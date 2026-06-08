Sube el precio del gas propano en Guatemala: estos son los nuevos costos por cilindro

El precio del gas propano registró un aumento en Guatemala, lo que impacta a miles de hogares que utilizan este combustible para la preparación de alimentos. El cilindro de 25 libras pasó de Q110 a Q115; el de 35 libras, de Q154 a Q161, y el de 100 libras, de Q440 a Q460.

El ajuste ocurre en medio de presiones en el mercado internacional provocadas por conflictos geopolíticos y el encarecimiento de la logística global. Además, el precio final del producto incorpora costos de flete, seguros, tipo de cambio, almacenamiento, transporte terrestre, envasado y distribución.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, analistas abordaron el aumento del gas propano en Guatemala, sus causas internacionales, el peso del producto en la canasta familiar y el impacto que puede tener en hogares que dependen del cilindro para cocinar.

El alza del gas y sus causas

El ajuste fue atribuido a una combinación de tensiones geopolíticas, encarecimiento de la logística internacional y costos asociados al producto, como flete, seguros, tipo de cambio, almacenamiento, transporte, envasado y distribución. El presidente Bernardo Arévalo afirmó que el país ha amortiguado parte del impacto externo.

“En Guatemala hemos logrado absorber los aumentos del gas a nivel internacional y los aumentos son menores de los registrados internacionalmente”, dijo.

El golpe al bolsillo de las familias

Uno de los analistas señaló que el gas es un producto energético estratégico, porque Guatemala no lo produce y depende de importaciones. “A la menor subida o conflictos internacionales somos afectados”, afirmó.

Expertos advierten que el aumento del gas puede trasladarse a alimentos preparados, restaurantes y tortillerías. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También advirtió que el aumento no solo se refleja en los hogares que compran cilindros.

"Los restaurantes, las tortillerías, todo eso va a incrementar el costo y siempre se le traslada al consumidor”, indicó.

El análisis se centró en el impacto para familias con ingresos limitados.

“Hay hogares en Guatemala que con Q15 están sobreviviendo el día, con eso están comiendo, y ese incremento los está destrozando en este momento”, expresó uno de los participantes.

Ansiedad, presión económica y convivencia

Los analistas también abordaron los efectos emocionales del encarecimiento. Uno de los expertos señaló que el alza de precios no solo afecta el presupuesto, sino que puede aumentar el estrés, la ansiedad y los conflictos familiares.

“Cuando se habla del alza de precios no hablamos únicamente de las repercusiones económicas del hogar”, explicó. Agregó que estas presiones pueden generar complicaciones en la convivencia.

Analistas de Impacto Directo explican cómo el alza del gas propano afecta la economía de los hogares guatemaltecos. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

En ese contexto, una frase resumió el enfoque social del programa: “Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana”.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.