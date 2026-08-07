Feriado del 15 de agosto en Guatemala 2026: ¿se traslada y quiénes pueden gozar del descanso?

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Feriado del 15 de agosto en Guatemala 2026: ¿se traslada y quiénes pueden gozar del descanso?

El 15 de agosto es feriado en la Ciudad de Guatemala y otros municipios, pero este 2026 surge la duda sobre cuándo se gozará el descanso. Esto dice la ley.

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Feriados en Guatemala

La Feria de Jocotenango es uno de los eventos más populares durante el feriado del 15 de agosto en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Los capitalinos y quienes estudian o laboran en la capital disfrutarán del feriado del 15 de agosto, día en que se celebra a la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala.

Esta advocación mariana inspiró el nombre de la ciudad, oficialmente denominada Nueva Guatemala de la Asunción.

Por esta celebración, el 15 de agosto se suspenden las actividades académicas y laborales tanto en la Ciudad de Guatemala como en otros municipios que también están bajo el patronazgo de esa advocación de la Virgen María.

En el calendario del 2026, el 15 de agosto cae en sábado. Por ello, ha surgido la duda de si el descanso deberá trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente, como en algunos asuetos.

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Según la Ley que Promueve el Turismo Interno (Decreto 42-2010), los feriados de Semana Santa, el Día de la Independencia y las festividades de cada localidad están excluidos del traslado de asuetos.

Por tanto, el 15 de agosto, por ser una festividad local en honor a la Virgen de la Asunción, tampoco está entre las fechas movibles que establece la ley y debe permanecer en sábado, como marca el calendario.

Así, el descanso lo disfrutarán solo quienes trabajan o estudian el sábado en la capital o en los municipios que celebran su fiesta patronal ese día, mientras que para el resto será un fin de semana normal, pero con feria y actividades culturales y religiosas.

La fiesta religiosa recuerda la Asunción de la Virgen María, quien, según el dogma católico, fue asunta al cielo al final de su vida en la Tierra, lo que significa que fue llevada en cuerpo y alma por el poder de Dios.

"Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como Reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte", dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 966.

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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