Bicicleta, casco y ganas de explorar: así será el paseo por el Centro Histórico de Guatemala

El próximo sábado 10 de enero se organiza un tour en bicicleta por la ciudad y le contamos cómo participar.

ACOMPAÑA CRÓNICA : COLOMBIA RECREACIÓN AME5502. BOGOTÁ (COLOMBIA), 15/12/2024.- Personas en bicicleta recorren la ciclovía este domingo, en Bogotá (Colombia). Ciclistas, atletas, patinadores y paseantes de la capital colombiana tienen una cita infaltable desde hace 50 años: la ciclovía de los domingos y festivos, que desde 1974 reúne a miles de personas a lo largo de más de 127 kilómetros de recorrido urbano, un espacio que se ha convertido en insignia de Bogotá. EFE/ Carlos Ortega

El ciclismo es un deporte que atrae a personas de todas las edades en diferentes países. En Guatemala también se explora esta afición. (Foto Prensa Libre: EFE)

Un estudio incluido en una investigación publicada por la revista Front Sports Act Living en el 2023 reveló que las personas que no practican ciclismo y comienzan a pedalear hasta 100 minutos por semana pueden reducir su riesgo de muerte en un 17%. Ese beneficio aumenta conforme se incrementa el tiempo de pedaleo.

Además del beneficio para la salud, esta actividad, además de ser divertida, ayuda a relajar a las personas. El sábado 10 de enero, Fun Bike Store GT realizará un colazo gratuito para inaugurar su nueva ubicación. La actividad será a partir de las 9 horas y es apta para todos los niveles.

También habrá otras actividades en el lugar. Los requisitos son llegar con bicicleta, portar casco y llenar un formulario de inscripción sin costo.

2 calle 6-35, zona 1, Centro Histórico, Ciudad de Guatemala

Actividad gratuita

Inscripción en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCqoVA-G6rtsTRwbwFubYJ-GBt4bxiH0pvktMcq4jJmxn6gA/viewform

🗓 Fecha: Sábado 10 de enero de 2026
⏰ Horario: 9:00 am a 12:00 pm

🚴‍♂️ Actividad principal:
Colazo urbano TOTALMENTE GRATIS, ritmo social y apto para todos los niveles.

🎉 Durante el evento contaremos con:
✅ Descuentos especiales en tienda 10% en tu primera compra.
✅ Snack y refresco para todos los participantes.
✅ Ofertas exclusivas por apertura
✅ Rifas entre los participantes que vengan a la apertura
✅ Ambiente ciclista y buena vibra
✅ Calcomanía 2026 FunBikestoregt

👉 Vení con tu bici, tu casco y muchas ganas de rodar.
👉 Invitá a tu grupo, amigos y familia ciclista.
👉Llena el siguiente formulario de asistencia gratuita:
👉https://forms.gle/YdNnDAbDxVyDffat8

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

Bicicleta  Qué hacer en Guatemala 
