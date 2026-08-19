Sector de vestuario y textiles impulsa innovación, tecnología y competitividad, pero urge mejorar infraestructura y otras áreas para competir

Con la participación de 80 empresas expositoras en 192 puestos, combinada con foros y conferencias, se lleva a cabo la trigésima tercera edición del Apparel Sourcing Show del 2026, entre el 18 y el 20 de agosto.

Aunque durante la inauguración dirigentes empresariales reconocieron el esfuerzo del Gobierno para lograr que a los productos de ese sector se les retirara el arancel del 10% impuesto por Estados Unidos, también advirtieron sobre la necesidad de seguir impulsando acciones para mejorar la competitividad.

Precisamente, uno de los enfoques de esta feria es la innovación y la modernización como estrategia del sector para responder a los cambios acelerados en las tendencias mundiales de abastecimiento.

El sector de vestuario y textiles representa alrededor del 7.7% del producto interno bruto (PIB), y una quinta parte de las exportaciones de manufacturas de Guatemala. Además, genera más de 150 mil empleos directos e indirectos, y es uno de los principales exportadores del país. En el 2025 las exportaciones representaron US$1 mil 891 millones, según datos citados por Alejandro Ceballos, presidente de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), entidad organizadora del evento.

Ceballos señaló que la industria ha invertido de manera sostenida en capacitación técnica, tecnología textil, tecnología de costura y maquinaria de mayor eficiencia, y planteó la automatización estratégica como la ruta para sostener la competitividad del país.

Al respecto, Carlos Arias, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), refirió que esa actividad productiva se desarrolla en un mundo donde los clientes no perdonan la falta de competitividad del país. Agregó que desde el sector privado se ha trabajado para alcanzar esa competitividad que les permita seguir compitiendo.

El directivo reconoció como una acción positiva la aprobación de la Ley General del Sistema Portuario, Decreto 20-2026, el 5 de agosto último. Según expuso, se trabajó de forma ardua con el Gobierno y con el Congreso de la República para lograr que el país pueda tener en el futuro mayor capacidad portuaria, con puertos privados, público-privados y públicos, en favor de la competitividad marítima. Además, agregó que el país buscará aprobar este año la ley de aeropuertos.

Aunque mencionó que se trabaja en la infraestructura logística que permita al país ser competitivo, también señaló la preocupación del sector empresarial porque la infraestructura sigue siendo un reto importante, ya que los tiempos de traslado hacia los puertos, aeropuertos y otros puntos clave para la actividad económica todavía presentan un rezago.

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El presidente del Cacif advirtió un rezago en la implementación de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, "que todavía sigue un poquito durmiendo el sueño de los justos".

En tanto, Francisco Ralda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), indicó que el sector ha sido resiliente, lo cual no solo implica resistir una crisis, sino anticiparse, adaptarse y transformar la manera de competir.

"Este sector lo ha hecho frente a cambios arancelarios, variaciones en el consumo, disrupciones en las zonas logísticas y nuevas exigencias de las marcas. Ha invertido en tecnología, automatización, especialización y talento para responder a un mercado que ahora pide órdenes más pequeñas, en ciclos más cortos y con entregas más rápidas", explicó Ralda al referirse a las nuevas tendencias y exigencias.

Alrededor de 80 empresas expositoras en 192 stands participan en la trigésima tercera edición del Apparel Sourcing Show, entre el 18 y el 20 de agosto del 2026. (Foto, Prensa Libre: Sergio Muñoz).

Ceballos agregó que dos aspectos fundamentales para el sector son la estabilidad salarial, mediante una política salarial, y la infraestructura, entre otros servicios.

Ralda coincidió con Ceballos en que el país tiene la rapidez de respuesta que requieren los compradores. Como ejemplo mencionó el Mundial de futbol 2026, para el cual más de 50 empresas guatemaltecas produjeron contra reloj y enviaron camisolas para aficionados de diferentes selecciones.

Ceballos refirió posteriormente que se enviaron más de 60 mil camisolas a Estados Unidos en la temporada del Mundial 2026. Incluso, algunas de las que tuvieron mayor demanda, además de las de Argentina y Lionel Messi, fueron las de Egipto, Cabo Verde, Suiza y otros equipos que jugaron contra Argentina, así como las de Noruega.

"En esos dos meses, Guatemala demostró que puede recibir una orden, producirla y acercarla al consumidor en Estados Unidos en casi 24 horas", dijo Ralda. Sin embargo, advirtió que "la resiliencia de las empresas no puede seguir utilizándose para compensar indefinidamente los obstáculos que le pone el país. Hoy, parte de la principal amenaza del sector son nuestras barreras internas". Por ello, explicó Agexport ha impulsado una agenda clara de competitividad como: mejoras en la infraestructura vial, portuaria y energética, así como la simplificación y automatización de trámites.

Ralda agregó que los problemas están identificados y que existen soluciones, por lo que ahora el país necesita avanzar en decisiones, alianzas y resultados.

Parte del éxito de esta industria en Guatemala es el clúster, que no solo ofrece confección, sino un ecosistema industrial de moda y vestuario que abarca hilos, tejido, diseño, teñido, acabado, accesorios, etiquetas, maquinaria, tecnología, logística y talento especializado, detalló el presidente de Agexport.

Carlos Arias, presidente de @Cacif dijo que es necesario mejorar la competitividad del país. Reconoce como un avance importante la aprobación de la Ley de Puertos, pero que les preocupa el rezago en la implementación de la Ley de infraestructura Vial Prioritaria @prensa_libre pic.twitter.com/WSqqV8fqzF — Rosa María Bolaños (@rbolanos_pl) August 18, 2026

Durante la inauguración, el sector reconoció la labor de la ministra de Economía, Gabriela García, como parte de los esfuerzos del Gobierno para lograr que se retirara al sector el arancel impuesto por Estados Unidos. También reconocieron el apoyo del presidente de la República, Bernardo Arévalo.

Por su parte, García dijo que esa industria tiene una enorme capacidad para adaptarse sin perder competitividad, lo cual se refleja en los resultados, ya que en el 2025 el aporte del sector al producto interno bruto creció 55% con respecto al 2013, así como el empleo.