Centroamérica y la Eurozona impulsan la diversificación de las exportaciones de Guatemala

El primer semestre del 2026 cerró con un crecimiento de 4.9% en las exportaciones de Guatemala. Centroamérica se mantiene como el principal destino, seguida de Estados Unidos, mientras continúa la diversificación hacia otros mercados. Aunque muchos productos registran incrementos en sus ventas, otros, como las frutas, las legumbres y las hortalizas, mantienen una tendencia a la baja.

De enero a junio del 2026, Guatemala exportó bienes por US$8 mil 613.3 millones. La cifra representa US$405.6 millones (4.9%) más que en el mismo período del 2025, según datos del Banco de Guatemala (Banguat).

Centroamérica figura como el principal destino de las exportaciones, con US$2 mil 869.6 millones, monto que representa un crecimiento de 2% y equivale al 33.3% del total exportado durante el primer semestre del 2026. Dentro de la región, el mayor volumen de envíos se dirige a El Salvador, seguido de Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Como segundo mercado de destino se ubica Estados Unidos, con US$2 mil 679 millones, hacia donde las exportaciones crecieron 3.1%. Ese mercado representa el 31.1% del total exportado.

Aunque ambos mercados registraron incrementos en monto, su participación dentro de la estructura de las exportaciones presentó ligeras disminuciones. En el primer semestre del 2025, Centroamérica representó el 34.3% del total exportado y Estados Unidos, el 31.6%.

Sin embargo, también se observa una diversificación de mercados. Hacia la Eurozona se exportaron US$778.7 millones, es decir, US$165.9 millones más que en el mismo período del año anterior, equivalente a un crecimiento de 27%.

Con ello, la Eurozona pasó de representar el 7.5% del total exportado durante el primer semestre del 2025 al 9% en el mismo período del 2026. Los principales destinos dentro de ese bloque, Países Bajos y España, registran crecimientos superiores al 50% cada uno.

México y Canadá ocupan el cuarto y quinto lugar entre los mercados de destino. Durante el primer semestre registraron crecimientos de 23.8% y 17.7%, respectivamente, en el monto de las exportaciones.

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En el primer semestre del 2026, Senegal aparece como un mercado de destino con exportaciones guatemaltecas por US$114.4 millones. En el mismo período del 2025 no se registran exportaciones hacia ese país y, al cierre de ese año, estas sumaron US$34.4 millones, según datos del Banguat.

Cambió tendencia

Amador Carballido, director general de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), refirió que Centroamérica ya ha ocupado en otros años el primer lugar como destino de las exportaciones. Agregó que este comportamiento es variable y que, en ocasiones, alterna esa posición con Estados Unidos.

Explicó que, antes de la pandemia del covid-19, Estados Unidos era el principal mercado de las exportaciones guatemaltecas. Sin embargo, a partir de esa etapa Centroamérica pasó a ocupar el primer lugar, aunque el comportamiento puede variar de un mes a otro.

El directivo señaló que, en ocasiones, la diferencia hacia ambos mercados es mínima y que los niveles de exportación desde nuestro país son muy similares.

Además, consideró positivo que Guatemala continúe diversificando sus mercados y reduzca la dependencia de un solo destino. Añadió que el comercio con Centroamérica demostró resiliencia durante la pandemia y ha mantenido ese comportamiento.

Según datos anuales del Banguat, de 1994 al 2019, Estados Unidos fue el principal mercado de destino —excepto en el 2001—. En el 2020, ambos mercados representaron 31% del total exportado. Sin embargo, a partir del 2021, Centroamérica pasó al primer lugar, al aumentar su participación de 33% en el 2021 y el 2022 a 36% entre el 2023 y el 2025. En ese mismo período, Estados Unidos se ha mantenido entre 30% y casi 32%.

Los productos que bajaron y los que subieron

Entre los principales productos de exportación figura el café, con US$1 mil 061.3 millones, que durante el primer semestre registró un crecimiento de 6.9% en monto. El volumen exportado aumentó 13.2%, mientras que el precio promedio disminuyó 5.6%.

Le siguen los artículos de vestuario, con US$808.2 millones, que registran un crecimiento de 3.6% en monto. Sin embargo, el volumen exportado aumentó solo 0.9% y el precio promedio, 2.7%.

El banano también mostró un comportamiento positivo, con exportaciones por US$536.6 millones, equivalentes a un crecimiento de 4.5%.

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En tanto, las grasas y aceites comestibles alcanzaron US$501.8 millones, con un incremento de 63%, impulsado principalmente por un aumento de 54.4% en el volumen exportado y de 5.6% en el precio promedio.

Por su parte, los materiales plásticos y sus manufacturas sumaron US$323.6 millones, lo que representa un crecimiento de 5.5%.

Los que registran caídas

Sin embargo, otros de los principales productos de exportación del país mostraron un comportamiento a la baja respecto del primer semestre del 2025.

Por monto exportado, el azúcar ocupa la cuarta posición entre los principales productos de exportación, con US$532.8 millones. No obstante, durante el semestre registró una disminución de 13.5% en monto. Ese comportamiento pudo estar influido por un aumento de 3.7% en el volumen exportado pero una caída de 16.6% en el precio promedio.

Otros productos también continúan reportando disminuciones, entre ellos algunos que mantienen un 10% de impuesto para ingresar a Estados Unidos.

Durante el semestre, las exportaciones de legumbres y hortalizas —que incluyen minivegetales y otros productos— cayeron 24.9% en monto y se situaron en US$99.3 millones, es decir, US$33.3 millones menos que en el mismo período del año anterior. El volumen disminuyó 10.9% y el precio promedio, 15.3%.

En tanto, las frutas frescas y secas alcanzaron US$262.6 millones, lo que representa una caída de 4.3%.

Las bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres registraron exportaciones por US$225.2 millones, con disminuciones de 7.8% en monto y de 9.8% en volumen.

En el caso de los materiales textiles, que incluyen tejidos y telas, las exportaciones sumaron US$157.6 millones, equivalente a una reducción de 13.9% respecto del primer semestre del 2025. El volumen cayó 10% y el precio promedio, 4.1%, según datos del Banguat.

Sobre este comportamiento, la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex) explicó recientemente que la disminución en las exportaciones de textiles se debe a que varias fábricas en países centroamericanos, a donde se destinaban estos, redujeron su producción de artículos de vestuario, por los que algunos pedidos de confección se trasladaron Guatemala.

Razones del comportamiento en legumbres, vegetales y alimentos frescos

El director general de Agexport explicó las razones que, a juicio del sector exportador, inciden en el comportamiento de las exportaciones de alimentos frescos, legumbres y vegetales.

Indicó que el principal problema comenzó el año pasado, cuando las exportaciones de frutas, legumbres y alimentos frescos empezaron a disminuir. Agregó que, desde el inicio de la temporada alta de este año, ese comportamiento ya era evidente.

El primer factor que identifica es que un grupo de productos de ese sector quedó sujeto al 10% de impuesto de importación impuesto por Estados Unidos . Ese tributo encarece los productos guatemaltecos. En cambio, las mismas partidas arancelarias procedentes de México no están sujetas a ese 10% , lo que resta competitividad a Guatemala y la coloca en desventaja. Añadió que los volúmenes de producción y el tamaño del mercado mexicano permiten a ese país absorber cantidades adicionales para atender los pedidos de compradores de Estados Unidos.

que identifica es que un grupo de productos de ese sector quedó sujeto al de impuesto de importación impuesto por . Ese tributo encarece los productos guatemaltecos. En cambio, las mismas partidas arancelarias procedentes de México no están sujetas a ese , lo que resta competitividad a Guatemala y la coloca en desventaja. Añadió que los volúmenes de producción y el tamaño del mercado mexicano permiten a ese país absorber cantidades adicionales para atender los pedidos de compradores de Estados Unidos. El segundo factor que, según explicó, también puede incidir en la disminución de las exportaciones es una reducción en la producción. Señaló que, como consecuencia del cambio climático, las floraciones de varios cultivos se han modificado, lo que desplazó las ventanas de cosecha y parte de los envíos hacia otros meses. Eso significa que aún están pendientes envíos hacia Estados Unidos , por lo que todavía faltan por registrarse exportaciones durante lo que resta del año, situación que calificó de poco habitual.

que, según explicó, también puede incidir en la disminución de las exportaciones es una reducción en la producción. Señaló que, como consecuencia del cambio climático, las floraciones de varios cultivos se han modificado, lo que desplazó las ventanas de cosecha y parte de los envíos hacia otros meses. Eso significa que aún están pendientes envíos hacia , por lo que todavía faltan por registrarse exportaciones durante lo que resta del año, situación que calificó de poco habitual. El tercer factor es la sequía y la escasez de lluvias. Explicó que la productividad reportada por distintos productores agrícolas también se ha visto afectada, lo que redujo la disponibilidad de productos en comparación con otros años.

"Si mezclamos todo eso junto, pues ahí está el coctel", afirmó, al explicar el ajuste que registran las exportaciones de algunos productos.

Carballido indicó que esperan que el factor que pueda revertirse con mayor rapidez sea el relacionado con la productividad.

Explicó que, ahora que Guatemala quedó comprendida, con exenciones, en la sección 301 de la legislación comercial estadounidense, se deben continuar con los esfuerzos para que el país quede excluido del impuesto del 10%.

Según un análisis de Agexport, alrededor del 75% de las exportaciones guatemaltecas hacia Estados Unidos quedó exento de ese impuesto con la disposición que entró en vigor el 24 de julio. Sin embargo, el 25% restante continúa gravado con un 10%.

El déficit comercial de Guatemala crece 15.75% en el primer semestre del 2026

La balanza comercial de Guatemala cerró el primer semestre del 2026 con un déficit de US$9 mil 950 millones, un 15.75% más que en el mismo período del 2025, impulsado por un importante aumento de las importaciones, según datos del Banco de Guatemala (Banguat) citados por la agencia EFE.

Las importaciones, de enero a junio del 2026, alcanzaron US$18 mil 563.3 millones, un 10.47% más que en el mismo período del 2025, mientras que las exportaciones sumaron los US$8 mil 613.3 millones ya mencionados, con 4.9% más.

Según la agencia EFE, el saldo negativo acumulado a junio del 2026 representa un incremento de 15.75% en comparación con el primer semestre del 2025, cuando la balanza comercial registró un déficit de US$8 mil 595.4 millones.

Los principales países proveedores de Guatemala son Estados Unidos, con el 32.5% del total de las importaciones; la República Popular China, con 16.4%; y Centroamérica, con 11%.

Con información de EFE