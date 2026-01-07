Bicicleta, casco y ganas de explorar: así será el paseo por el Centro Histórico de Guatemala

Un estudio incluido en una investigación publicada por la revista Front Sports Act Living en el 2023 reveló que las personas que no practican ciclismo y comienzan a pedalear hasta 100 minutos por semana pueden reducir su riesgo de muerte en un 17%. Ese beneficio aumenta conforme se incrementa el tiempo de pedaleo.

Además del beneficio para la salud, esta actividad, además de ser divertida, ayuda a relajar a las personas. El sábado 10 de enero, Fun Bike Store GT realizará un colazo gratuito para inaugurar su nueva ubicación. La actividad será a partir de las 9 horas y es apta para todos los niveles.

También habrá otras actividades en el lugar. Los requisitos son llegar con bicicleta, portar casco y llenar un formulario de inscripción sin costo.

Fecha:

De lunes a viernes están disponibles los siguientes horarios:

Lugar:

2 calle 6-35, zona 1, Centro Histórico, Ciudad de Guatemala

Precio:

Actividad gratuita

Inscripción en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCqoVA-G6rtsTRwbwFubYJ-GBt4bxiH0pvktMcq4jJmxn6gA/viewform

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

*Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, reprogramación o cambios en este evento.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí.





Fecha: Sábado 10 de enero de 2026

Horario: 9:00 am a 12:00 pm

Actividad principal:

Colazo urbano TOTALMENTE GRATIS, ritmo social y apto para todos los niveles.

Durante el evento contaremos con:

Descuentos especiales en tienda 10% en tu primera compra.

Snack y refresco para todos los participantes.

Ofertas exclusivas por apertura

Rifas entre los participantes que vengan a la apertura

Ambiente ciclista y buena vibra

Calcomanía 2026 FunBikestoregt

Vení con tu bici, tu casco y muchas ganas de rodar.

Invitá a tu grupo, amigos y familia ciclista.

Llena el siguiente formulario de asistencia gratuita:

https://forms.gle/YdNnDAbDxVyDffat8