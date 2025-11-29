¿Cuánto de su sueldo va realmente a su pensión por vejez del Igss?

En Guatemala, miles de afiliados al seguro social desconocen cuánto aportan al Igss y cómo ese pago mensual aporta en la pensión por vejez que recibirán al solicitar este beneficio.

Esta falta de información provoca que muchos afiliados, según testimonios recopilados por Prensa Libre, se sorprendan o se sientan inconformes al conocer el monto de su pensión después de años de descuentos.

No obstante, según explica Claudia Sentes, jefa del Departamento de IVS, el aporte destinado específicamente a la pensión vejez es, en realidad, una proporción reducida del total que se paga al seguro social.

Para entender por qué ocurre esto, es fundamental conocer cómo se distribuye el 15.5% del salario que cada mes se reporta al IGSS y qué parte se destina específicamente al programa que financia las pensiones.

Aporte total: cuánto paga el trabajador y cuánto el patrono

El aporte que el Igss recibe por cada empleado se conforma de esta manera:

Trabajador: aporta 4.83%, descontado de su salario.

Patrono: aporta 10.67%, sin afectar el ingreso del empleado.

En total, ambos suman un 15.50%, destinado a financiar todos los programas del seguro social.

Cuánto representa el aporte en cifras reales

Cuando los porcentajes se convierten en montos reales, se evidencia cómo el aporte al Igss aumenta proporcionalmente al ingreso del trabajador.

Un empleado que recibe el salario mínimo no agrícola 2025 en la circunscripción 1, es decir Q3 mil 723.05, genera un aporte total de Q577.07 mensuales al seguro social.

Por otro lado, si el salario asciende a Q4 mil500, el aporte también incrementa y pasa a Q697.50.

Es importante que los afiliados conozcan que la bonificación incentivo de Q250 mensuales no forma parte del salario base y, por lo tanto, no afecta el cálculo de la cuota al Igss.

Esta diferencia ayuda a explicar por qué muchos afiliados cuestionan el monto de su pensión después de más de 18 años de contribuciones, al comparar lo descontado cada mes durante su vida laboral con el beneficio final recibido.

Ejemplos:

Salario mínimo 2025 (Q3,723.05), aporte total al Igss: Q577.07

Salario de Q4,500, aporte total al IGSS: Q697.50

A medida que el salario base aumenta, el monto reportado en planilla sube en la misma proporción, ya que el cálculo se realiza sobre el salario ordinario declarado.

Programa EMA: 10% del salario destinado a salud, maternidad y emergencias

El programa Enfermedad, Maternidad y Accidentes (EMA) cubre atenciones fundamentales del seguro social, como:

Consultas médicas y odontológicas

Emergencias

Hospitalización y cirugías

Rehabilitación

Atención por maternidad

Para un trabajador con salario mínimo 2025, el Igss asigna Q372.31 de los Q577.07 aportados al programa EMA, equivalente al 10% del salario mensual.

Programa IVS: 5.5% para financiar pensiones y prestaciones económicas

El programa Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) cubre la protección económica del afiliado y sus beneficiarios. Incluye:

Pensión por vejez o invalidez

Viudez y orfandad

Aguinaldo y Bono 14

Asignación familiar

Gastos de entierro

Del aporte del trabajador con salario mínimo 2025, Q204.77 de los Q577.07 aportados al programa IVS equivalente al 5.5% del salario.

Por qué es importante conocer este desglose

El detalle de cómo se distribuyen los aportes permite a los trabajadores comprender mejor los beneficios reales, los servicios médicos incluidos y el fundamento de los montos de pensión.

La información ayuda a ajustar expectativas y a entender que los fondos no solo sostienen las pensiones, sino también toda la red de atención del seguro social.

¿Quiere saber más sobre cómo funciona el IGSS y sus beneficios? Manténgase informado y acuda directamente a las oficinas del IGSS para recibir orientación.