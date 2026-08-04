Costo del transporte marítimo de contenedores sube casi 70% por conflicto en Oriente Medio

El costo promedio del transporte internacional de contenedores aumentó casi un 70% respecto del año pasado, en medio de las hostilidades en Oriente Medio. Esta presión afecta al sector marítimo mexicano, junto con la incertidumbre comercial con Estados Unidos y los rezagos en infraestructura portuaria, alertaron este martes los navieros mexicanos.

José Manuel Urreta Ortega, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram), señaló que la escalada del conflicto entre Irán y Estados Unidos ha golpeado especialmente al transporte marítimo internacional y atribuyó el incremento de los costos al Índice Mundial de Contenedores (IWC).

Además, afirmó que las expectativas de crecimiento del volumen de contenedores movilizados se han reducido, con caídas proyectadas de entre el 3% y el 6%, en un entorno de vulnerabilidad inflacionaria mundial por los precios del petróleo y otras materias primas.

A las tensiones internacionales, Urreta Ortega sumó la incertidumbre comercial con Estados Unidos. A su juicio, las reglas del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se han vuelto menos predecibles ante las revisiones y los cambios en las políticas arancelarias estadounidenses, lo que genera dudas entre los inversionistas y lleva a las empresas a detener o retrasar proyectos.

La Cameintram también señaló la fortaleza de la moneda mexicana, que se situó alrededor de 17.55 pesos por dólar.

Aunque consideró que esta situación contribuye a contener la inflación, advirtió que encarece los productos mexicanos en el exterior y reduce su competitividad.

Urreta Ortega reconoció avances del Gobierno mexicano en el empleo, el consumo interno y algunos indicadores de comercio exterior, incluida la atracción de inversión extranjera directa, pero consideró insuficiente el crecimiento acumulado del producto interno bruto de los últimos años.

Frente a este escenario, la cámara señaló que la relocalización de cadenas de suministro (nearshoring) abre una oportunidad para convertir a México en destino preferente de inversiones en América del Norte, aunque advirtió sobre las limitaciones de su capacidad logística.

México cuenta con 118 terminales portuarias distribuidas en ambos litorales, según la organización, pero mantiene rezagos en digitalización, automatización, conectividad intermodal y eficiencia administrativa, además de tiempos de espera y demoras aduaneras que afectan la competitividad comercial.

“México puede consolidarse como destino preferente para la relocalización de cadenas de suministro en América del Norte, pero ello nos exige una capacidad portuaria y logística que aún está en proceso”, sostuvo Urreta Ortega.

La Cameintram propuso, por ello, modernizar las aduanas, aumentar la eficiencia operativa y reforzar el diálogo con las autoridades para ofrecer certeza jurídica a las empresas, además de impulsar el cabotaje y la construcción naval como políticas estratégicas para fortalecer la economía mexicana.