Qué cambia con el nuevo arancel de EE. UU. para las exportaciones de Guatemala

La decisión de Estados Unidos de imponer un nuevo tributo del 10% a parte de las importaciones procedentes de Guatemala fue recibida con cautela por los sectores productivos y exportadores, que valoraron que se mantengan exenciones para productos agrícolas y prendas de vestir, pero advirtieron que alrededor del 28% de la oferta que ya pagaba ese gravamen continuará en la misma condición.

La medida fue anunciada el 23 de julio por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y sustituirá el tributo temporal del 10% establecido en febrero con base a la sección 122 por un plazo de 150 días, cuya vigencia vence este 24 de julio.

El nuevo gravamen se establece bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, como resultado de una investigación relacionada con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Guatemala quedó dentro del grupo de economías a las que Estados Unidos aplicará una tasa del 10%, debido a que adoptaron o se comprometieron a implementar medidas para impedir la importación de productos elaborados con trabajo forzoso. Para otras economías investigadas, el tributo establecido será del 12.5%.

La resolución estadounidense tomó en cuenta el compromiso adquirido por Guatemala en el marco del Acuerdo de Comercio Recíproco y la aprobación del Acuerdo Ministerial 377-2026, que prohíbe la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio.

Mineco

El Ministerio de Economía (Mineco) emitió, el jueves por la noche sus comentarios acerca de la resolución de Estados Unidos divulgada este 23 de julio.

La institución expuso en un comunicado y en sus redes sociales que la decisión de EE. UU. “reconoce las medidas implementadas por el país para prevenir el trabajo forzoso y mantiene sin cambios las condiciones arancelarias para nuestras exportaciones”.

El Mineco agregó en su comunicación que el arancel mínimo del 12.5% aplicado por Estados Unidos a la mayoría de los países incluidos en la investigación no fue aplicado a Guatemala.

Es decir que se mantiene 10% de arancel para las exportaciones guatemaltecas. Aunque ahora se aplicará bajo otra sección de las leyes estadounidense (301), ante la finalización del plazo de la vigente hasta el jueves (sección 122). Además, se mantiene alrededor del 72% de exportaciones exentas y el 28% seguirán con arancel.

Sin embargo refirió que esta investigación es diferente al Acuerdo de Comercio Recíproco firmado entre Guatemala y Estados Unidos, que establece los términos del comercio entre ambos países.

Y que en este marco, el 72.4% de las exportaciones guatemaltecas continuaría ingresando a EE. UU. con arancel cero.

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Sectores revisan qué productos quedaron exentos

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), explicó que, aunque la decisión establece un tributo adicional del 10% para Guatemala, determinados productos agrícolas de exportación y las prendas de vestir continúan excluidos y podrán ingresar al mercado estadounidense sin pagar ese gravamen adicional.

Según una revisión preliminar de los anexos publicados por USTR, se mantienen las exclusiones globales que ya beneficiaban a productos como café, banano, mango, piña y aguacate, entre otros.

Caballeros aclaró que los anexos incluyen numerosos códigos arancelarios que todavía deben ser analizados detalladamente por los equipos técnicos, por lo que la lista aún no puede considerarse definitiva.

En principio, las exclusiones incluirían los productos guatemaltecos que ya figuraban en la lista global y otros que fueron negociados dentro del Acuerdo de Comercio Recíproco entre Guatemala y Estados Unidos.

Today, Ambassador Greer is taking action, at President Trump’s direction, under Section 301 of the Trade Act of 1974 by imposing tariffs on 60 trading partners for their failure to adopt and effectively enforce a prohibition on the importation of goods produced with forced labor.… — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 23, 2026

Minivegetales y algunas frutas aún generan dudas

La revisión inicial también muestra que algunos productos, como los minivegetales y determinadas frutas, no aparecen dentro de las partidas exentas, por lo que seguirán pagando el 10%.

Caballeros explicó que los sectores continuarán verificando los códigos arancelarios para determinar si esos productos deberán pagar el nuevo tributo o si existen modificaciones adicionales en los anexos.

Lea también: Arancel del 10% afecta exportaciones de ciertos productos agrícolas y de manufactura, y ponen en riesgo miles de empleos, según Agexport

La directora ejecutiva de Camagro consideró positivo que USTR haya ubicado a Guatemala entre los países que avanzaron en sus compromisos dentro del Acuerdo de Comercio Recíproco.

Estados Unidos reconoció como un avance la aprobación de la prohibición de importar bienes elaborados con trabajo forzoso, cuya implementación se encuentra en desarrollo conforme al Acuerdo Ministerial 377-2026.

“Valoramos que, conforme a ese reconocimiento, también USTR ha publicado, como parte de su resolución final, una serie de anexos que mantienen exclusiones para la mayor parte de las exportaciones de Guatemala. Esto es importante para el comercio y los empleos”, expresó Caballeros.

https://twitter.com/camagroguate/status/2080431190922682413?s=48&t=xUKCqI5sfKwMSR-hPLYTIw

Agexport buscará que toda la oferta ingrese con un tributo del 0%

Claudia de Del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), indicó que el Gobierno de Guatemala y los sectores exportadores realizaron gestiones para que el 28% de los productos que todavía estaban sujetos al tributo del 10% quedaran excluidos.Sin embargo, esos productos continúan bajo las mismas condiciones con la nueva resolución.

De Del Águila explicó que Agexport analiza cada partida para identificar si hubo cambios en los anexos y aseguró que continuarán las acciones para lograr que la totalidad de la oferta exportable de Guatemala pueda ingresar al mercado estadounidense con un tributo del 0%. Durante la semana la entidad detalló que exportaciones de productos que mantienen arancel cero han registrado caídas y se está poniendo en riesgo miles de empleos.

Luego de la nueva decisión de EE. UU., también recalcó la necesidad de impulsar la Agenda de Competitividad País para reducir los costos relacionados con infraestructura vial y portuaria, energía y trámites.

A criterio de la dirigente, esas medidas son necesarias para que las empresas guatemaltecas puedan competir en mejores condiciones, especialmente los sectores cuyos productos seguirán sujetos al tributo.

De Del Águila agregó que USTR reconoció las exclusiones existentes y tomó en cuenta que Guatemala adoptó medidas contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso o se comprometió a hacerlo mediante el Acuerdo de Comercio Recíproco. Coincidió con los otros sectores en que Estados Unidos reconoció la emisión del acuerdo ministerial para evitar el ingreso de productos provenientes de países donde existan prácticas de trabajo forzoso.

AmCham Guatemala valora que la decisión de USTR sobre nuevos aranceles reconozca los avances laborales en Guatemala pic.twitter.com/zegJVwXmNB — AmCham Guatemala (@AmChamGT) July 24, 2026

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) expresó que valoran que Guatemala es una de las seis economías adicionales que Estados Unidos reconoció que han adoptado medidas, lo cual ha permitido estar entre el grupo de 17 países sujetos a una tarifa del 10%, en lugar de la tarifa general del 12.5% impuesta a otras 43 naciones. Esta decisión reconoce las acciones adoptadas por el país y evidencia la importancia de continuar avanzando en la implementación efectiva de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Comercio Recíproco.

El arancel mínimo del 12.5% aplicado por Estados Unidos a la mayoría de los países incluidos en la investigación no fue aplicado a Guatemala.



La decisión reconoce las medidas implementadas por el país para prevenir el trabajo forzoso y mantiene sin cambios las condiciones… pic.twitter.com/1aIk5NTsCb — Ministerio Economía (@MINECOGT) July 24, 2026

Exministro cuestiona la legalidad de la medida

El exministro de Economía Enrique Lacs expresó dudas sobre la compatibilidad del nuevo arancel y la petición a los países de prohibir ciertas importaciones con el derecho internacional.

Lacs, quien también fue negociador de acuerdos y tratados comerciales, señaló que Estados Unidos está imponiendo obstáculos arancelarios a países que comercian con otras naciones señaladas por prácticas de trabajo forzoso. “Esa triangulación de obstáculos extraterritoriales que está imponiendo Estados Unidos viola los principios de la libertad de comercio”, opinó.

El exfuncionario agregó que la Organización Mundial del Comercio (OMC) no reconoce el derecho de imponer este tipo de medidas contra el trabajo forzoso ni de sancionar a países que mantienen relaciones comerciales con economías señaladas. También afirmó que corresponde a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) determinar qué países presentan problemas relacionados con trabajo forzoso y sostuvo que ese organismo no impone sanciones comerciales.

For nearly a century, the United States has prohibited the importation of goods produced with forced labor, and rigorously enforces this law. It is well past time for our trading partners to do the same.



Both sides of the aisle have been calling for action on foreign forced… pic.twitter.com/G2Wx0VwFNk — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 23, 2026

Las claves de la resolución de EE. UU.