Camión cisterna aplasta autopatrulla de la PNC y causa la muerte de dos agentes en Morales

Al menos dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) murieron y tres resultaron heridos luego de que un camión cisterna volcara y aplastara la autopatrulla en la que viajaban por el kilómetro 251 de la ruta al Atlántico, en Morales, Izabal, reportaron los Bomberos Voluntarios.

El hecho ocurrió en la aldea Darmouth, hasta donde los Bomberos Voluntarios se desplazaron para auxiliar a los agentes. El 90% de la autopatrulla quedó debajo del camión cisterna.

De forma preliminar se informó que los socorristas trasladaron a tres agentes heridos a un hospital cercano. Otros dos murieron entre los hierros retorcidos de la autopatrulla, por lo que fue necesario utilizar equipo hidráulico para recuperar los cuerpos.

Por el momento se desconocen las causas del accidente y si el piloto del camión cisterna fue capturado.

Jorge Aguilar, vocero de la PNC, confirmó que una autopatrulla de la Comisaría 61, de Izabal, sufrió un accidente de tránsito en el kilómetro 251 de la ruta al Atlántico, en la aldea Darmouth, Morales, Izabal.

Agregó que un camión cisterna cayó sobre la autopatrulla IZA-140, en la que viajaban policías del núcleo de reserva de la Comisaría 61. Dos agentes murieron y tres fueron trasladados heridos a un centro asistencial.

La PNC identificó a los agentes heridos como Nestor Quintino Guevara Salazar, Oscar Danilo Pineda Gómez y Oliver Dagoberto Leon Sanabria. Los fallecidos son Rony Vitelio Cortez López, y Brandon Marcelo Camo Soloman.

Según el parte policial, los agentes retornaban de una comisión a bordo de la autopatrulla IZA-140, conducida por Leon Sanabria, luego de apoyar a la subestación de Morales en la seguridad de la cárcel de máxima seguridad El Triunfo. En el trayecto fueron embestidos por el camión cisterna con placas C-104BPV, conducido por Nery Sau Palala Contreras, de 53 años.

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