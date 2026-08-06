Escenario
Virgen de la Asunción 2026: programa de actividades de agosto en honor a la patrona de la Ciudad de Guatemala
La Parroquia Nuestra Señora de la Asunción realizará diversas actividades en conmemoración de la Virgen de la Asunción, como antesala del 15 de agosto. Esta es la programación.
Por cumplirse 75 años del Dogma de la Asunción, la Virgen Patrona de la Ciudad, visito a la Virgen de la Inmaculada Concepción del templo de San Francisco conocida como Patrona Tutelar de la Ciudad (Foto Prensa Libre: Erick Avila)
La Ciudad de Guatemala se prepara para celebrar a la Virgen de la Asunción este 15 de agosto, cuando, cubierta con un manto verde esmeralda, recorra en hombros de los devotos las calles del Centro Histórico.
La Iglesia católica celebra el dogma de la Asunción de María, madre de Jesús, al cielo, así como la importancia de esta advocación para la Ciudad de Guatemala. Como parte de la celebración, la Junta Directiva de la Cofradía Nuestra Señora de la Asunción informó que este año la Virgen estrenará un manto verde esmeralda y una corona.
La alegoría que acompañará al cortejo procesional tendrá como lema “Perla preciosa del mar, inmensurable del amor”. La agenda preparatoria incluirá rezos, misas y conciertos, además de la tradicional Feria de Jocotenango.
La Ciudad de Guatemala celebra 250 años de su fundación, pero la historia de la Virgen tiene raíces que se remontan al pueblo de Jocotenango, cuyo primer asentamiento se encontraba cerca del valle de Panchoy, donde la población kaqchikel la veneraba.
Después de los terremotos de Santa Marta, en 1773, la Corona española trasladó la capital del reino a su cuarto asentamiento, el valle de la Ermita. Los pueblos indígenas tributarios, como Jocotenango, también fueron trasladados a la nueva Ciudad de Guatemala.
En honor a la Virgen de la Asunción, la nueva capital del país recibió el nombre de Nueva Guatemala de la Asunción. Estas son algunas de las actividades que honran el legado religioso y cultural de la Virgen.
Viernes 7 de agosto
- 7 horas: Santa misa en el templo
- 18 horas: rezo del segundo día de la novena
- 19 horas: concierto de la Sinfónica Municipal
Sábado 8 de agosto
Templo parroquial
- 7 horas: santa misa
- 10 horas: bendición de los locales de la feria
- 17.30 horas: rezo del tercer día de la novena
- 18 horas: santa misa dominical
- 19 horas: concierto de alabados y sones
Domingo 9 de agosto
- 8 horas: santa misa
- 10.30 horas: santa misa y bendición de la vestidura de la Virgen del Tránsito
- 12.15 horas: santa misa y bendición del ropaje y la corona de la Virgen
- 16 horas: santa misa en San José de la Montaña
- 17 horas: rezo del cuarto día de la novena
- 18 horas: santa misa
Lunes 10 de agosto
- 7 horas: santa misa en el templo, transmitida por Radio María
- 17.30 horas: santa misa
- 18 horas: rezo del quinto día de la novena
Martes 11 de agosto
- 7 horas: santa misa en el templo, transmitida por Radio María
- 17.30 horas: santa misa en el templo
- 18 horas: rezo del sexto día de la novena
Miércoles 12 de agosto
- 7 horas: santa misa en el templo, transmitida por Radio María
- 9.30 horas: salida de la procesión rumbo a la feria
- 11 horas: misa en la feria y bautizos
- 17.30 horas: santa misa en el templo
- 18 horas: rezo del séptimo día de la novena
Jueves 13 de agosto
- 7 horas: santa misa en el templo
- 17.30 horas: santa misa en el templo
- 18 horas: hora santa y rezo del octavo día de la novena
Viernes 14 de agosto
- 7 horas: santa misa en el templo, transmitida por Radio María
- 15 horas: salida de la procesión de la Virgen del Tránsito desde la Casa San José de la Montaña
- 17 horas: ingreso de la procesión de la Virgen del Tránsito
- Conclusión de la novena
- 18 horas: santa misa con la Pastoral Juvenil del Decanato
- 19 horas: serenata
Sábado 15 de agosto
Templo parroquial
- 5 horas: santa misa
- 6.15 horas: salida de la procesión
- 7 horas: rosario
- 9 horas: rosario
- 9.30 horas: ingreso de la procesión a la Catedral Metropolitana
- 10 horas: santa misa en la Catedral Metropolitana
- 10.30 horas: santa misa en el templo parroquial
- 12.15 horas: santa misa en el templo parroquial
- 13.30 horas: rosario
- 15 horas: celebración de la Palabra
- 16 horas: rosario
- 18 horas: santa misa dominical
- 19.30 horas: entrada de la procesión
- 22 horas: cierre del templo