Feria de Jocotenango 2026: fechas, horarios, actividades, parqueos, transporte gratuito y horarios de iluminación del Mapa en Relieve

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Feria de Jocotenango 2026: fechas, horarios, actividades, parqueos, transporte gratuito y horarios de iluminación del Mapa en Relieve

Con una combinación de gastronomía, color y diversión, la Feria de Jocotenango regresa para celebrar a la Virgen de la Asunción. Conozca las actividades, los horarios y los servicios disponibles antes de su visita.

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Feria de Jocotenango

La feria de Jocotenango contará con más de 300 puestos de venta, en donde habrá comida típica y actividades diversas. (Foto Prensa Libre: Carlos Hernández)

Entre antojitos, juegos mecánicos y diversión, la Ciudad de Guatemala celebrará su fiesta patronal del 2026 en honor de la Virgen de la Asunción, una tradición que se remonta al siglo XVI en el municipio de Jocotenango, Sacatepéquez.

Con un legado cargado de cultura, historia e identidad, la llamada Feria de Jocotenango se trasladó junto con la capital al Valle de la Ermita en 1776 y se estableció en lo que hoy se conoce como el barrio de Jocotenango.

La celebración recuerda el legado de dos pueblos: el primero, el pueblo kaqchikel de Jocotenango, originario de Sacatepéquez; el segundo, el barrio de Jocotenango, establecido en la zona 2 capitalina, según destacaron historiadores a Prensa Libre en uno de sus artículos.

Como ya es costumbre, este barrio volverá a ser el centro de atención cuando cientos de capitalinos y visitantes recorran el Hipódromo del Norte, en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, en busca de dulces típicos, comida de temporada y espacios de diversión con los juegos mecánicos.

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Por su parte, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción será el punto de encuentro para rendir homenaje a la Virgen de la Asunción.

Según la Municipalidad de Guatemala, para este año habrá 306 comerciantes que ofrecerán a los capitalinos una diversidad de productos. Además, se tendrá la iluminación del Mapa en Relieve.

Durante los nueve días de la feria, los visitantes podrán disfrutar de gastronomía como chuchitos, atol, churros y garnachas, así como de dulces típicos, entre ellos canillitas de leche, cocadas e higos en miel. Estos son los datos que debe conocer del evento:

Fecha

Del 8 al 16 de agosto del 2026

Horario

De 10 a 22 horas

Lugar

Avenida Simeón Cañas, zona 2 de la Ciudad de Guatemala (Hipódromo del Norte)

Precios

  • Entrada gratuita
  • Juegos y comida a diversos precios

Actividades

Mapa en Relieve

  • Sábado 8 y domingo 9 de agosto: de 8 a 22 horas
  • Lunes 10, martes 11 y miércoles 12 de agosto: de 8 a 20 horas
  • Jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de agosto: de 8 a 22 horas

Servicio gratuito de Trolley Bus

  • Ruta Finca El Zapote–Universidad Mariano Gálvez–Cervecería: sábados y domingos de la feria, de 10 a 20 horas
  • Ruta Municipalidad de Guatemala–Parque San Sebastián: sábados y domingos de la feria, de 10 a 20 horas

Parqueos habilitados

  • Universidad Mariano Gálvez
  • Municipalidad de Guatemala (Plaza Italia)
  • Parqueos del IGSS

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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