Virgen de la Asunción 2026: programa de actividades de agosto en honor a la patrona de la Ciudad de Guatemala

La Ciudad de Guatemala se prepara para celebrar a la Virgen de la Asunción este 15 de agosto, cuando, cubierta con un manto verde esmeralda, recorra en hombros de los devotos las calles del Centro Histórico.

La Iglesia católica celebra el dogma de la Asunción de María, madre de Jesús, al cielo, así como la importancia de esta advocación para la Ciudad de Guatemala. Como parte de la celebración, la Junta Directiva de la Cofradía Nuestra Señora de la Asunción informó que este año la Virgen estrenará un manto verde esmeralda y una corona.

La alegoría que acompañará al cortejo procesional tendrá como lema “Perla preciosa del mar, inmensurable del amor”. La agenda preparatoria incluirá rezos, misas y conciertos, además de la tradicional Feria de Jocotenango.

La Ciudad de Guatemala celebra 250 años de su fundación, pero la historia de la Virgen tiene raíces que se remontan al pueblo de Jocotenango, cuyo primer asentamiento se encontraba cerca del valle de Panchoy, donde la población kaqchikel la veneraba.

Después de los terremotos de Santa Marta, en 1773, la Corona española trasladó la capital del reino a su cuarto asentamiento, el valle de la Ermita. Los pueblos indígenas tributarios, como Jocotenango, también fueron trasladados a la nueva Ciudad de Guatemala.

En honor a la Virgen de la Asunción, la nueva capital del país recibió el nombre de Nueva Guatemala de la Asunción. Estas son algunas de las actividades que honran el legado religioso y cultural de la Virgen.

Viernes 7 de agosto

7 horas: Santa misa en el templo

18 horas: rezo del segundo día de la novena

19 horas: concierto de la Sinfónica Municipal

Sábado 8 de agosto

Templo parroquial

7 horas: santa misa

10 horas: bendición de los locales de la feria

17.30 horas: rezo del tercer día de la novena

18 horas: santa misa dominical

19 horas: concierto de alabados y sones

Domingo 9 de agosto

8 horas: santa misa

10.30 horas: santa misa y bendición de la vestidura de la Virgen del Tránsito

12.15 horas: santa misa y bendición del ropaje y la corona de la Virgen

16 horas: santa misa en San José de la Montaña

17 horas: rezo del cuarto día de la novena

18 horas: santa misa

Lunes 10 de agosto

7 horas: santa misa en el templo, transmitida por Radio María

17.30 horas: santa misa

18 horas: rezo del quinto día de la novena

Martes 11 de agosto

7 horas: santa misa en el templo, transmitida por Radio María

17.30 horas: santa misa en el templo

18 horas: rezo del sexto día de la novena

Miércoles 12 de agosto

7 horas: santa misa en el templo, transmitida por Radio María

9.30 horas: salida de la procesión rumbo a la feria

11 horas: misa en la feria y bautizos

17.30 horas: santa misa en el templo

18 horas: rezo del séptimo día de la novena

Jueves 13 de agosto

7 horas: santa misa en el templo

17.30 horas: santa misa en el templo

18 horas: hora santa y rezo del octavo día de la novena

Viernes 14 de agosto

7 horas: santa misa en el templo, transmitida por Radio María

15 horas: salida de la procesión de la Virgen del Tránsito desde la Casa San José de la Montaña

17 horas: ingreso de la procesión de la Virgen del Tránsito

Conclusión de la novena

18 horas: santa misa con la Pastoral Juvenil del Decanato

19 horas: serenata

Sábado 15 de agosto

Templo parroquial