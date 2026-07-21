Trump prepara nuevos aranceles para decenas de países y eleva la incertidumbre en los mercados

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Trump prepara nuevos aranceles para decenas de países y eleva la incertidumbre en los mercados

EE. UU. adelantó que anunciará nuevas medidas comerciales en los próximos días, mientras evalúa imponer gravámenes a productos de decenas de países y mantiene investigaciones por presunto trabajo forzoso.

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WASHINGTON (United States), 21/07/2026.- US President Donald J Trump takes questions as he meets with Lebanese President Joseph Aoun in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 21 July 2026. (Líbano) EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, durante un evento oficial en el Despacho Oval de la Casa Blanca. (Foto: Prensa Libre, EFE).

El Gobierno del presidente Donald Trump anunció que prepara una nueva ronda de aranceles para decenas de países, una medida que podría darse a conocer esta misma semana, según confirmó este martes 21 de julio el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer.

"Esperamos que haya novedades pronto", afirmó Greer durante una entrevista con la cadena CNBC, al ser consultado sobre un reporte del Financial Times que anticipa el anuncio de nuevos gravámenes.

Aunque confirmó que el Gobierno trabaja en las nuevas medidas, Greer no precisó cuándo entrarán en vigor.

El funcionario explicó que antes debe cumplir con el proceso de notificación al Congreso de Estados Unidos y a las partes involucradas.

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Las declaraciones se producen pocos días antes de que expiren los aranceles implementados el 24 de febrero por la administración Trump, en caso de que el Congreso no apruebe una prórroga.

Investigan importaciones de 60 países

Greer también indicó que el Gobierno estadounidense investiga productos procedentes de 60 países por presunto uso de trabajo forzoso en su fabricación.

De comprobarse esas prácticas, la administración Trump impondría nuevos aranceles con base en la legislación estadounidense que prohíbe el ingreso de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.

Aranceles del 50% a Canadá

El anuncio se produce un día después de que Trump informara sobre un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá.

Según la Casa Blanca, esos gravámenes entrarán en vigor dentro de 30 días y excluyen productos como energía, potasa, minerales críticos y pescado.

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Trump justificó la medida al señalar que el humo provocado por los incendios forestales registrados en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario ha afectado a varios estados de la costa este de Estados Unidos.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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