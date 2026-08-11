Impuesto de circulación 2026: autoridades de tránsito aclaran si hubo multas tras vencer el plazo

La ampliación del plazo para pagar el impuesto sobre circulación de vehículos terrestres (ISCV) se aprobó en el Congreso el 29 de julio recién pasado y cobró vigencia este martes 11 de agosto con su publicación el diario oficial.

La ley temporal establece que el pago del impuesto podrá realizarse hasta el último día hábil de diciembre del 2026. Además, exonera de multas e intereses generados por la falta de pago desde el 1 de agosto hasta la entrada en vigor de la norma.

Aunque el plazo original para pagar el impuesto sobre circulación de vehículos terrestres (ISCV) venció el 31 de julio, las policías municipales de tránsito consultadas aseguraron que no impusieron multas durante los días en que la prórroga aún no había sido publicada oficialmente.

Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, indicó que desde la aprobación de la medida por el Congreso no se emitieron sanciones por la falta de pago del impuesto.

Santos explicó que la PMT se mantuvo a la espera de lo que estableciera la nueva norma.

En la capital, Amílcar Montejo, de la PMT de Ciudad de Guatemala, señaló que durante los días transcurridos entre el vencimiento del plazo original y la publicación del decreto tampoco se emitieron multas ni se realizaron operativos específicos para verificar el pago del impuesto.

Montejo explicó que, con la publicación de la norma, las autoridades deberán respetar la prórroga y podrán realizar operativos para verificar el pago del ISCV.

En Mixco, Roger Escalante, de Emixtra, también confirmó que no se colocaron multas por esta situación. Señaló que se giraron instrucciones a los agentes para que no sancionaran a los conductores mientras se esperaba la resolución definitiva sobre la prórroga.

Escalante añadió que, a partir de ahora, Emixtra continuará con acciones de prevención y recordará a los vecinos el plazo establecido para cumplir con el pago.

¿Por qué se amplió el plazo para pagar el ISCV?

Según los diputados, la medida busca aliviar la carga económica de los contribuyentes ante el incremento en el precio de los combustibles, la canasta básica y otros factores que han elevado el costo de vida.

La prórroga también permitirá que quienes aún no han pagado el impuesto puedan hacerlo cuando reciban el aguinaldo.

Hasta el 28 de julio, el 70% de los propietarios de vehículos ya había pagado el tributo. Esto significa que alrededor del 30% del parque vehicular pendiente podrá beneficiarse del nuevo plazo.

Con la ampliación, la tarjeta de circulación y la calcomanía correspondientes al 2025 mantendrán su validez hasta el 31 de diciembre del 2026. Sin embargo, continúa siendo obligatorio que todo conductor de vehículo o motocicleta porte la licencia de conducir, la tarjeta de circulación y la calcomanía.

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