Cuáles son los países afectados por los nuevos aranceles de EE. UU. contra el trabajo forzoso

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Cuáles son los países afectados por los nuevos aranceles de EE. UU. contra el trabajo forzoso

Estados Unidos aplicará nuevos aranceles a importaciones procedentes de 60 países y economías. Guatemala figura entre las naciones afectadas y enfrentará un gravamen adicional del 10%.

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WASHINGTON (United States), 23/07/2026.- US President Donald J. Trump delivers remarks during an event to honor the 2025 World Series Champion Los Angeles Dodgers in the Rose Garden at the White House in Washington, DC, USA, 23 July 2026. EFE/EPA/SHAWN THEW / POOL

Foto de referencia: El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ofrece un discurso durante un acto en honor de los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Serie Mundial del 2025, en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 23 de julio del 2026. (Foto: Prensa Libre, EFE/EPA/Shawn Thew/Pool).

La Administración del presidente Donald Trump anunció este jueves 23 de julio una nueva ronda de aranceles para importaciones procedentes de 60 países y economías, como parte de una investigación sobre los esfuerzos para combatir el trabajo forzoso.

La medida fue comunicada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), dirigida por Jamieson Greer, y sustituirá el arancel global temporal del 10% que vence la mañana del viernes 24 de julio.

Entre los países incluidos figura Guatemala, cuyas exportaciones estarán sujetas a un arancel adicional del 10%, el mismo porcentaje que se aplicará a México, Honduras y El Salvador.

Economías latinoamericanas afectadas

De acuerdo con el anuncio, los aranceles aplicables en América Latina son los siguientes:

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Arancel adicional del 10%

  • Guatemala
  • Honduras
  • El Salvador

Caso de México

México también figura en la medida; sin embargo, el Gobierno mexicano indicó que el 85% de sus exportaciones continuará amparado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que el arancel se aplicará únicamente al 15% restante.

Otros países alcanzados por la medida

La lista también incluye a:

  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Taiwán
  • Suiza
  • Canadá
  • Reino Unido

En algunos casos, las tasas podrán variar según el país de origen y el tipo de producto importado.

China no figura en esta nueva lista debido a que sus exportaciones ya están sujetas a aranceles específicos y superiores.

¿Qué implica para Guatemala?

La información divulgada por la USTR no detalla qué productos guatemaltecos estarán sujetos al nuevo gravamen ni si existirán excepciones relacionadas con el acuerdo de comercio recíproco entre Guatemala y Estados Unidos.

Durante la investigación, Guatemala presentó observaciones ante la USTR y adoptó el Acuerdo Ministerial 377-2026, que prohíbe la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

Asimismo, el Ministerio de Trabajo deberá elaborar un listado de empresas relacionadas con esas prácticas con base en información obtenida mediante cooperación internacional, ya que no tiene facultades para efectuar investigaciones en el extranjero.

¿Por qué Estados Unidos impuso los nuevos aranceles?

La decisión deriva de las investigaciones iniciadas en marzo por la USTR al amparo de la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense.

El procedimiento buscaba determinar si las políticas de las economías investigadas para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso perjudicaban a los trabajadores y las empresas de Estados Unidos.

Tras recibir comentarios de gobiernos y sectores involucrados, la USTR concluyó que las prácticas identificadas justificaban la aplicación de las nuevas medidas comerciales.

Los aranceles fueron anunciados horas antes del vencimiento del arancel global temporal del 10%, en una nueva etapa de la política comercial impulsada por la Administración de Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

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El Gobierno de Guatemala, y por aparte sectores de productores y exportadores, presentaron ante el USTR su postura y avances en busca de que no se impongan nuevos aranceles a productos nacionales. (Foto, Prensa Libre: Shutterstock).

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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