulaciones sobre cuándo y cómo se usan. Además, los civiles en el estado de Minnesota han solicitado restricciones al uso de la fuerza y normas claras sobre identificación, entradas a hogares y procedimientos operativos del ICE.

“Con efecto inmediato, estamos equipando con cámaras corporales a todos los agentes que prestan servicio en Minnesota. A medida que se disponga de financiación, el programa se ampliará a todo el país. Somos la administración más transparente en la historia de Estados Unidos y actuaremos lo más rápido posible”, añadió Kristi Noem.

Frente a este escenario, más de tres mil agentes desplegados en la ciudad de Minneapolis comenzarán a portar las cámaras como parte de su equipo, debido a que las organizaciones defensoras de migrantes argumentan que estas herramientas son necesarias para aumentar la transparencia en las interacciones entre la policía y los civiles.

Monitorear el comportamiento del ICE

Dadas las circunstancias, decenas de internautas sostienen que las cámaras corporales son cruciales para monitorear el comportamiento de los agentes migratorios durante sus operativos, ya que sirven para disuadir a los oficiales de cometer faltas de conducta y también para contrastar o comprobar el relato del Gobierno sobre lo sucedido.

En el caso de las muertes de Pretti y Good, funcionarios de la Administración Trump acusaron a las víctimas de provocar los enfrentamientos, aunque los videos grabados por testigos contradicen las versiones oficiales, por lo que las cámaras corporales servirán como prueba visual de las detenciones por parte de los agentes de inmigración.