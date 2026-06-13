Gas sube 17.3% durante el 2026 y autoridades no prevén subsidio por el momento

Durante el 2026, el precio del gas ha registrado dos aumentos en el país, que en forma acumulada representan 17.3%. Los precios pasaron de Q3.92 por libra en enero, a Q4.40 el 20 de abril y a Q4.60 el 9 de junio, cuando, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), se generalizó la última alza.

Estos precios varían según la presentación por cilindro.

Por ejemplo, el de 25 libras estaba en Q98 desde inicio de año; luego subió Q12 en abril, con lo que llegó a Q110, y tuvo un alza de otros Q5 esta semana, por lo que se cotiza en junio en Q115. En esta presentación, el alza acumulada es de Q17 este año.

El alza más pronunciada para esta presentación se dio el 20 de abril, cuando subió Q12, mientras que en junio el incremento fue de Q5.

El de 35 libras ha subido en el año Q24, y llegó a Q161 en junio

En tanto, la presentación de 40 libras durante el año ha subido Q27 y se cotiza en Q184; la de 60 libras aumentó Q41 y se registra en Q276, mientras que la de 100 libras subió Q68 y el precio llegó a Q460.

¿Habrá subsidio?

Acerca del más reciente aumento de precio, el viceministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, respondió que el incremento se generalizó el 9 de junio en todas las compañías y que, por ejemplo, en el caso del cilindro de 25 libras pasó de Q110 a Q115.

El funcionario explicó que esta se deriva del incremento de los precios en la facturación de las últimas tres facturas de importación, por lo cual las empresas aplicaron un aumento de Q5 al cilindro de 25 libras, pero refirió que está dentro de los parámetros de aceptación.

Consultado si el Ministerio de Energía y Minas (MEM) propondrá o solicitará un subsidio para el gas derivado de las alzas, el viceministro indicó que por el momento no se tiene ninguna instrucción superior.

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Sobre la posibilidad de un subsidio al gas, Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas del Congreso, indicó que la semana pasada, en una citación, el ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, respondió que el Organismo Ejecutivo preparaba un mecanismo de subsidio segmentado o focalizado y que posteriormente presentarían una propuesta. Según el diputado, la respuesta incluía el gas y otros combustibles como gasolina y diésel.

Consultado Estrada si considera necesario y conveniente un subsidio al gas, el parlamentario explicó que en el caso del diésel y la gasolina estos subieron entre 60% y 65%, y que con el subsidio se amortigua el impacto en el precio al consumidor; sin embargo, refirió que el gas ha subido solo 17%.

Explicó que el GLP para el mercado guatemalteco se importa de Estados Unidos y que el comportamiento de los precios ha sido menos drástico. Su opinión personal es que se trata de un movimiento de mercado que debe absorberse directamente por el consumo, y que lo que se debería hacer es un esquema de focalización del subsidio para el diésel y otros combustibles que han reflejado un aumento más fuerte y un mayor efecto en la canasta del consumidor.

Argumentó su opinión en que si se compara el alza actual de 17% con respecto a cómo estaban los precios del gas hace dos años, aún no se superan los precios del 2024.

Según datos divulgados en la página electrónica del MEM, en junio del 2023 el precio del cilindro de 25 libras estaba en Q115; subió a Q135 y volvió a bajar a Q115 hasta mediados de diciembre. En junio del 2024 bajó a Q110; de febrero a agosto del 2025 estuvo en Q120 y luego bajó a Q110 ese mes y a Q98 en diciembre, precio con el que inició el 2026.

El GLP es un subproducto que proviene del gas y del gas de esquisto en EE. UU., por lo que no ha tenido la fluctuación del gas natural, que se utiliza para generación eléctrica, entre otros, agregó el diputado.

Diésel y gasolina

Por aparte, para el diésel y la gasolina se espera una propuesta de focalización por parte del Ejecutivo, según lo mencionado por las autoridades del MEM, dijo Estrada.

Explicó que para hacer una focalización tendrían que contar con listados de beneficiarios y cuotas para uso específico de carga, pero refirió que ese tema se abordó con dichas autoridades desde marzo último y que estas no han presentado opciones, por lo que expresó que no es optimista respecto de que logren un subsidio focalizado, porque ya deberían tenerlo preparado a estas fechas.

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Por el momento tampoco ha surgido una propuesta nueva de subsidio en el Congreso para diésel y gasolina, agregó. Indicó que hubo resistencia social hacia el tema y que el primer subsidio serviría para observar cómo evolucionaba el mercado. Personalmente, aún es optimista en que el precio bajará en las próximas semanas, antes de que termine el subsidio actual.

Sin embargo, también explicó que financieramente es difícil mantener una medida como esta. “Un shock de corto plazo se puede arreglar con un subsidio de corto plazo, pero un shock de largo plazo requiere una adaptación del consumo, porque el Estado no tiene la capacidad financiera de sostener esos montos de subsidio”, expresó.