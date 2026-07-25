Alrededor del 75% de productos guatemaltecos quedan exentos del nuevo arancel de EE. UU., según análisis de Agexport

Estados Unidos decidió establecer un arancel para Guatemala de 10%, ahora bajo otra base legal: la sección 301 de la Ley de Comercio de ese país, relativa a la falta de adopción y aplicación efectiva de prohibiciones a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Esta medida sustituye el arancel temporal con la misma tasa que estuvo vigente bajo la sección 122.

La nueva disposición mantiene las condiciones arancelarias del 10% y las exenciones para determinados productos. Además, incorpora otros bienes a los cuales ya no se les aplicará el tributo, refiere la revisión efectuada por los sectores.

Según el análisis efectuado por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), con estas adiciones el 75.8% de los productos que Guatemala exporta a Estados Unidos queda exento del arancel, mientras que el 24.2% continúa gravado con el tributo adicional de 10%, explicó Amador Carballido, director general de la entidad.

Agexport estimó que del total exportado hacia ese país en el 2025, que ascendió a US$5 mil 069 millones, US$3 mil 842.8 millones (75.8%) quedan sin ese impuesto. En tanto, US$1 mil 226.2 millones (24.2%) continúan sujetos al arancel del 10%.

Las exenciones mejoran en US$166 millones con la nueva disposición; es decir, representan 3.3% más en monto de exportaciones de productos respecto del esquema anterior, basado en la sección 122.

Con la disposición anterior se estimaba que el 72.5% del total exportado al mercado estadounidense, equivalente a US$3 mil 676.6 millones, estaba exento del arancel, mientras que el 27.5%, correspondiente a US$1 mil 392.4 millones, permanecía gravado con el 10%.

Ese nuevo resultado combina las exclusiones generales otorgadas a las economías investigadas y exclusiones específicas concedidas a Guatemala, explicó Carballido. Los principales productos que pasaron de pagar 10% a quedar exentos (según el monto exportado en el 2025) son:

Azúcar de caña sólida, US$39.6 millones

Esquejes e injertos, US$26.1 millones

Desperdicios de aluminio, US$22.4 millones

Rosas frescas cortadas, US$20 millones

Semilla de ajonjolí, US$13.3 millones

Semillas herbáceas, US$7.2 millones

Follajes de plantas, US$5.7 millones

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Exclusiones específicas para Guatemala

Además, dentro de ese total, Guatemala obtuvo exclusiones específicas que benefician únicamente a productos guatemaltecos frente al resto de las economías investigadas. Según la revisión efectuada por Agexport, estas representan US$32.6 millones, principalmente en el sector de flores y plantas ornamentales:

Rosas frescas cortadas, US$20 millones

Follaje fresco, US$5.7 millones

Lirios frescos, US$1.2 millones

Otras flores frescas, US$0.9 millones

Orquídeas frescas, US$0.6 millones

Jugos y extractos vegetales, US$1.4 millones

Manufacturas y otros productos

Carballido opinó que Guatemala hizo una jugada interesante al emitir el acuerdo ministerial (377-2026) que establece controles adicionales para impedir la importación de productos fabricados mediante trabajo forzoso. Consideró que esa medida contribuyó a que el país fuera ubicado en el grupo con arancel del 10% para las economías que mostraron avances, y no en el de 12.5%.

Siguen en desventaja

"Lo que quedó sin arancel es alrededor del 75%; es un avance, pero todavía hay un 25% pendiente, por lo que se debe seguir trabajando ante Estados Unidos para lograr que más productos queden exentos", expuso Carballido al recordar que algunos sectores ya registran impactos.

Entre los productos que continúan con arancel del 10% figuran:

Agrícolas: minivegetales y algunas frutas, como melón, sandía, hortalizas, arvejas, miel, soya y cacahuate, entre otros.

minivegetales y algunas frutas, como melón, sandía, hortalizas, arvejas, miel, soya y cacahuate, entre otros. Manufacturas: sopas, bebidas, cinchos de cuero, calzado, madera, muebles, jabones, cosméticos, entre otros.

Además, explicó que México no tuvo cambios. Según las autoridades de ese país, el 85% de sus exportaciones hacia Estados Unidos continúa exento del arancel.

En consecuencia, los productos agrícolas de Guatemala que siguen gravados con el 10% enfrentan una doble desventaja: mantienen el tributo y, al mismo tiempo, compiten con productos mexicanos que ingresan con arancel cero.

Derivado de ello, el sector de minivegetales y algunas frutas continúa en riesgo, ya que "exactamente es el grupo que está muy complicado por esa doble circunstancia de desventaja", señaló el director general de Agexport.

Carballido añadió que se ha trabajado para lograr que esos segmentos queden exentos del arancel y que se han presentado argumentos ante Estados Unidos. Sin embargo, indicó que ningún otro país, excepto México, recibe ese beneficio. A su juicio, ese país busca abastecerse, pero también proteger la limitada producción local.

Camagro y Vestex

Por su parte, la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro) informó que al revisar los documentos oficiales de las autoridades estadounidenses se mantiene las exclusiones generales (Anexo I), se incorpora exclusiones adicionales para Guatemala (Anexo II) y preserva el tratamiento preferencial para vestuario y textiles bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

Según la revisión efectuada por Camagro, las excepciones comprenden cerca del 70% de los productos que Guatemala exporta a Estados Unidos.

Entre los productos exentos se incluyen banano, plátano, piña, papaya, aguacate, café, cacao, palmitos, claveles, rosas, orquídeas, follaje, aceite de palma, hule natural, cardamomo y algunos productos derivados del azúcar, entre otros, según informó Carla Caballeros, directora ejecutiva de la entidad.

También continúan exentos los artículos de vestuario y textiles, que siguen beneficiándose del tratamiento preferencial previsto en el CAFTA-DR.

Alejandro Ceballos, vicepresidente de la Asociación de la Industria de Vestuario y Textiles (Vestex), indicó que el sector vuelve a quedar en igualdad de condiciones en el acceso a productos con arancel cero, siempre que sean de origen CAFTA-DR.

🇬🇹🤝🇺🇸 A stronger U.S.–Guatemala trade partnership. We welcome the decision to keep certain agricultural exports excluded from additional tariffs. We must continue working to ensure all bilateral trade remains duty-free. pic.twitter.com/1PFpZUNKYC — Cámara del Agro (@CamagroGuate) July 24, 2026

A ello se añade que se impondrán restricciones a los países que no respeten los derechos laborales ni combatan el trabajo forzoso, según la interpretación que hacen del alcance de la sección 301, la cual también conlleva consecuencias no arancelarias. Por ello, el directivo de Vestex considera que esas restricciones los ayudarán a competir con los países de Asia, más que el tema de los aranceles.

Dicho sector de los principales exportadores del país y en especial hacia el mercado es EE. UU.

Respecto de los productos no exentos, Caballeros comentó que "si bien estas excepciones reducen significativamente el impacto agregado para Guatemala, los productos no comprendidos en ellas estarán sujetos al arancel adicional del 10%".

Acerca de cuáles productos quedan exentos o gravados con ese arancel, el Ministerio de Economía (Mineco) explicó en un comunicado que Estados Unidos reconoció las medidas implementadas por Guatemala para prevenir el trabajo forzoso y mantuvo sin cambios las condiciones arancelarias para las exportaciones.

El Mineco añadió que, al mantenerse las condiciones arancelarias, continúa vigente el arancel del 10% para las exportaciones guatemaltecas bajo la nueva disposición. Además, recordó que, en el marco del Acuerdo de Comercio Recíproco, alrededor del 72% de las exportaciones seguirían exentas, mientras que el 28% restante continuará sujeto al arancel.