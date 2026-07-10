Canadá invertirá US$6.15 millones para convertir remesas en emprendimientos de mujeres en Guatemala

El Gobierno de Canadá presentó el proyecto "Ecosistemas Empresariales Inclusivos en Zonas de Migración de Guatemala, Nim Kat", una iniciativa que busca convertir las remesas en un motor de desarrollo económico local, mediante el fortalecimiento de las capacidades financieras, empresariales y de liderazgo de mujeres receptoras de estos recursos.

La presentación del proyecto se realizó en el marco de la visita oficial a Guatemala de Randeep Sarai, secretario de Estado de Canadá para Desarrollo Internacional, quien permaneció en el país del 7 al 10 de julio.

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¿Qué es el proyecto Nim Kat?

El nombre Nim Kat, que significa "Una Gran Red" en varios idiomas mayas, refleja el propósito del proyecto: conectar personas, instituciones, recursos y oportunidades para que las remesas se conviertan en una herramienta de inversión, emprendimiento y desarrollo económico inclusivo.

La iniciativa cuenta con un financiamiento de US$6.15 millones y será ejecutada por el Centro de Estudios y Cooperación Internacional (CECI) durante un período de cinco años, del 2025 al 2030.

¿A quién beneficiará?

El proyecto beneficiará directamente a dos mil mujeres receptoras de remesas, con énfasis en mujeres jóvenes indígenas, sus familias y comunidades.

Las acciones se desarrollarán en los departamentos de:

Chimaltenango

Sololá

Alta Verapaz

Baja Verapaz

Sacatepéquez

A través de capacitaciones y acompañamiento, el programa buscará fortalecer las habilidades en educación financiera, emprendimiento, liderazgo y acceso a oportunidades de empleo y participación comunitaria.

Parte de una inversión regional de Canadá

El proyecto Nim Kat forma parte del paquete de cooperación, que supera los CAD$47 millones de dólares canadienses destinados a cinco iniciativas, anunciado durante la gira del Sarai en Guatemala. Durante su agenda sostuvo reuniones con autoridades, socios de cooperación y representantes del sector privado para fortalecer la relación bilateral e impulsar iniciativas en materia de desarrollo económico inclusivo, igualdad de género, migración, seguridad alimentaria y resiliencia climática, además de promover nuevas alianzas comerciales entre Canadá Guatemala y Centroamérica.

El proyecto Nim Kat forma parte del paquete de cooperación de más de CAD$47 millones de dólares canadienses anunciado por Canadá durante la visita oficial del secretario de Secretario Randeep Sarai a Guatemala.

Como parte de su agenda, sostuvo reuniones con autoridades, socios de cooperación y representantes del sector privado para fortalecer la relación bilateral e impulsar iniciativas en desarrollo económico inclusivo, igualdad de género, migración, seguridad alimentaria y resiliencia climática, además de promover nuevas alianzas comerciales entre Canadá, Guatemala y Centroamérica.

Con esta iniciativa, Canadá busca fortalecer la autonomía económica de las mujeres, fomentar el uso productivo de las remesas y generar oportunidades de desarrollo sostenible en comunidades con alta migración.