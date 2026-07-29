Miss Universo Guatemala 2026: fecha, lugar y lo que debe saber sobre la gala que coronará a la próxima representante del país

Uno de los eventos más importantes que celebra la belleza de la mujer guatemalteca es Miss Universo Guatemala, certamen que coronará a la reina que representará al país en el concurso internacional que se celebrará en noviembre en Puerto Rico.

En la pasarela competirán 27 reinas de belleza, representantes de los 22 departamentos, la comunidad migrante y la comunidad de guatemaltecos en el extranjero. De ellas será elegida la próxima Miss Universo Guatemala 2026.

En esta 55.ª edición, cada participante mostrará su elegancia, inteligencia y belleza tanto en la pasarela como en la oratoria.

El certamen busca una reina integral, según comentó Óscar Flores, director nacional de la organización Miss Universo Guatemala, ya que la representante será vocera del empoderamiento femenino.

Los organizadores buscan una mujer empoderada, con belleza, elegancia, inteligencia y proyección social. Durante la gala, la actual Miss Universo Guatemala, Raschel Paz, se despedirá de su reinado y entregará la corona a su sucesora.

Los organizadores destacaron anteriormente que, como parte de las sorpresas, participará la actual Miss Universo, Fátima Bosch. Esto es lo que se conoce del evento.

Fecha

Sábado 8 de agosto del 2026

Hora

18 horas

Lugar

Salón 6, Parque de la Industria, Ciudad de Guatemala

Entradas

Boletos a la venta en www.eticket.gt

Precios

VIP: Q685 por persona

General: Q350

Evento sujeto a cargo por servicio del sistema eticket.

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