Salud y Familia
Bicicleta, casco y ganas de explorar: así será el paseo por el Centro Histórico de Guatemala
El próximo sábado 10 de enero se organiza un tour en bicicleta por la ciudad y le contamos cómo participar.
El ciclismo es un deporte que atrae a personas de todas las edades en diferentes países. En Guatemala también se explora esta afición. (Foto Prensa Libre: EFE)
Un estudio incluido en una investigación publicada por la revista Front Sports Act Living en el 2023 reveló que las personas que no practican ciclismo y comienzan a pedalear hasta 100 minutos por semana pueden reducir su riesgo de muerte en un 17%. Ese beneficio aumenta conforme se incrementa el tiempo de pedaleo.
Además del beneficio para la salud, esta actividad, además de ser divertida, ayuda a relajar a las personas. El sábado 10 de enero, Fun Bike Store GT realizará un colazo gratuito para inaugurar su nueva ubicación. La actividad será a partir de las 9 horas y es apta para todos los niveles.
También habrá otras actividades en el lugar. Los requisitos son llegar con bicicleta, portar casco y llenar un formulario de inscripción sin costo.
Fecha:
De lunes a viernes están disponibles los siguientes horarios:
Lugar:
2 calle 6-35, zona 1, Centro Histórico, Ciudad de Guatemala
Precio:
Actividad gratuita
Inscripción en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCqoVA-G6rtsTRwbwFubYJ-GBt4bxiH0pvktMcq4jJmxn6gA/viewform
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.
Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
Horario: 9:00 am a 12:00 pm
Actividad principal:
Colazo urbano TOTALMENTE GRATIS, ritmo social y apto para todos los niveles.
Durante el evento contaremos con:
Descuentos especiales en tienda 10% en tu primera compra.
Snack y refresco para todos los participantes.
Ofertas exclusivas por apertura
Rifas entre los participantes que vengan a la apertura
Ambiente ciclista y buena vibra
Calcomanía 2026 FunBikestoregt
Vení con tu bici, tu casco y muchas ganas de rodar.
Invitá a tu grupo, amigos y familia ciclista.
Llena el siguiente formulario de asistencia gratuita:
https://forms.gle/YdNnDAbDxVyDffat8