Omisos ante la SAT: cómo y cuándo suspende el IVA y se bloquea la factura electrónica

Economía

Omisos ante la SAT: cómo y cuándo suspende el IVA y se bloquea la factura electrónica

La SAT detalló los avisos y plazos del proceso ante los omisos que pueden llevarle a una suspensión y dejarle sin IVA ni factura electrónica.

|

time-clock

Persona revisa cuentas y cálculos relacionados con obligaciones tributarias y el IVA.

Contribuyentes deben verificar su situación tributaria para evitar sanciones por omisión. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) explicó el proceso que aplica a los contribuyentes con omisos antes de suspender su afiliación al IVA.

La institución aclaró que la medida no es inmediata, ya que previamente los usuarios reciben avisos enviados al correo electrónico y a la Agencia Virtual.

De no regularizar su situación, el contribuyente puede quedar inhabilitado para emitir Factura Electrónica en Línea (FEL), lo cual afecta su facturación.

La SAT recomendó verificar el estatus tributario y atender las notificaciones para evitar la suspensión, especialmente ante el anuncio del proceso de suspensión de siete mil contribuyentes en este mes de febrero.

Omisos de la SAT: preguntas y respuestas

Además, la entidad explicó —en formato de preguntas y respuestas— el procedimiento, los plazos y las consecuencias para quienes figuran como omisos.

1. ¿Qué pasos deben seguir los contribuyentes que aparecen con omisos para regularizar su situación antes de la suspensión?

La SAT recomienda que el contribuyente consulte primero el Verificador Integrado en su portal oficial para identificar posibles omisiones y conocer su situación tributaria actual.

Posteriormente, debe regularizar sus obligaciones formales y sustantivas mediante el pago de los impuestos correspondientes, utilizando los canales electrónicos habilitados por la institución, como Declaraguate.

2. ¿Existe un plazo adicional o algún mecanismo de prórroga para quienes aún no han completado sus pagos del IVA?

La SAT indicó que el proceso contempla plazos legales previamente establecidos y notificados al contribuyente. No se trata de una prórroga automática, sino de una serie de avisos preventivos que se entregan antes de aplicar la suspensión.

Infografía de la SAT explica el proceso para contribuyentes omisos previo a la suspensión de la afiliación al IVA.
La SAT difundió una aviso con los pasos que siguen los contribuyentes omisos antes de la suspensión de la afiliación al IVA. (Infografía Prensa Libre: cortesía SAT)

3. ¿Cuál es el procedimiento previo a la suspensión de la afiliación al IVA?

El proceso inicia con un primer aviso enviado al correo electrónico registrado y al buzón de la Agencia Virtual, otorgando un plazo de 30 días hábiles para regularizar la situación. Si no se atiende, se emite un segundo aviso con un plazo adicional de 15 días hábiles.

Al vencerse este último sin que el contribuyente regularice sus obligaciones, la SAT procede a la suspensión de la afiliación al IVA.

Una vez presentadas y pagadas las declaraciones correspondientes, la afiliación se reactiva automáticamente en un plazo máximo de 24 horas.

4. ¿Cómo pueden los contribuyentes verificar si están incluidos en la lista de omisos antes del 2 o 4 de febrero o durante febrero de 2026?

La SAT señaló que los contribuyentes deben revisar las notificaciones en su Agencia Virtual, así como los avisos enviados al correo electrónico registrado.

LECTURAS RELACIONADAS

El IGSS recibe cada mes el 15.5% del salario del trabajador, porcentaje que se distribuye entre los programas de salud y el fondo para la pensión por vejez. (Foto, Prensa Libre: cortesía Igss)

¿Cuánto de su sueldo va realmente a su pensión por vejez del Igss?

chevron-right
Afiliado revisa su historial de aportes al IGSS, recordando que seguir cotizando más allá de las 240 cuotas puede aumentar el monto de su pensión por jubilación.

Tiene las 240 cuotas del IGSS, pero no la edad para solicitar la pensión por vejez: estas son sus opciones

chevron-right

5. ¿Qué opciones de pago o facilidades ofrece la SAT para ponerse al día con el IVA pendiente?

Según la normativa vigente, el cumplimiento se valida únicamente mediante el pago total del adeudo, el cual debe realizarse llenando los formularios correspondientes y efectuando el pago en línea o en los bancos del sistema.

En el caso del Régimen de Pequeño Contribuyente, existe la posibilidad de solicitar convenios de pago para regularizar la situación.

6. ¿Qué consecuencias legales o financieras enfrentan los contribuyentes que sean suspendidos por omisión?

La suspensión en el régimen del IVA implica la imposibilidad de emitir Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), interrumpiendo de forma inmediata la facturación del contribuyente.

Además, puede implicar que la SAT desarrolle auditorías con el objetivo de establecer posibles indicios de apropiación o retención indebida de tributos.

LECTURAS RELACIONADAS

ACOMPAÑA CRÓNICA : COLOMBIA RECREACIÓN AME5502. BOGOTÁ (COLOMBIA), 15/12/2024.- Personas en bicicleta recorren la ciclovía este domingo, en Bogotá (Colombia). Ciclistas, atletas, patinadores y paseantes de la capital colombiana tienen una cita infaltable desde hace 50 años: la ciclovía de los domingos y festivos, que desde 1974 reúne a miles de personas a lo largo de más de 127 kilómetros de recorrido urbano, un espacio que se ha convertido en insignia de Bogotá. EFE/ Carlos Ortega

Bicicleta, casco y ganas de explorar: así será el paseo por el Centro Histórico de Guatemala

chevron-right
Prensa Libre Radio es un nuevo canal de comunicación con los guatemaltecos dentro y fuera del país. La inauguración oficial del proyecto es el lunes 9 de febrero de 2026. (Foto Prensa Libre)

Así será la programación de Prensa Libre Radio, la nueva emisora en el 106.5 FM

chevron-right

7. ¿La suspensión del acceso a FEL puede revertirse una vez que el contribuyente regularice sus pagos?

La SAT confirmó que, al cumplirse con las obligaciones pendientes, se levantará automáticamente la suspensión del régimen del IVA en un plazo no mayor de 24 horas, permitiendo al contribuyente retomar la emisión de documentos en el sistema FEL.

8. ¿La SAT ofrece asistencia o canales de orientación para pequeños contribuyentes con dificultades para cumplir con el IVA?

La Intendencia de Atención al Contribuyente pone a disposición:

  • Contact Center 1550
  • Chat SAT - WhatsApp 2217-4090
  • Correo electrónico: ayuda@sat.gob.gt
  • Asistente virtual RITA, en su sitio web www.sat.gob.gt
  • Este departamento también ofrece capacitaciones virtuales sobre el IVA y el Régimen del Pequeño Contribuyente.

9. ¿Qué documentación debe presentar un contribuyente para demostrar que ya regularizó su situación ante la SAT?

  • En el caso del omiso formal, el contribuyente debe presentar las declaraciones omitidas y pagar la multa correspondiente.
  • Para el omiso sustantivo automatizado, al presentar las declaraciones pendientes, el sistema procede con el levantamiento automático de la suspensión del IVA en un plazo máximo de 24 horas.

Prensa Libre Radio

Entérese con contexto y análisis. Sintonice Prensa Libre Radio 106.5 FM

ESCRITO POR:

Sandy Pineda

Periodista de Prensa Libre especializada en política y temas sociales con 7 años de experiencia. Parte del programa International Women's Media Foundation (IWMF) en 2019, y del proyecto Ciclos de Actualización para Periodistas (CAP) 2023.

Lee más artículos de Sandy Pineda

ARCHIVADO EN:

Agencia Virtual SAT Declaraguate FEL IMPUESTOS Omisos Omisos en la SAT SAT Superintendencia de Administración Tributaria 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS