Cortejo procesional de la Virgen de la Asunción 2026: mapa del recorrido, horario y puntos de referencia

Agosto marca la celebración de la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala, donde cada 15 de agosto recorre las calles del Centro Histórico elevada por devotos y fieles que, como cada año, le rinden homenaje.

Entre flores, devoción y meditación de los fieles, el cortejo procesional de la imagen de la Virgen de la Asunción avanzará desde la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en la zona 2, y llegará a la Catedral Metropolitana. Luego recorrerá el Centro Histórico antes de regresar a la parroquia.

La Junta Directiva de la Cofradía Nuestra Señora de la Asunción destacó que este año la imagen de la Virgen de la Asunción estrenará nuevamente un manto verde esmeralda. Asimismo, detalló que tendrá otra particularidad: estrenará una nueva presea, una corona ofrendada por sus devotos.

La línea gráfica de la alegoría que acompañará a la Virgen de la Asunción estará inspirada en el lema "Perla preciosa del mar, inmensurable del amor". Los organizadores compartieron que el cortejo mostrará a la Virgen revestida con el manto verde esmeralda.

El conjunto estará rematado por un arrecife del que emergerán las olas que rodearán la imagen, destacó uno de los integrantes de la junta directiva. Se tiene previsto que el cortejo esté integrado por 73 turnos de 46 personas cada uno.

La Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala, tiene profundas raíces históricas que se remontan al pueblo de Jocotenango, cuyo primer asentamiento se encontraba cerca del valle de Panchoy. Posteriormente, sus habitantes fueron reubicados en el valle de la Ermita, adonde la imagen los acompañó y se convirtió en la patrona de la Ciudad de Guatemala.

Fue el rey Carlos III quien proclamó a la Virgen de la Asunción como patrona de la localidad, con lo que dio carácter oficial y religioso a su culto. Con el tiempo, su devoción creció hasta que fue coronada por el papa Juan Pablo II, hecho que forma parte de la historia de esta metrópoli.

Este es el recorrido procesional con el que se recordará su historia y se rendirá homenaje a la devoción que inspira entre los fieles.

Fecha

Sábado,15 de agosto del 2026.

Lugar

Salida: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, zona 2, Ciudad de Guatemala.

Puntos de referencia

Salida: 6.30 horas

Templo de la Recolección: 8.10 horas

S. I. Catedral Metropolitana: 9.40 horas

Portal del Comercio: 11.40 horas

San Francisco: 12.25 horas

Arco de Correos: 13 horas

Basílica Nuestra Señora del Rosario: 14 horas

Parroquia La Merced: 15.45 horas

Santa Teresa: 16.20 horas

Palacio Nacional de la Cultura: 17 horas

1.ª calle y 6.ª avenida, zona 2: 17.45 horas

Entrada: 19.30 horas

Recorrido procesional Parroquia Nuestra Señora de la Asunción. (Foto Prensa Libre: Cortesía Junta Directiva de la cofradía Nuestra Señora de la Asunción)