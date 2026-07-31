Festival del Chocolate 2026: programación, música y actividades de la cuarta edición que se celebrará en San Juan del Obispo

Desde una de las localidades más importantes de Antigua Guatemala llega la IV edición del Festival del Chocolate, un evento que reúne herencia gastronómica, cultura y música.

San Juan del Obispo abrirá sus puertas para celebrar la tradición de la elaboración del chocolate artesanal, que ha pasado de generación en generación. El festival contará con una expo-venta de productores de chocolate, concierto de marimba, gastronomía, música y presentaciones de ballet.

Reconocida como Best Tourism Village por la Organización Mundial del Turismo (OMT), esta localidad busca que visitantes nacionales y extranjeros exploren las tradiciones, costumbres y cultura de la comunidad, además de disfrutar de la gastronomía a base de chocolate.

Más allá de reunir a productores y vendedores de chocolate, este festival busca celebrar la elaboración del chocolate artesanal antigüeño como parte de su tradición. El programa incluye un concierto de la Marimba Maderas Chapinas, presentaciones de saxofón y ballet.

Además de la venta de antojitos y de productos elaborados con níspero y chocolate, en este espacio podrá disfrutar en familia. También podrá conocer la historia, las tradiciones y los lugares emblemáticos de la comunidad por medio del turismo comunitario.

Estas son las actividades de la IV edición del Festival del Chocolate.

Fecha

Domingo 9 de agosto del 2026

Hora

De 8 a 18 horas

Lugar

Plaza Central de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala

Entrada

Ingreso libre

Programa de actividades

8 horas: Inicio de la expo-venta de productores de chocolate, artesanos, productores de níspero y cocineras tradicionales.

Inicio de la expo-venta de productores de chocolate, artesanos, productores de níspero y cocineras tradicionales. 11.30 horas: Acto de inauguración.

Acto de inauguración. 12 horas: Concierto de la Marimba Maderas Chapinas.

Concierto de la Marimba Maderas Chapinas. 13 horas: Presentación de ballet, a cargo de Luisella Guillén.

Presentación de ballet, a cargo de Luisella Guillén. 13.15 horas: Presentación del saxofonista Francisco Javier Díaz Arias.

Presentación del saxofonista Francisco Javier Díaz Arias. 13.30 horas: Presentación de ballet, a cargo de Luisella Guillén.

Presentación de ballet, a cargo de Luisella Guillén. 15 horas: Presentación de Geovani Sánchez, "El Sanjuanerito".

Presentación de Geovani Sánchez, "El Sanjuanerito". 17 horas: Presentación del saxofonista Francisco Javier Díaz Arias.

Transporte

Quienes deseen utilizar el servicio de bus gratuito desde Antigua Guatemala hacia San Juan del Obispo pueden inscribirse en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiTQGfvzsfVsCGkR6WJmHb6Y-MttFkg7zPsEstrbHX-3g05Q/viewform

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