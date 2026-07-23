Sectores productores y exportadores a la expectativa por próximas decisiones arancelarias de Estados Unidos

Al anuncio del jefe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, acerca de que el presidente Donald Trump prepara una nueva ronda de aranceles para decenas de países, se sumó la confirmación del funcionario ante el Comité de Finanzas del Senado de que se mantendrá la política arancelaria como parte de los intereses de esa nación para revertir el déficit comercial.

Según la información surgida en la citación del Comité de Finanzas efectuada el miércoles 22 de julio, el jefe de USTR refirió que las facultades específicas que utiliza esta administración han cambiado, pero la estrategia comercial se mantiene y que continuarán usando aranceles, así como la negociación de acuerdos comerciales, para apoyar la reindustrialización de la economía y la protección de los trabajadores de ese país.

Expectativa

Los sectores en Guatemala están a la expectativa, ya que el 24 de julio vence el plazo de 150 días de los aranceles temporales del 10% implementados con base en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974.

Además, se espera la decisión que tome el USTR y el gobierno sobre las 60 economías investigadas bajo la Sección 301, incluida Guatemala, por la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. El 2 de junio la entidad propuso la implementación de aranceles de 10% y de 12.5%, ya que, según informó, determinó que las economías investigadas incumplen con contar con medidas contra este tipo de prácticas para realizar importaciones y su implementación.

En la primera quincena de julio se efectuaron audiencias o comentarios públicos para presentar sus descargos o solicitar la no implementación de aranceles y se prevé que la decisión del USTR y del gobierno de ese país se dé a conocer esta semana, ya que podría ser una forma de sustituir el arancel que está por vencerse.

También se está a la expectativa de la entrada en vigencia del Acuerdo de Comercio Recíproco firmado entre ambos países y si se logró incluir productos que habían quedado fuera de la exención del arancel del 10%, el cual mantienen. Respecto al tema, la ministra de Economía, Gabriela García, informó el lunes que la próxima semana el país tendrá su primera audiencia oficial de entrega de resultados de los compromisos, por lo que espera “contar con información más clara sobre la entrada en vigencia, las partidas arancelarias y los plazos”.

Ninguno de los dos aspectos fue informado de forma específica por Greer en la cita con el Comité de Finanzas del Senado. Sin embargo expresó que “estamos comprometidos a seguir utilizando aranceles y a negociar acuerdos para apoyar la reindustrialización de nuestra economía, proteger a los trabajadores estadounidenses, aumentar sus salarios y reducir nuestro déficit comercial”.

Agregó que “la combinación de aranceles y acuerdos, pilares de la política comercial del presidente, ha dado resultados rápidos e impresionantes”. Entre ellos mencionó que Estados Unidos cuenta en la actualidad con 19 acuerdos marco o recíprocos que abarcan el 32% del producto interno bruto mundial.

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Por aparte, un senador consultó acerca de que, mientras continúan negociando nuevos acuerdos comerciales, qué más se puede hacer para abrir mercados a la carne de res estadounidense y que puedan competir en igualdad de condiciones. El funcionario indicó que se logró que Australia abriera sus mercados a la carne de res estadounidense después de 20 años de cierre, y que cuentan con el apoyo de Argentina y otros países de Sudamérica y Centroamérica que han facilitado este proceso, aunque no identificó a cada país de la región.

Guatemala y Estados Unidos firmaron su acuerdo de comercio recíproco el 30 de enero del 2026, aunque está pendiente de entrar en vigencia.

Según el Mineco, en este se deja con arancel cero a alrededor del 72% de las exportaciones de productos guatemaltecos hacia ese país. Estos representan unos US$3 mil 300 millones en exportaciones.

Sin embargo, el 28% restante, que según Agexport representa alrededor de US$1 mil 530 millones en exportaciones anuales, sigue sujeto al 10% del arancel vigente.

Camagro: expectativa, y cronograma necesario para continuar avances

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), indicó que entre los aspectos importantes expuestos en la audiencia por el Representante de Comercio está la confirmación de las bases de la política comercial del Gobierno de Estados Unidos y los avances en su implementación para reafirmar los intereses de ese país de revertir el déficit comercial, entre ellos los 19 Acuerdos de Comercio Recíproco firmados a la fecha.

Respecto a la próxima decisión que tome ese país sobre Guatemala por las investigaciones referentes a importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso expuso que “la expectativa cuando se publique el informe final es que se reconozca que Guatemala adoptó la medida y está en proceso de implementación”.

También se espera que en el Anexo A del acuerdo los productos agrícolas guatemaltecos se mantengan excluidos del arancel, como café, banano, aguacates, mangos, papayas y piña, entre otros. Pero, además, se amplíe la lista para que queden con exención del impuesto productos adicionales como algunos vegetales (arvejas, brócoli, coliflor) y frutas (como los arándanos y otros).

Respecto a la revisión de compromisos incluidos en el acuerdo comercial que anunció el gobierno, Caballeros explicó que el Mineco solicitó una reunión al USTR para presentar avances. Por ello, Camagro considera importante que este informe se acompañe de los distintos acuerdos ministeriales o gubernativos que los ministerios hayan emitido para dar cumplimiento a los compromisos, así como un cronograma previsto.

Sin embargo, considera que el cronograma debería incluir plazos específicos e instrumentos verificables, ya que avanzar en el cumplimiento de los compromisos es importante para que el acuerdo pueda entrar en vigor y brinde mayor certeza al acceso libre de aranceles recíprocos.

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Agexport: suficientes argumentos para lograr arancel cero

Claudia de Del Águila, directora de Incidencia del Entorno Exportador de Agexport, mencionó que el discurso del funcionario estadounidense confirma que las decisiones comerciales estarán basadas en demostrar cómo un socio contribuye a los objetivos de America First y que continuará privilegiando a los socios que fortalezcan su competitividad y sus cadenas de suministro, y que esto coincide con los argumentos que Agexport presentó en la audiencia ante esa entidad hace dos semanas, en el sentido de que Guatemala fortalece las cadenas de suministro de ese país y que las exportaciones guatemaltecas complementan, no desplazan, la producción estadounidense.

Coincide con Caballeros en indicar que “creemos que existen argumentos técnicos sólidos para avanzar hacia el restablecimiento del arancel cero para los productos guatemaltecos que aún mantienen un 10%”.