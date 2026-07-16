¿Recibe remesas y vive en estos cinco departamentos? Así puede acceder al programa de emprendimiento financiado por Canadá

Las mujeres receptoras de remesas familiares que residan en Chimaltenango, Sololá, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Sacatepéquez podrán optar a un programa financiado por Canadá que busca transformar esos recursos en oportunidades de emprendimiento, inversión y desarrollo económico.

El proyecto Ecosistemas Empresariales Inclusivos en Zonas de Migración de Guatemala (Nim Kat) fue presentado el 10 de julio y contará con un financiamiento de US$6.15 millones. La iniciativa será ejecutada por el Centro de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) durante cinco años, de 2025 a 2030.

El programa beneficiará directamente a 2 mil mujeres receptoras de remesas, con énfasis en mujeres jóvenes indígenas, así como a sus familias y comunidades.

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¿Quiénes pueden participar en el proyecto Nim Kat?

Las acciones se concentrarán en los siguientes departamentos:

Chimaltenango

Sololá

Alta Verapaz

Baja Verapaz

Sacatepéquez

A través de capacitaciones y acompañamiento, las participantes recibirán herramientas en educación financiera, emprendimiento, liderazgo, acceso a oportunidades de empleo y participación comunitaria, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para generar mayores ingresos.

¿Cómo inscribirse al programa?

Tras el lanzamiento del proyecto, varias mujeres interesadas han consultado cómo podrán incorporarse a la iniciativa. El director de CECI, Federico Bermúdez, explicó a Prensa Libre que actualmente la organización trabaja en la formalización de convenios con cooperativas y entidades locales, las cuales funcionarán como puntos de reclutamiento en los cinco departamentos donde se ejecutará el programa.

Mientras ese proceso concluye, las personas interesadas pueden contactar directamente a CECI, donde recibirán orientación durante la fase de implementación.

"Todavía las alianzas no las tenemos del todo formalizadas", explicó Bermúdez.

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¿Pueden participar grupos o asociaciones de mujeres?

Otra de las consultas frecuentes es si el programa está dirigido únicamente a mujeres de forma individual o si también pueden participar grupos, asociaciones o cooperativas.

Bermúdez indicó que las organizaciones interesadas pueden comunicarse con CECI para evaluar cada caso y determinar si el grupo cumple con los requisitos establecidos.

El principal requisito es que las participantes sean mujeres receptoras de remesas y residan en alguno de los cinco departamentos incluidos en el proyecto.

"Si cumplen con los requisitos pueden contactarnos para coordinar una reunión, presentarles el proyecto y evaluar cómo podemos atender al grupo", señaló.

Agregó que las mujeres interesadas también podrán escribir a través de las redes sociales de CECI, como Facebook e Instagram, para canalizar sus solicitudes y verificar si ya existe una comunidad cercana donde el programa esté en marcha.

Una inversión regional de Canadá

El proyecto Nim Kat, cuyo nombre significa "Una Gran Red" en varios idiomas mayas, busca conectar personas, instituciones y recursos para que las remesas se conviertan en una herramienta de inversión, emprendimiento y desarrollo económico inclusivo.

La iniciativa forma parte de un paquete de cooperación de más de CAD$47 millones anunciado por el Gobierno de Canadá durante la visita oficial del secretario de Estado para Desarrollo Internacional, Randeep Sarai, quien estuvo en Guatemala del 7 al 10 de julio.

Durante su agenda sostuvo reuniones con autoridades, organismos de cooperación y representantes del sector privado para fortalecer la relación bilateral e impulsar proyectos relacionados con desarrollo económico inclusivo, igualdad de género, migración, seguridad alimentaria y resiliencia climática, además de promover nuevas alianzas comerciales entre Canadá, Guatemala y Centroamérica.

Con Nim Kat, Canadá busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres, promover el uso productivo de las remesas y generar oportunidades de desarrollo sostenible en comunidades con alta migración.